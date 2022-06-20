Вона подобається всім: що сам Борис Джонсон говорить про свою знамениту зачіску

Хороший друг та партнер України – британський прем'єр-міністр Борис Джонсон – вчора святкував свій 58-й день народження.
В Україні Бориса дуже люблять та поважають. А все завдяки беззастережній підтримці Джонсона для нашої країни від перших днів повномасштабного російського вторгнення на наші території.
Нещодавно одне київське кафе навіть створило фірмове тістечко "Борис Джонсонюк" на честь британського прем'єра. Верхівка десерту хаотична, об'ємна та нагадує зачіску Бориса. І саме про його зачіску ми сьогодні хочемо поговорити.
Фірмова зачіска Бориса Джонсона дуже впізнавана. Нещодавно під час візиту до Києва, Джонсон та президент України Зеленський відвідали разом Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир.
Поява Джонсона на вулицях столиці викликала неймовірне захоплення у киян, особливо раділи діти. У соцмережах ви, напевно, бачили відео на одному з яких, маленька дівчинка, побачивши Бориса Джонсона, радісно вигукує: "Там цей, цей, з білим волоссям!", махаючи прем'єр-міністру Великої Британії рукою.
Зачіска у Джонсона справді дуже впізнавана. Багато хто губиться в здогадах, чи укладене його волосся так чи розпатлане? 2008 року сам прем'єр заявив, що його зачіску "неможливо імітувати, оскільки вона є продуктом випадкових та конкуруючих сил природи", - писав тоді The Telegraph. Стилісти згодні з цим твердженням, багато хто вважає, що Джонсон справді не користується жодними засобами для укладання.
2020 року Джонсон знову прокоментував питання щодо його укладання. Виданню Daily Mail він тоді сказав: "Я розчісую волосся. Я роблю все можливе з цим", — не без іронії говорив прем'єр-міністр.
Під час пандемії COVID-19 багато розмов було про те, що Джонсон стрижеться вдома, мовляв, зачіску йому робить його дружина Керрі, оскільки всі салони в пандемію були зачинені. Знаменитий перукар Джеймс Джонсон сказав у коментарі для Daily Mail, що "прямі та тупі краї роблять стрижку Бориса схожою на "домашню роботу". Проте, відомо, що у звичайних обставинах Борис Джонсон відвідує особистого перукаря.
Втім, така зачіска Бориса Джонсона була не завжди. Ще якихось 15 років тому волосся у нього було пряме і акуратно укладене. А експерти за стилем переконані, що зачіска прем'єр-міністра Великої Британії, що запам'ятовується, – не випадковість, а продуманий піархід.
Крім укладання Бориса багато питань і про його колір волосся. Багато хто цікавиться, чи фарбує політик своє волосся в білий колір або це його натуральний відтінок від природи. 2016 року в одному з коментарів журналістам Джонсон заявив, що його колір волосся природний і він ніколи не фарбував його.
Деякі вважають зачіску Джонсона "маленькою хитрістю", яка допомогла йому просунутися в політиці і стати більш помітним у натовпі. Але для українців Борис запам'ятається не лише своїм чарівним "укладанням без укладання", а насамперед справами та кроками, які він робить для нашої спільної перемоги над ворогом.
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