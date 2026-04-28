Едіт Єва Еґер / © Getty Images

Реклама

Світ втратив одну з найвпливовіших психологинь сучасності — Едіт Єву Егер. Вона померла у віці 98 років, про її смерть повідомило видання KSN із посиланням на заяву родини у соцмережах. Причину смерті не уточнюють, однак її спадщина давно стала частиною глобального гуманістичного обговорення, від науки про травму до популярної психології.

Дівчинка, яка мріяла танцювати

Едіт Єва Егер народилася 29 вересня 1927 року в місті Кошице. Вона зростала у єврейській родині, займалася балетом і спортивною гімнастикою, мала настільки великі перспективи, що готувалася до Олімпійських ігор. Проте її мрії були зруйновані, адже як єврейку, її усунули від участі.

Її юність обірвала Друга світова війна, адже у 1944 році, коли їй було лише 16, її разом із родиною депортували до Аушвіц-Біркенау — місця, яке стало символом Голокосту, про це розповіло видання Grief.

Реклама

Танець на межі життя та смерті

У перший день у таборі її матір відправили до газової камери. Батько також загинув, точну дату його смерті Егер так і не дізналася. Вона разом із сестрою Магдою залишилися живими, але щодня перебували на межі смерті.

Едіт стала однією з жертв лікаря-нациста Йозефа Менгеле. Саме перед ним вона одного разу змушена була танцювати у бараку. За цей танець він дав їй шматок хліба, який вона розділила з іншими жінками. Пізніше Егер згадувала, що цей момент став для неї актом внутрішнього спротиву, доказом того, що навіть у нелюдських умовах можна зберегти людяність.

Свобода, знайдена серед мертвих

Наприкінці війни в’язнів перевели до Австрії під час «маршів смерті». 4 травня 1945 року американський солдат помітив руку, що ледь рухалася під купою тіл, це була Едіт, вона вижила. Проте справжнє звільнення прийшло не одразу.

Початок великої кар’єри

Після війни Егер одружилася з Белою Егером і у 1949 році переїхала до США, де оселилася в Ель-Пасо. Там вона почала нове життя, народила трьох дітей, працювала вчителькою, намагалася бути «як усі», про це писало видання Daily Stoic.

Реклама

Новий етап її життя почався не одразу. Егер довгий час боролася з посттравматичним стресовим розладом і «провиною того, хто вижив». Вона роками не могла говорити про пережите, навіть зі своїми дітьми.

Лише згодом вступила до університету Техасу, де здобула освіту психолога. Докторський ступінь вона отримала у віці 50 років — це яскравий приклад того, що новий шлях можна почати у будь-який момент життя.

Потім стала клінічною психологинею та спеціалізувалася на лікуванні посттравматичних стресових розладів. Едіт працювала з ветеранами війни, жертвами насильства та військовими, консультувала навіть підрозділи армії та флоту США, викладала в Університеті Каліфорнії в Сан-Дієго та продовжувала практикувати майже до 90 років.

Книги, які змінили мільйони життів

Найбільший вплив Егер здійснила своїми книгами, адже вони глибоко особисті, проте водночас універсальні, розповіло видання Shapes Of Grief.

Реклама

«Вибір»

Її головна праця — мемуари, в яких вона поєднує власну історію виживання в Аушвіці з клінічними випадками зі своєї практики. Ідея книги така, що навіть у найгірших обставинах людина має вибір залишатися жертвою чи шукати свободу всередині себе.

Книга отримала світове визнання, зокрема схвальні відгуки від Білла Гейтса та Опри Вінфрі, і стала бестселером The New York Times.

«Дар. 14 уроків, які врятують ваше життя»

У цій книзі Егер пропонує практичні знання, як працювати з травмою, страхом, провиною та гнівом. Вона розглядала страждання не як кінець, а як можливість для внутрішнього зростання.

«Не можна змінити минуле, однак можна обрати майбутнє»

Едіт Егер неодноразово підкреслювала, що ми не маємо сили змінити те, що з нами сталося, проте можемо обрати, як жити далі. Її підхід до психології базувався на поєднанні особистого досвіду та професійної практики. Вона говорила про важливість проживання емоцій, а не їхнього придушення, відмови від ролі жертви та здатності прощати, насамперед заради власної свободи.

Реклама

Життя Едіт Егер — не лише історія виживання під час Голокосту, а історія про те, як людина може відновити себе після найглибших ран і допомогти іншим зробити те саме.

Її книги, лекції та клінічна робота залишаються дороговказом для тих, хто стикається з болем, втратою та травмою. Едіт перетворила особисту трагедію на універсальний урок людяності, що свобода — це не обставини, а вибір.

Сьогодні, після її смерті, світ згадує не лише жінку, яка вижила в Аушвіц-Біркенау, а й людину, яка змогла перетворити найглибшу травму на джерело сили та навчити цього інших.

Новини партнерів