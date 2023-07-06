Вона не принесла їй щастя: історія заручальної каблучки принцеси Маргарет

Власницею найнезвичайнішої заручальної каблучки в британській королівській родині є аж ніяк не принцеса Уельська Кетрін, яка носить на пальці великий сапфір в обрамленні діамантів, що належав принцесі Діані. Є ще одна королівська особа, чия каблучка мала дуже незвичайний вигляд і про неї є що розповісти. Йдеться про сестру королеви Єлизавети II – принцесу Маргарет.

Існує думка, що каблучки з кольоровим камінням, подаровані на заручини нареченим у британській королівській родині, не приносили своїм володаркам щастя. Говорячи про це, згадують принцесу Діану, чий шлюб із принцом Чарльзом був невдалим, а також Сару Йоркську, яка розлучилася з принцом Ендрю через десять років після весілля.

Принцеса Маргарет, що отримала на заручини каблучку з трьома рубінами, теж не знайшла щастя у шлюбі. Однак була ця прикраса дуже особливою, з незвичайним дизайном і красивою передісторією.

Заручини принцеси Маргарет та Ентоні Армстронг-Джонса / Фото: Getty Images

Каблучку принцеса Маргарет отримала в день заручин із фотографом Ентоні Армстронг Джонсом у лютому 1960 року, а вже за кілька місяців – 6 травня – йшла до вівтаря у Вестмінстерському абатстві. Через багато років цього ж дня відбудеться коронація старшого сина королеви Єлизавети ІІ – короля Чарльза ІІІ.

Незвичайний дизайн каблучки

Майбутній чоловік принцеси Маргарет обертався у світських колах Лондона та вмів дивувати. Вони познайомилися у день 29-річчя принцеси, коли Тоні знімав для молодої королівської особи портрет до дня народження.

А менше, ніж через рік Маргарет отримала пропозицію руки та серця та каблучку з трьох овальних рубінів овального огранювання загальною вагою приблизно 5-6 каратів. Кажуть, Ентоні хотів, щоб прикраса нагадувала пупя'нки троянд, адже друге ім'я Марарет було Роуз (у перекладі з англійської "троянда"). Також рубін має особливе значення, оскільки символізує любов, пристрасть та мужність.

Заручини принцеси Маргарет та Ентоні Армстронг-Джонса / Фото: Getty Images

Дизайн каблучки був незвичайним, тому що в ній було три центральні рубіни з діамантами класичного огранювання, а також огранювання "багет" з обох боків, що було досить сучасно для того часу. Оцінювалася прикраса у сумі від 90 до 120 тисяч фунтів стерлінгів.

Заручальна каблучка принцеси Маргарет / Фото: Getty Images

Хто ще носив каблучки з кольоровим камінням

Кажуть, саме принцеса Маргарет започаткувала традицію використовувати на заручальних каблучках кольорові камені. До неї всі каблучки були виключно з діамантами. Взяти хоча б прикраси королеви Єлизавети II чи королеви Камілли.

Наприклад, 1986 року заміж виходила Сара Фергюсон і принц Ендрю (середній син королеви Єлизавети II) подарував їй каблучку з бірманським рубіном і діамантовим розсипом. Щоправда шлюб пари не був довгим, через десять років вони розлучилися.

Каблучка Сари Йоркської / Фото: Getty Images

Дочка Сари та Ендрю – принцеса Євгенія – отримала на заручини схожу каблучку на прикрасу її матері, але тільки з рожевим сапфіром "падпараджа" в перекладі з сингальської означає "колір лотоса", раніше такі камені зараховували до рубінів, адже за своїм кольором падпараджа більше схожі на рубіни, ніж на сапфіри. Євгенія вийшла заміж за Джека Бруксбенка восени 2018 року.

Заручальна каблучка принцеси Євгенії / Фото: Getty Images

Каблучка принцеси Маргарет була виготовлена або ювелірним Домом Garrard або Cartier, які традиційно виготовляли каблучки для королівських наречених. Теперішній власник каблучки принцеси Маргарет публічно невідомий, раніше передбачалося, що прикраса може належати одному з дітей чи онуків принцеси. Натомість відомо, що 2006 року каблучка була виставлена на аукціоні Christie's у Женеві. Однак, хто став її власником, не повідомлялося тому навряд чи ми побачимо цю прикрасу на публіці коли-небудь ще.

Заручини принцеси Маргарет та Ентоні Армстронг-Джонса / Фото: Getty Images

Щастя принцесі Маргарет прикраса не принесла. Її шлюб з Ентоні Армстронг-Джонсом розпався 1976 року, а офіційно пара розлучилася 1978 року. Через 18 років після весілля.

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