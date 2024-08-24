Вони надихають: українки, які дивували рідну країну та світ у 33-й рік незалежності

24 серпня Україна святкує свій 33-й рік незалежності. Цей час ми прожили у війні, але також мали нагоду пишатися чудовими вчинками та надзвичайними досягненнями багатьох українок. З нагоди свята ми розповідаємо про жінок, які цього року найбільше надихали, захоплювали і дарували надію.

Alyona Alyona і Jerry Heil

Дівчата об’єдналися заради виступу на Євробаченні та продемонстрували справжню жіночу dream team. Їхня пісня Teresa & Maria була про жінок і для жінок, адже містить посилання до образів Матері Терези та Діви Марії, а її сенс полягає в об'єднанні жінок для того, щоб здобути важливу перемогу. У фіналі представниці України посіли 3-тє місце, знову продемонструвавши лідерство нашої країни на цьому конкурсі.

Jerry Heil та alyona alyona / Фото: Associated Press

Таню Муїньо

Вона – українська кліпмейкерка, про яку нині знає весь світ. Таню знімає кліпи для світових зірок, а цього року про неї говорили всі у світі завдяки її роботі з Дженніфер Лопес і Дуа Ліпою. Також Муїньо стала постановницею виступу представників України на Євробаченні – Alyona Alyona і Jerry Heil.

Олімпійські чемпіонки і призерки

Цьогоріч український гімн неодноразово лунав на Олімпіаді в Парижі, і все завдяки нашим чудовим спортсменам і спортсменкам. Та оскільки цей текст про жінок, які надихають, ще раз вітаємо наших дівчат з медалями:

збірна України – фехтування на шаблях

Ірина Коляденко – вільна боротьба

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок – веслування на каное

Ольга Харлан – фехтування на шаблях

Ірина Геращенко – стрибки у висоту

Ярослава Магучіх – стрибки у висоту

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Оксана Карпович

Після близько двох років роботи режисерка Оксана Карпович випустила стрічку "Мирні люди". Матеріал для неї знімали на Донбасі, в Київській, Харківській і Миколаївських областях. У фільмі показані наслідки бойових дій: розтрощені домівки, підірвані мости, спалена техніка. Фільм отримав міжнародне визнання і здобув низку перемог.

Наталя Нагорна

Наша безстрашна журналістка, яка знімає репортажі попри все. Цього року Наталя першою поїхала до Суджі, коли Збройні сили України взяли цю територію під контроль.

Софія Андрухович

Цього року світ побачив новий роман письменниці – "Катананхе". В цій історії авторка майстерно описує героїв, які мешкають у звичайній київській багатоквартирній панельці. Назва роману цікава й витончена, адже катананхе – звичайна садова квітка з ніжно-блакитними пелюстками, яку в середньовіччі використовували для приготування любовного зілля. Вона є алюзією на нелогічні й непередбачувані вчинки героїв, які немов перебувають під дією цього чарівного напою.

Лілія Літковська

Одяг цього бренду носять зірки світового масштабу, звичайні українки та наша перша леді – Олена Зеленська. Дружина президента неодноразово вдягала речі бренду на найважливіші заходи і навіть на зустріч з королевою Каміллою у Великій Британії.

Олена Зеленська та королева Камілла / Фото: Associated Press

Юлія (Тайра) Паєвська

Жінка яка рятувала життя, пережила полон, а потім виграла медаль на Invictus Games. Юлія надихає багатьох своєю мужністю.

Принц Гаррі нагородив Юлію (Тайру) Паєвську / Фото: Getty Images

Військовички

Воюють не лише чоловіки. В українському війську служать жінки різних професій, і всі вони викликають повагу та наближають нашу перемогу з кожним днем.

Військовичка / Фото: Getty Images

Волонтерки

Жінки, які не служать, активно допомагають з організацією грошових зборів, пошуками необхідного обладнання та військової амуніції. Також саме завдяки волонтеркам ЗСУ отримали тисячі авто, які врятували не одне життя людей і тварин із зон бойових дій. Жінки з медичною освітою їздять на звільнені території, щоб привезти ліки та надати медичну допомогу.

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