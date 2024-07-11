Вони обрали інший шлях: представники монарших сімей, які не працюють на корону

Бути членом королівської сім'ї означає мати багато різних привілеїв. Але на відміну від тих, хто працює на корону, є серед королівських осіб і ті, хто з різних причин обрав інший шлях, заробляти на життя іншим способом і ні від кого не залежати. Іноді вони виконують і королівські обов'язки, але можуть легко відмовитись від цієї ролі, якщо захочуть.

Кейт і Вільям Уельських виховують трьох дітей – старшому принцу Джорджу одного разу доведеться стати новим королем Великої Британії, а його молодшим сестрі Шарлотті та братові Луї – ні, і, кажуть, їхні батьки всерйоз налаштовані на те, що молодші діти матимуть некоролівську роботу, коли стануть достатньо дорослими. Такий шлях для молодої принцеси відповідав би баченню її діда, короля Чарльза III, про спрощену монархію.

Принцеси Євгена і Беатріс Йоркські

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Принцеса Євгенія та її старша сестра Беатріс не є членами королівської родини, які працюють, а це означає, що вони не одержують підтримки від Суверенного гранту і не одержують зарплату за представлення інтересів королівської родини. Євгенія вивчала в університеті Ньюкасла історію мистецтва та англійську літературу. Вже багато років (імовірно, від 2015 року) принцеса Євгенія обіймає посаду директора художньої галереї Hauser & Wirth.

"Я знала, що точно не стану художницею, але я знала, що ця галузь для мене. Мені подобається ділитися своєю пристрастю до мистецтва з людьми", — коментувала якось свій вибір Євгенія.

Також принцеса підтримує роботу таких організацій, як The Anti-Slavery Collective, співзасновником якої вона стала 2017 року. Їхня мета — "підвищити поінформованість про сучасне рабство як глобальну епідемію" і спонукати людей, таких як правоохоронці та політики, ділитися ідеями про те, як боротися з торгівлею людьми.

Принцеса Беатріс вивчала історію в Університеті Голдсмітс, після закінчення якого вона змінила низку посад, зокрема працювала у досить відомих компаніях, таких як Sony, де вона була міжнародним виробничим аналітиком.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

В цей час вона обіймає посаду віцепрезидентки з партнерських відносин та стратегії в Afiniti, компанії з розробки програмного забезпечення та обробки даних зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка спеціалізується на використанні технологій штучного інтелекту в колцентрах.

Принц Карл Філіп Шведський

Принцеса Софія та принц Карл Філіпп / Фото: Getty Images

У період від 2004 до 2006 року принц пройшов дворічний курс графічного дизайну в Школі Форсберга в Стокгольмі для стажистів графічних дизайнерів та арт-директорів. У рік закінчення курсу він продовжив навчання у США та отримав пропозицію пройти стажування у Національному географічному товаристві у Вашингтоні. Середня дитина короля Карла Густава та королеви Сільвії – принц Карл Філіп, є засновником дизайнерського бренду NJRD, який був запущений 2020 року та займається продажем різних товарів для дому екологічного виробництва.

Принцеса Софія Шведська

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Дружина принца Карла Філіпа ще до весілля із членом шведської королівської родини працювала моделлю. А під час пандемії коронавірусу 2020 року пройшла курс навчання на асистента у лікарні, щоб трохи знизити навантаження на медичний персонал.

Принц Микола Данський

Принц Микола Данський / Фото: Getty Images

Старший син данського принца Йоахіма та його першої дружини графині Олександри та онук королеви Маргрете II, не носить титул принца (згідно з рішенням його бабусі ) і працює моделлю. Має контракт із данським модельним агентством Scoop Models, який він підписав, коли йому було 18 років (зараз Миколі 24 роки). Він успішно працював на подіумі Лондонського тижня моди для бренду Burberry і Dior, а також знімався для журналів Vogue і Numero. І хоча він говорив, що розглядає моделінг як роботу, а не як кар'єру, у лютому 2023 року хлопець підписав новий контракт із модельним агентством Elite Model World – Paris, а пізніше у травні того ж року підписав контракт із барселонською модельною агенцією Sight Management Studio.

Принц Йоахім Данський

Принцеса Марі та принц Йоахім / Фото: Getty Images

Батько принца Миколи – принц данський Йоахім – працює військовим аташе у Парижі (у посольстві Данії) від 2020 року. Його роль полягала у розвитку, захисті та просуванні оборонних інтересів своєї країни у Франції. А в березні 2023 року було оголошено, що принц Йоахім, його друга дружина принцеса Марі та двоє їхніх молодших дітей переїдуть до Вашингтона, округ Колумбія, де від вересня 2023 року принц обіймає посаду аташе з оборонної промисловості в посольстві Данії.

Принц Гаррі

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Принц Гаррі, герцог Сассекський, після виходу з королівської родини 2020 року і переїзду з Британії до США, чим тільки не займався. Він та його дружина Меган підписали приватну комерційну угоду з Netflix та багаторічну угоду зі Spotify на виробництво та розміщення власних програм через свою аудіопродюсерську компанію Archewell Audio. У червні 2023 року Spotify оголосили, що не продовжуватимуть угоду. У квітні 2024 року було оголошено, що Archewell Productions працює з Netflix над створенням двох нових шоу — про стиль життя і про поло — для потокової платформи. Також принц працював директором з питань впливу стартапу BetterUp із Сан-Франциско, який займається питаннями психічного здоров'я та допомагає людям зв'язатися з тренерами чи консультантами. Крім того, він працював співавтором і виконавчим продюсером над документальним серіалом про психічне здоров'я разом з Опройю Вінфрі. А ще опублікував першу з чотирьох (саме стільки було видавничих угод підписано) книжу, яку назвали "Запасний", пролила світло на королівське життя принца. Очікується, що друга книга буде також написана, а ще дві напише його дружина Меган, яка буде присвячена здоровому способу життя.

Зоря Тіндалл

Зоря Тіндалл / Фото: Getty Images

Дочка принцеси Анни та онука королеви Єлизавети II присвятила своє життя кінному спорту. В університеті вона здобула кваліфікацію фізіотерапевта, але все життя їздить верхи і навіть брала участь в Олімпійських іграх. Зара здобула безліч різних нагород, як особистих, так і командних медалей. Публічно дочка королівської принцеси Анни казала, що рада, що не отримала в дитинстві титул принцеси і може займатися тим, чим хоче.

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