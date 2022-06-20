Вона подобається всім: що сам Борис Джонсон говорить про свою знамениту зачіску

Вона подобається всім: що сам Борис Джонсон говорить про свою знамениту зачіску

Хороший друг та партнер України – британський прем'єр-міністр Борис Джонсон – вчора святкував свій 58-й день народження.

В Україні Бориса дуже люблять та поважають. А все завдяки беззастережній підтримці Джонсона для нашої країни від перших днів повномасштабного російського вторгнення на наші території.

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Нещодавно одне київське кафе навіть створило фірмове тістечко "Борис Джонсонюк" на честь британського прем'єра. Верхівка десерту хаотична, об'ємна та нагадує зачіску Бориса. І саме про його зачіску ми сьогодні хочемо поговорити.

Фірмова зачіска Бориса Джонсона дуже впізнавана. Нещодавно під час візиту до Києва, Джонсон та президент України Зеленський відвідали разом Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир.

Борис Джонсон у Києві / Фото: Офіс президента України

Поява Джонсона на вулицях столиці викликала неймовірне захоплення у киян, особливо раділи діти. У соцмережах ви, напевно, бачили відео на одному з яких, маленька дівчинка, побачивши Бориса Джонсона, радісно вигукує: "Там цей, цей, з білим волоссям!", махаючи прем'єр-міністру Великої Британії рукою.

Борис Джонсон / Фото: Getty Images

Зачіска у Джонсона справді дуже впізнавана. Багато хто губиться в здогадах, чи укладене його волосся так чи розпатлане? 2008 року сам прем'єр заявив, що його зачіску "неможливо імітувати, оскільки вона є продуктом випадкових та конкуруючих сил природи", - писав тоді The Telegraph. Стилісти згодні з цим твердженням, багато хто вважає, що Джонсон справді не користується жодними засобами для укладання.

Борис Джонсон / Фото: Getty Images

2020 року Джонсон знову прокоментував питання щодо його укладання. Виданню Daily Mail він тоді сказав: "Я розчісую волосся. Я роблю все можливе з цим", — не без іронії говорив прем'єр-міністр.

Борис Джонсон / Фото: Getty Images

Під час пандемії COVID-19 багато розмов було про те, що Джонсон стрижеться вдома, мовляв, зачіску йому робить його дружина Керрі, оскільки всі салони в пандемію були зачинені. Знаменитий перукар Джеймс Джонсон сказав у коментарі для Daily Mail, що "прямі та тупі краї роблять стрижку Бориса схожою на "домашню роботу". Проте, відомо, що у звичайних обставинах Борис Джонсон відвідує особистого перукаря.

Борис Джонсон та його дружина Керрі / Фото: Associated Press

Втім, така зачіска Бориса Джонсона була не завжди. Ще якихось 15 років тому волосся у нього було пряме і акуратно укладене. А експерти за стилем переконані, що зачіска прем'єр-міністра Великої Британії, що запам'ятовується, – не випадковість, а продуманий піархід.

Борис Джонсон / Фото: Getty Images

Борис Джонсон / Фото: Getty Images

Крім укладання Бориса багато питань і про його колір волосся. Багато хто цікавиться, чи фарбує політик своє волосся в білий колір або це його натуральний відтінок від природи. 2016 року в одному з коментарів журналістам Джонсон заявив, що його колір волосся природний і він ніколи не фарбував його.

Борис Джонсон / Фото: Getty Images

Деякі вважають зачіску Джонсона "маленькою хитрістю", яка допомогла йому просунутися в політиці і стати більш помітним у натовпі. Але для українців Борис запам'ятається не лише своїм чарівним "укладанням без укладання", а насамперед справами та кроками, які він робить для нашої спільної перемоги над ворогом.

Борис Джонсон / Фото: Getty Images

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