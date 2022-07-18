Вони чекали одне одного 20 років: історія кохання Дженніфер Лопес та Бена Аффлека у фотографіях

Це одна з найнезвичніших історій кохання знаменитостей, але через так багато років вони все ж змогли знову бути разом.

Стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека почалися 2002 року, під час знімань другосортного романтичного фільму "Джільї", де вони обидва грали головні ролі. У результаті роман екранний переріс у реальний, хоча сам фільм і провалився у прокаті, а також отримав купу антипремій. Однак, попри невдачу з кіно, Дженніфер та Бен знайшли одне одного та кохання.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Того ж 2002 року Бен освідчився Дженніфер і покликав заміж. У листопаді вони офіційно оголосили про заручини.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Дженніфер та Бен стали неймовірно популярними. За ними полювали папараці, люди цікавилися розвитком їхнього роману, підготовкою до весілля, їхні імена постійно з'являлися у пресі. Усе це вплинуло те що, що у ЗМІ їх прозвали Бенніфе (англ. — Bennifer) — це поєднання імен Дженніфер та Бен.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Пара особливо підігрівала цікавість до своїх персон, оскільки завжди була на публіці шалено закоханою та ніжною. Вони трималися за руки, виявляли почуття, разом з'являлися на заходах.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

2003-го Бенніфер знову з'являється разом на одному екрані, коли грають у фільмі "Дівчина з Джерсі". У Дженніфер у цій картині була не дуже велика роль, але публіка знову у захваті.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Дату весілля вони кілька разів переносили, а потім 2004 року приголомшили всіх новиною про розтавання.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Ніхто не підозрював, що у стосунках Лопес та Аффлека щось не так, однак пара в тому, що їхній роман розвалився частково звинувачували зайву увагу з боку ЗМІ. Нібито розставання відбулося за день до весілля, але насправді розрив стався одразу після перенесення весілля. Потім вони знову зійшлися на короткий час, але в результаті вирішили поставити крапку в цьому романі і піти кожен своєю дорогою.

У квітні 2021 року Лопес розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким зустрічалася чотири роки і планувала весілля і так збіглося, що Бен теж у цей період життя розірвав стосунки з акторкою Аною де Армас.

Вони почали спілкуватися і невдовзі знову стали парою. Шанувальники були в захваті від цієї новини, а папараці знову розпочали полювання за Бенніфер, але вочевидь цього разу знаменитості вже простіше сприймають славу та свої фото у пресі.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Їх часто фотографують на прогулянках, на шопінгу, відпочинку і коли Дженніфі приїжджає до Бену на роботу. Також вони познайомили своїх дітей і часто разом з'являються на публіці.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Нещодавно з'явилася інформація, що пара купила будинок.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

16 липня 2022 року Лопес та Аффлек одружилися в Лас-Вегасі на таємній церемонії без шику та голлівудського пафосу. Дженніфер взяла прізвище чоловіка.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Джей Ло та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

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