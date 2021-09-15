Вони майбутні монархи: королівські спадкоємці, яким належить зійти на трон

Вони майбутні спадкоємці королівського трону. Від раннього дитинства їх виховують і готують до того, що одного разу настане той час, коли прийде їхня черга стати королями і королевами. Хто ж вони – головні претенденти на корону?

Британський принц Джордж

Принц Джордж / Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Джордж – перший син герцогині Кембриджської Кетрін і принца Вільяма. Влітку хлопчику виповниться сім років. В порядку успадкування престолу Джордж посідає третє місце – після свого батька Вільяма і дідуся Чарльза. Стати королем Великої Британії Джорджу доведеться не скоро. Ось уже 67 років на троні перебуває його прабабуся – королева Єлизавета II, а її старший син принц Чарльз чекає на свою чергу вже дуже довго. У британському королівстві не прийнято відрікатися від престолу, єдиним монархом, який зробив це, був Едуард – старший син королеви Марії і короля Георга V. Так що принца Джорджа на троні британські піддані побачать ще дуже нескоро.

Іспанська принцеса Леонор

Іспанська принцеса Леонор / Getty Images

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Леонор – старша дочка короля Філіпа VI й королеви Летиції і онучка короля Хуана Карлоса I, який вступив на престол після багаторічної військової диктатури генерала Франсиско Франко 1975 року. Через 39 років, в червні 2014 року, Хуан Карлос відрікся від престолу на користь свого єдиного сина Феліпе, який згодом став королем Філіпом VI. Наступною на черзі є 15-річна дочка Філіпа – Леонор, яка носить титул принцеси Астурійської. Дівчинка вже зараз бере участь в деяких урочистих заходах, і її готують до того, що через якихось 15-20 років (якщо король Філіп VI так само, як і його батько, відмовиться від престолу на користь дочки), Леонор стане першою королевою Іспанії.

Бельгійська принцеса Єлизавета

Бельгійська принцеса Єлизавета / Getty Images

Єлизавета – старша дочка короля Філіпа і королеви Матильди. За десять років до її народження в Бельгії був запроваджений новий закон успадкування престолу, який приймає позицію первородності. Таким чином, принцеса Єлизавета, незважаючи на народження двох молодших братів, перша в лінії спадкоємства бельгійської корони. Її батько Філіп став королем не так давно – 2013 року, після зречення свого батька Альберта II від престолу. Нещодавно стало відомо, що його старша дочка Єлизавета (всього у короля і королеви четверо дітей) готується вступити до Королівської військової школи. Її проходили у свій час батько принцеси, дядько, двоюрідний брат і всі попередні монархи Бельгії. Зараз принцесі 18 років, а її батькові – 60. Не дивно, що через якихось 15-20 років, а, можливо, і раніше Філіп поступиться троном доньці, і тоді вона стане першою бельгійською королевою.

Нідерландська принцеса Катаріна-Амалія

Принцеса Амалія / Getty Images

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У Нідерландах вже була епоха королев, можливо, після того, як на трон зійде старша дочка нинішнього короля Віллема-Олександра і королеви Максими, ця епоха отримає своє відродження. Її батько став королем Нідерландів 2013 року, після зречення власної матері королеви Беатрікс, що успадкувала корону від матері – королеви Юліани. Зараз принцесі Катаріні-Амалії 17 років, після коронації батька вона отримала титул принцеси Оранської, а Віллему-Олександру 53 роки. Не виключено, що одного разу він, за прикладом своєї матері Беатрікс, відмовиться від корони на користь старшої дочки.

Данський принц Крістіан

Кронпринцеса Мері з дітьми / Getty Images

У данському королівстві, навпаки, настає епоха королів. Ось уже 48 років там править королева Маргрете II, вона зійшла на престол 1972 року після смерті свого батька короля Фредеріка IX, ставши першою жінкою-монархом Данії згідно з новим законом про престолоуспадкування.

У данському королівстві прецедентів зречення від трону ще не було, тому після смерті Маргртете II престол очолить її старший син кронпринц Фредерік, а його старший син Крістіан стане першим в лінії успадкування престолу (зараз він другий).

Норвезька принцеса Інгрід Олександра

Принцеса Інгрід Олександра з бабусею королевою Сонею / Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра – старша дочка принца Норвегії Гокона і його дружини Метте-Маріт і онучка владущого короля Гаральда V. В норвезькому королівстві теж немає традиції відрікатися від престолу. Владущий король Гаральд V вступив на престол 1991 року після смерті свого батька. Швидше за все, і його єдиний син принц Гокон (у короля є також старша донька Марта-Луїза) також очолить трон після смерті батька. 16-річній Інгрід Олександрі поки що думати про корону зарано, юна принцеса зайнята навчанням.

Шведська принцеса Естель

Принцеса Естель і її молодший брат принц Оскар / Шведська королівська родина/Instagram

Принцеса Естель – старша дитина спадкової принцеси Вікторії і принца Даніеля. Її мати посідає перше місце в лінії спадкоємства шведського трону і стане першою королевою в країні після смерті або зречення короля Карла Густава. Сьогодні кронпринцеса Вікторія – улюблениця шведів, вона є регентом (тимчасово здійснюючи повноваження глави держави) у випадках, коли Карл XVI Густав не може цього робити. Її восьмирічна дочка Естель посідає друге місце після матері і отримає корону не так вже й скоро.

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