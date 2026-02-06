ТСН у соціальних мережах

Вона не шукала королівського життя: цікава історія кохання принцеси Марі та данського принца Йоагіма

6 лютого данській принцесі Марі виповнюється 50 років. Від 2008-го вона одружена з молодшим сином колишньої королеви Данії Маргрете II, і з цього приводу ми вирішили згадати, як починався їхній роман майже двадцять років тому.

Принцеса Марі та принц Йоагім

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images

Марі Кавальє та її життя у Парижі

Марі народилася 6 лютого 1976-го в Парижі і прожила там до 11 років, поки її батьки — Ален Кавальє і Франсуаза Грассіо — не розлучилися. Після цього вона переїхала з матір’ю до Женеви у Швейцарії. Там дівчина навчалася у школі-інтернаті, а потім у Женевському університеті на факультеті економіки. Наприкінці 90-х Марі вивчала міжнародний бізнес та економіку в Babson College у Бостоні, США. Одним словом, вона здобула хорошу освіту, володіла чотирма мовами (французькою, англійською, італійською та іспанською) і її життя було цілком успішним до зустрічі зі своїм майбутнім чоловіком — данським принцом Йоагімом.

Знайомство Марі з Йоагімом

Принц Йоагім Данський і Марі Кавальє зустрілися на одній зі званих вечерь. В інтерв’ю журналу Hello! принц, який був одружений з Олександрою Менлі, графиною Фредеріксборгською, пояснив, що його перша зустріч з Марі була «чистим збігом».

«На той час я був одружений. Та оскільки ми виявилися єдиними франкомовними людьми за вечерею, господар посадив нас поруч одне з одним. Позаяк Марі ніколи не була в Данії, мені було цікаво з нею поспілкуватися. Однак наш роман почався набагато пізніше», — заявив член королівської родини.

Як далі розвивалися їхні стосунки, невідомо. Повідомляється, що Марі все частіше почала приїжджати до принца в Данію, а він на той момент уже розлучився (що було оформлено 8 квітня 2005 року) зі своєю першою дружиною Олександрою, яка народила йому двох синів — Ніколая і Фелікса.

У січні 2007-го Марі супроводжувала принца Йоагіма та його дітей на гірськолижному відпочинку у Швейцарії. Пізніше того ж року вона приєдналася до королівської родини на Великдень у палаці Марселісборг, де вперше зустрілася з матір’ю Йоагіма, королевою Маргрете II.

Як жила Марі до зустрічі з принцом

Марі Кавальє після закінчення університету почала працювати в міжнародному рекламному агентстві DoubleClick Inc у Нью-Йорку як координаторка з міжнародного маркетингу. Пізніше вона повернулася до Франції і працювала в рекламному агентстві Media Marketing, а потім — у швейцарському фінансовому інформаційному агентстві Reuters Radianz. Також майбутня принцеса обіймала посаду виконавчої секретарки в ING Numismatic Group SA до заручин зі своїм майбутнім чоловіком. Марі не шукала зустрічі з принцом і розповідала в інтерв’ю тому ж журналу Hello! , що була щаслива і їй подобалося її життя. Вона казала, що насправді досить сильно вагалася, перш ніж розпочинати стосунки з членом королівської сім’ї, і не шукала казки про принца. Але кохання та почуття до Йоагіма перемогли перед страхом і невідомістю.

Заручини і весілля пари

3 жовтня 2007 року було офіційно оголошено про заручини Марі Кавальє з принцом Йоагімом. Їхнє весілля відбулося 24 травня 2008-го. Після нього Марі здобула титул Її Королівської Високості принцеси Марі Данської, графині Монпеза, а також стала громадянкою Данії та перейшла до євангелічно-лютеранської церкви Данії, хоча раніше була католичкою.

Марі та Йоагім у день заручин, 3 жовтня 2007 рік / © Getty Images

Марі та Йоагім у день заручин, 3 жовтня 2007 рік / © Getty Images

Весільну сукню принцеси Марі розробив іспансько-італійський дім моди Arasa Morelli, а пошила її данка, яка працювала в цій компанії.

Через рік — 4 травня 2009-го — у подружжя народився син Генрік, а його хрещеною стала королева Мері (дружина брата Йоагіма — короля Фредеріка X). Ще через три роки — 24 серпня 2012-го — у подружжя народилася донька Афіна.

Марі та Йоагім у день весілля, 24 травня 2008 рік / © Getty Images

Марі та Йоагім у день весілля, 24 травня 2008 рік / © Getty Images

Принц і принцеса неодноразово говорили, що прагнуть дати своїм дітям нормальне виховання та зробити так, щоб вони ніколи не почувалися надто несхожими на інших дітей. Живе сім’я у Вашингтоні, у США, де принц Йоагім 2023 року обійняв посаду аташе з оборонної промисловості в посольстві Данії. Його контракт триватиме до 2027-го.

Принц Йоагім та принцеса Марі з дітьми Афіною і Генріком / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Йоагім та принцеса Марі з дітьми Афіною і Генріком / © Данська королівська родина/Instagram

