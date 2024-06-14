Вони – майбутні королі: три європейські принци, які мають зійти на трон

Вони були народжені спадкоємцями престолу і виховуються відповідно до всіх королівських правил. Кожному з них одного разу належить стати новим королем своєї країни.

Принц Джордж Уельський

Принц Джордж Уельський / Фото: Associated Press

Старшому синові принца Вільяма та принцеси Кетрін Уельських – принцу Джорджу Олександру Луї – влітку 2024-го виповниться одинадцять років. Він народився 22 липня 2013 року в госпіталі Святої Марії у Лондоні. Наразі Джордж є другим у лінії успадкування престолу після свого батька принца Вільяма. Від того часу, як померла королева Єлизавета II, у Британії знову настала ера правління королів. Тепер править дідусь Джорджа — король Чарльз III, після нього на трон зійде його батько Вільям, а потім уже і принц Джордж. Нині хлопчик навчається у школі Ламбрук у Віндзорі, де мешкає родина. Але його батьки вже думають про те, де він отримуватиме подальшу освіту, кажуть, розглядають Ітонський коледж, де навчався його батько Вільям та Мальборо, в якому здобувала освіту Кейт.

Принц Джордж з молодшим братом Луї та сестрою Шарлоттою / Фото: Associated Press

Джордж має молодшу сестру принцесу Шарлотту, яка нині третя в черзі на престол, а також брата принца Луї, він посідає четверте місце. Багато хто говорить, що принцеса Шарлотта могла б стати королевою не гіршою за її прабабусю Єлизавету II, і в історії британської монархії траплялися випадки, коли не перший у лінії спадкоємності сходив на трон. Але поки що говорити про це зарано.

Принц Жак Монакський

9-річний син князя Альбера II, що править нині і княгині Шарлін — Жак Оноре Реньє Гримальді — перший у черзі на престол, оскільки в Монако трон передається за чоловічою лінією. Він на дві хвилини старший за свою сестру-близнючку принцесу Габріеллу. Вони народилися в один день – 10 грудня 2014 року – в Лікарняному центрі принцеси Грейс у Монако і стали законними спадкоємцями свого батька. Жак також носить титул маркіза Бо, який усі спадкоємці корони Монако носять від 1643 року.

Принц Жак та принцеса Габріелла / Фото: Associated Press

У Альбера II є ще позашлюбні старші дочка і син, але вони не мають права претендувати на княжий престол.

Нині принц Жак навчається у школі і йому лише дев'ять років. Його батькові Альберу 66 років, і він може правити ще багато років. Тож Жак має час підготуватися до князівської роботи.

Принц Крістіан Данський

Данський принц Крістіан – старший син короля Фредеріка X та королеви Мері та перший у черзі на трон. 2023 року він відсвяткував 18-річчя, а його батьки організували для сина пишний банкет, на який з'їхалися багато європейських королівських гостей. Його батько Фредерік став королем 2024 року і правитиме найближчі кілька десятиліть. А коли його місце посяде син, то царюватиме під ім'ям Крістіан XI.

Кронпринц Фредерік, принц Крістіан та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Народився Крістіан 15 жовтня 2005 року у Копенгагені в університетському госпіталі. Він став першим принцом, який відвідав дитячий садок і державну школу. Пізніше його було переведено до гімназії Ордруп, у якій принц продовжив своє навчання. У нього є молодший брат принц Вінсент і дві сестри принцеси Ізабелла та Жозефіна.

Спадкоємцем Крістіан став 14 січня 2024 року, коли його бабуся королева Данії Маргрете II поступилася престолом своєму синові кронпринцу Фредеріку.

Принц Крістіан зі своїми батьками королем Фредеріком та королевою Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про п'ять майбутніх європейських королев, які одного разу мають зійти на престол.

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