Вона могла не зійти на трон: як бабуся Єлизавети ІІ – Марія Текська – вплинула на її долю

Вона могла не зійти на трон: як бабуся Єлизавети ІІ – Марія Текська – вплинула на її долю

6 лютого королева Єлизавета ІІ святкує 70-річчя від моменту сходження на престол. Принцеса могла б ніколи й не стати королевою, якби її бабуся – королева Марія Текська – прийняла 1936 року рішення, до якого її активно підштовхували члени кабінету міністрів Великої Британії. Але про все розповімо по черзі.

Смерть короля Георга V 1936 року

Король Георг V – чоловік королеви Марії Текської – посідав трон від 1910 року. Правління його було недовгим, лише 26 років (менше, ніж правління його онуки королеви Єлизавети II). Георг страждав від хронічних легеневих захворювань і помер у віці 70 років 20 січня 1936 року в Сандрінгемі. Лише за 50 років стало відомо, що його придворний лікар Бертран Доусон провів евтаназію королеві Георгу V, який впав у кому після важкого бронхіту, ін'єкцією морфію та кокаїну, про що стало відомо лише із щоденників доктора. Ось такий запис з'явився у його щоденнику:

Король Георг V / Getty Images

"Було очевидно, що остання стадія може тривати багато годин, що було невідомо пацієнту, але мало відповідало гідності та величі, яких він настільки заслуговував і які вимагали швидкого фіналу. Години очікування механічного кінця в той час, коли все справжнє життя вже покинуло тіло, лише втомлює свідків і тримає їх у такому напруженні, що вони не можуть скористатися втіхою думки, співчуття чи молитви…". У щоденнику лікар також написав, що хотів, аби новина про смерть короля потрапила на газетні шпальти в ранковому випуску, оскільки вечірні газети вважалися менш престижними для монаршої гідності. Що цікаво, того ж 1936 року доктор Доусон виступав проти легалізації евтаназії в Палаті лордів.

Бертран Доусон, лорд Доусон Пенсільванський, лікар короля Георга V, з дочкою Розмарі Монікою Доусон (ліворуч) та дружиною леді Мінні Етель Ярроу, леді Доусон, США, 14 жовтня 1930 рік / Associated Press

Того ж дня було оголошено, що новим королем Великої Британії став старший син Георга V та Марії Текської – принц Едуард (дядько королеви Єлизавети II).

Марія Текська та король Георг V / Getty Images

Зречення короля Едуарда VIII

На час вступу на престол принцу Уельському Едуарду VIII було 42 роки. Він був неодружений, дітей ще не мав. Однак король був закоханий в американську світську левицю Волліс Сімпсон, яка тоді була заміжньою дамою. Негайно після вступу Едуарда на престол у лондонському суді розпочався процес розлучення пані Сімпсон, і стало очевидним, що король хоче з нею одружитися. І так само було очевидно, що король, як глава англіканської церкви, яка забороняла шлюб з особою, що раніше була одружена, не може одружитися з Волліс. Докладніше про історію кохання Волліс та Едуарда ми вже розповідали ось у цьому матеріалі.

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Associated Press

Едуард VIII, так і не коронувавшись, через 10 місяців царювання зрікся трону, підписавши відповідний указ 10 грудня 1936 року. Виступаючи наступного дня на радіо, Едуард заявив: "Я знайшов неможливим нести тяжкий тягар відповідальності та виконувати обов'язки короля без допомоги та підтримки жінки, яку я люблю".

Історія таємничого документа, який міг усе змінити

Після зречення Едуарда VIII престол посів його молодший брат, принц Альберт (надалі король Георг VI, батько королеви Єлизавети II). Зречення короля призвело до кризи монархії. І того ж 1936 року багато членів кабінету міністрів країни звернулися до королеви Марії Текської (матері Едуарда і Георга) з пропозицією передати їй права королеви-регента, після чого вона повинна буде зректися трону на користь свого молодшого сина – більш популярного серед англійців принца Георга, герцога Кентського. Політики вважали, що середній син Марії Текської, принц Альберт, який страждав від заїкуватості, не впорається з роллю короля. Проте королева Марія виступила проти такої пропозиції. Таким чином, 11 грудня 1936 року принц Альберт зійшов на трон під ім'ям король Георг VI і правив до своєї смерті 6 лютого 1952 року.

Марія Текська в день коронації середнього сина Георга VI / Getty Images

Напружений воєнний час і згубні звички вплинули на здоров'я монарха. У нього стали розвиватися атеросклероз, хвороба Бюргера та рак легенів. Примітно, що його лікарем був той таки Бертран Доусон, який провів евтаназію королеві Георгу V.

Після смерті короля Георга VI, який також помер у Сандрінгемі, на престол зійшла його старша донька – принцеса Єлизавета, взявши собі тронне ім'я королева Єлизавета II.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Associated Press

Але цього могло й не статися, якби тоді, 1936 року, королева Марія Текська пішла на поводі у політиків і зробила королем молодшого сина. Принц Георг загинув в авіакатастрофі 1942 року, йому було лише 39 років.

Принц Джордж, герцог Кентський, з дружиною принцесою Мариною, герцогинею Кентською, та їхніми трьома дітьми, принцесою Олександрою, принцом Едвардом та принцом Майклом, 5 серпня 1942 року / Associated Press

І якби на той момент саме він посідав трон, його наступником став би його старший син принц Едвард, герцог Кентський, двоюрідний брат Єлизавети II.

Принц Едвард, герцог Кентський / Getty Images

Саме Едвард, якому зараз 86 років, правив би країною й досі. А наступним у черзі на трон був би не син Єлизавети – принц Чарльз, а старший син Едварда – принц Джордж, граф Сент-Ендрюс, який би одержав титул принца Уельського, а принц Чарльз, навпаки, носив би титул графа.

Джордж, граф Сент-Ендрюс / Getty Images

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