Вона навчила готувати всю Америку: хто така Джулія Чайлд та чому вона королева кулінарних шоу

Попри те, що ця жінка навчила всю Америку готувати, протягом багатьох років вона зовсім нічого не знала про кулінарію, оскільки народилася в дуже забезпеченій сім'ї, де кухнею займалася прислуга. Але життя Джулії дуже змінилося, коли вона з чоловіком опинилася у Франції, де вона з усією рішучістю вирішила навчитися готувати. Чайлд вступила до легендарної кулінарної академії Le Cordon Blu у Парижі, де була єдиною жінкою на курсі, а потім приватно навчалася у Макса Бюньяра та інших іменитих шеф-кухарів.

Джулія Чайлд / Фото: Associated Press

1951 року, разом із Симоною Бек та Луїзеттою Бертолль відкрила кулінарну школу для американок у Парижі - "Школа трьох гурманок". Жінка була настільки зачарована кулінарією та французькою кухнею, що вирішила створити те, чого на той час ще не було - написати книжку європейських рецептів англійською мовою, щоб долучити своїх співвітчизників до цього мистецтва.

Співавторками стали її подруги, однак робота над книжкою тривала 10 років, а готове видання включало 800 сторінок. Проте книжка стала бестселером.

Джулія Чайлд / Фото: Getty Images

1962 року Джулію запросили виступити на передачі "Що ми читаємо", де хотіли обговорити її книжку. Але жінка привезла у студыю електроплитку, пательні та дві дюжини яєць. І там, на очах живої публіки, вона продемонструвала, як приготувати її знаменитий омлет L'Omelette Roulle. Працівники каналу були в захваті та запропонували письменниці та кулінарці нову роботу - стати ведучою власного кулінарного шоу. Так, зовсім випадково, жінка, яка шалено любила готувати, почала вчити мільйони американок, як це робити з телевізора та стала зіркою.

Саме завдяки незвичайній зовнішності, а зріст Джулії було 188 сантиметрів, і харизматичності, вона змінила світ кулінарії та телебачення, популяризувавши кулінарні шоу.

Джулія Чайлд / Фото: Associated Press

2009 року про життя Джулії Чайлд вийшов фільм "Джулі та Джулія". Тому якщо ви не бачили цю картину - щиро рекомендуємо до перегляду.

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