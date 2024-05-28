Вони – майбутні королеви: п'ять європейських принцес, які мають зійти на трон

Зі смертю королеви Єлизавети II, яка правила найдовше у Великій Британії, там настане ера правління королів. А ось в інших європейських країнах королівське майбутнє за жінками.

Принцеса Іспанії Леонор

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Старша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI – принцеса Астурійська Леонор – стане новою королевою Іспанії після свого батька, який зійшов на престол 2014 року після зречення його батька короля Хуан Карлоса I. Іспанський закон, як і раніше, віддає перевагу чоловічому першородству, коли справа стосується корони та її правонаступництва, тому якщо у Леонор раптом з'явиться рідний брат, він посуне її на друге місце. Але, правду кажучи, цьому навряд чи судилося статися. Її батьки вже давно й упевнено готують доньку до королівської роботи. Леонор закінчила Атлантичний коледж в Уельсі. Наразі принцеса проходить службу у військовій академії у Сарагосі, де навчався її батько, і з моменту свого 18-річчя Леонор неодноразово виступала на публічних заходах від імені королівської родини. Свою першу промову принцеса виголосила у 13 років з нагоди 40-річчя конституції Іспанії.

Принцеса Бельгії Єлизавета

Принцеса Єлизавета ІІ / Фото: Getty Images

Принцеса Єлизавета — старша з чотирьох дітей короля Бельгії Філіпа та королеви Матильди.

1991 року бельгійський закон був змінений таким чином, що старша дитина, незалежно від того, син це чи дочка, буде наступною, хто успадкує трон. Коли батько принцеси став королем 2013 року, Єлизавета стала спадкоємицею престолу та герцогинею Брабантською.

Закінчила Атлантичний коледж в Уельсі, отримавши ступінь Міжнародного бакалавра 2020 року.

Потім вона закінчила річний курс соціальних та військових наук у Королівській військовій академії. Наступний етап її навчання – дворічний курс у магістратурі Гарвардського університету в Бостоні, куди дівчина вирушить у новому навчальному сезоні.

Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Старша та одна з трьох дочок нідерландського короля Віллема-Олександра та королеви Максими стане королевою після смерті чи зречення свого батька, який став монархом 2013 року, після зречення його матері королеви Беатрікс. Наразі Катаріна-Амалія носить титул принцеси Оранської.

Принцеса відвідувала школу в гімназії Christelijk Sorghvliet у Гаазі, а потім вирішила взяти річну перерву перед вступом на ступінь і відмовилася від щорічної допомоги у розмірі 1,6 мільйона євро, на яку вона мала б право, коли їй виповнилося б 18 років. Через кілька років Катаріна-Амалія передумала та публічно пояснила своє рішення.

Принцеса вступила до Амстердамського університету, де вивчає політику, психологію, право та економіку. Катаріна-Амалія жила у студентському гуртожитку, але на другому місяці навчання в університеті її перевели назад до королівського палацу через загрозу безпеці. Пізніше стало відомо, що в цей період принцеса переїхала до Мадрида, де жила під захистом іспанської монархії, продовжуючи навчання онлайн через погрози з боку марокканської мафії. Катаріна-Амалія важко пережила цей момент, а її мати Максима публічно говорила про те, що шкодує, що її дочка не має студентського життя, як інші діти.

Король Віллем-Олександр та принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

В офіційній біографії під назвою "Амалія", випущеної 2021 року, дівчина зізналася, що ще не почувається готовою стати королевою. Тому вона попросила свого батька харчуватися добре та займатися спортом, щоб ще довго жити та правити.

Принцеса Норвегії Інгрід Олександра

Принцеса Інгрід Олександра з матір'ю / Фото: Getty Images

Дочка кронпринця Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт – принцеса Інгрід Олександра – друга у черзі на престол після свого батька. Вона є онукою короля Норвегії Гаральда V, що править нині і який уже заявив, що не має наміру відмовлятися від трону на користь сина.

Коли прийде через правління Інгрід Олександри, вона стане другою жінкою-монархинею Норвегії після того, як її батько забезпечив їй місце в лінії наступності, змінивши закон, що дозволяє первісткам бути вищим у черзі на престол над своїми молодшими братами.

Остання норвезька королева Маргарет правила 600 років тому, з кінця 1380-х років до своєї смерті 1412-го, після неї правили лише королі.

Принцеса навчалася у приватній англомовній міжнародній школі Уранієнборг в Осло, куди її відправили, щоб вона могла вільно розмовляти англійською. Потім навчалася у середній школі Ельвебаккен в Осло, яку закінчила 2023-го.

Від початку 2024 року Інгрід Олександра розпочала 12-місячну військову підготовку в інженерному батальйоні бригади "Норд". Коли вона зійде на трон, то стане командувачкою армії Норвегії.

У день свого 18-річчя принцеса приєдналася до свого діда, короля Гаральда V на засіданні кабінету міністрів у Королівському палаці. Повідомлялося, що у найближчі кілька років принцеса візьме більше обов'язків від імені королівської сім'ї, але продовжить приділяти увагу своїй освіті.

Принцеса Швеції Естель

Кронпринцеса Вікторія, її дочка принцеса Естель та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Шведська принцеса Естель є старшою дочкою кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля та онукою короля Карла XVI Густава, що править нині. До того моменту, коли Естель зійде на престол, усі перелічені вище принцеси вже давно правитимуть. Але ми не можемо не згадати шведської спадкоємиці.

Навчається дівчина в Кампусі Манілла у Стокгольмі, де минулого року до неї приєднався її молодший брат, принц Оскар.

Юна принцеса Естель регулярно з'являється зі своєю сім'єю на різних громадських заходах. Вона безперечно знає, що вона має одного разу стати королевою, але в силу свого дуже юного віку (зараз Естель 12 років), навряд чи ставиться до цього занадто серйозно.

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