Вони носять діаманти: роздивляємося заручальні каблучки британських королівських наречених

Існує думка, що всі наречені, які отримали на заручини кольорові камені виявилися в своїх шлюбах нещасними. У приклад наводять принцесу Уельську Діану, чия доля закінчилася трагічно і, яка виходила заміж за людину, яка її не кохала. У шлюбі, як ми пам'ятаємо Діана і принц Чарльз прожили п'ятнадцять років.

Принцеса Діана і принц Чарльз / Фото: Getty Images

Згадують також подругу Діани — Сару Фергюсон, відому, як герцогиню Йоркську, чий шлюб з сином королеви Єлизавети II — принцом Ендрю, також розладнався через десять років.

Більшість жінок в британській королівській сім'ї все ж таки віддають перевагу традиційним заручальним каблучкам з діамантами. Або, якщо точніше сказати, більшість королівських наречених дарували своїм коханим такі каблучки. Давайте розберемося, хто ж ці наречені.

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Шлюб королеви Єлизавети II і принца Філіпа герцога Единбурзького тривав понад 74 роки. Філіп подарував принцесі Єлизаветі каблучку на заручини 1946 року, це був діамантовий камінь, але, що цікаво, оцінюється він втричі дешевше, ніж каблучка, яку онук королеви принц Вільям подарував Кейт Міддлтон на їхні заручини 2010 року. Втім, всі ці роки королева носила каблучку практично не знімаючи, на знак поваги і любові до свого чоловіка.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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Принц Чарльз, після невдалого шлюбу з Діаною Спенсер, збираючись одружитися вдруге, вже не став вибирати кольоровий камінь для заручальної каблучки. Своїй майбутній дружині Каміллі він подарував перстень з великим діамантом квадратної форми. Одружившись вперше, Чарльз купив Діані каблучку з сапфіром, яку зараз носить на пальці принцеса Уельська. Її шлюб з принцом Вільямом є вельми щасливим, наскільки можна судити з боку. І можливо справа навіть не в кольорі камені. Але в будь-якому випадку очевидно, що принц Чарльз хотів подарувати коханій жінці Каміллі щось зовсім інше.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Каблучку з діамантів вибрав для Меган Маркл і молодший син принца Чарльза — принц Гаррі. Його каблучка була з центральним діамантом з Ботсвани, особливого місця для них з Меган і з двома каменями з колекції матері Діани. Через рік герцогиня Сассекська вдосконалила каблучку, зробивши її обідець більш тонким і посипавши його дрібними діамантами. За цей вчинок в пресі на Меган накрив черговий шквал критики.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл переробила каблучку / Фото: Getty Images

Ще одна онука королеви Єлизавети II — принцеса Беатріс — отримала на заручини від Едуардо Мапеллі-Моцці каблучку з діамантовим каменем класичної форми. Цікаво, що молодша сестра Беатріс — принцеса Євгенія — отримала на заручини прикрасу з рідкісним каменем падпараджа — рожевим сапфіром.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Донька принцеси Анни (єдиної дочки королеви Єлизавети II) Зара Тіндалл носить на пальці каблучку з діамантом не надто великим і дуже схожим за формою на прикрасу її бабусі Єлизавети.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

І ще одна королівська невістка — герцогиня Единбурзька Софі — носить схожу каблучку теж з діамантовим каменем. Їхній шлюб із принцом Едвардом — молодшим сином королеви — 2019 року перейшов рубіж 20-річчя, а їхня сім'я вважається однією з найзразковіших у королівстві.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images