Вони шукали кохання: королівські особи, у яких за плечима кілька шлюбів

Цих чотирьох жінок поєднує не тільки те, що всі вони заміжні за чоловіками із монарших сімей. До знайомства з принцами і майбутніми королями кожна з них мала інші стосунки та шлюби, а в деяких навіть їх було по кілька. Але з якихось невідомих причин вони продовжували шукати своє справжнє кохання.

Королева Іспанії Летиція

Королева-консорт Летиція – кохана дружина короля Іспанії Філіпа VI, який одружився, коли йому було вже за 30. Батьки на той момент спадкового принца Феліпе шукали йому наречену блакитної крові, а однією з кандидаток була шведська кронпринцеса Вікторія, але молодий принц рішуче заявив, що одружиться тільки з тією жінкою, яку покохає. І неважливо королівська це буде особа чи жінка неблакитної крові. Летиція Ортіс Рокасолно, якраз і була дівчиною зі звичайнісінької родини. Простолюдинкою, аж ніяк не блакитної кров'і, та ще й з розлученням за плечима.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція закінчила Мадридський університет Комплутенсе та має диплом магістра у журналістиці. До навчання майбутня королева завжди ставилася дуже відповідально, любила читати та захоплювалася літературою. Так сильно захоплювалася, що цілих десять років зустрічалася зі своїм шкільним учителем з цього предмету (не в школі, зрозуміло), а 1999 вийшла за нього заміж.

Алонсо Герреро Перес / Фото: Getty Images

Алонсо Герреро Перес, окрім того, що викладав літературу, був ще й письменником. Їхній шлюб був зареєстрований лише в мерії, в місті Альмендралехо і тривав лише рік. 2000-го вони розлучилися, дітей у них не було. Після розлучення з майбутньою королевою Іспанії він мав ще один невдалий шлюб, а 2019 року одружився з Марією Долорес Корралес – подругою дитинства. Подружжя веде тихе життя далеко від преси та фотокамер.

Алонсо Герреро Перес із дружиною / Фото: Getty Images

Королева-консорт Камілла

Камілла — друга дружина короля Великої Британії Чарльза. У дівочості Камілла Розмарі Шанд. Її батьки належали до вищого класу суспільства, тому Камілла мала змогу бувати практично у королівських колах. Однак першим її чоловіком став Ендрю Паркер-Боулз, на той час офіцер гвардії, з яким Камілла познайомилася в 60-х роках завдяки своєму молодшому брату Саймону. Зустрічалися вони досить довго, поки майбутня королева не познайомилася з принцом Чарльзом і не закохалася в нього 1971-го.

Чарльз та Камілла / Фото: Getty Images

Ендрю дізнався, що Камілла закохана і Чарльз відповідає їй взаємністю, і кинув її, переключивши свою увагу на сестру Чарльза – принцесу Анну. Дозволь королева Єлизавета II тоді своєму старшому синові і претенденту на трон одружитися з Каміллою Шанд, вона б і не думала про шлюб з Паркер-Боулзом. Але Єлизавета II ніяк не могла допустити, що її син одружиться з жінкою на зразок Камілли. Принца Уельського відправили служити на флот, а Камілла, доки він служив, вирішила відновити стосунки з Ендрю всупереч його численним інтрижкам і незабаром вийти за нього заміж. Саме на той момент Паркер-Боулз вже розійшовся з принцесою Анною. Про заручини оголосили 1973 року, опублікувавши, як тоді було прийнято оголошення в газеті The Times. Коли Камілла виходила заміж у червні 1973-го, їй було 25 років, а Ендрю – 33. На весіллі були й королівські гості – сестра королеви принцеса Маргарет, дочка принцеса Анна та королева-мати Єлизавета. У день весілля Камілла отримала листа від Чарльза, який писав їй, що вона розбила йому серце.

Камілла Шанд та Ендрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

У шлюбі у Камілли та Ендрю народилося двоє дітей – син Том та дочка Лаура. У грудні 1994 року подружжя подало документи на розлучення на тій підставі, що вже багато років жило окремо. Діти виросли і більше їх разом нічого не тримало. А стосунки з Чарльзом у Камілли відновилися 1986 року, за зізнанням майбутнього короля саме тоді, коли його шлюб із принцесою Діаною остаточно розпався.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз із королевою Єлизаветою II та принцом Філіпом / Фото: Getty Images

Меган, герцогиня Сассекська

Дружина принца Гаррі — американська акторка Меган Маркл теж була одружена до того, як зустріла британського принца. Від 2004 року Меган зустрічалася з кінорежисером Тревором Енгельсоном, за якого у вересні 2011 вийшла заміж. Їй було 30, йому 35, весілля на 100 гостей зіграли на Ямайці. Реєстрація шлюбу та весільна вечірка відбувалися на пляжі, а святкування затягнулося на цілих чотири дні.

Тревор Енгельсон та Меган Маркл / Фото: Getty Images

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Шлюб тривав лише два роки, кажуть, не витримав випробування славою Меган, яка на той час якраз набула широкої популярності завдяки серіалу "Форс-мажори". У травні 2013-го пара вже не жила разом, а в серпні того ж року вони офіційно оформили розлучення. Що цікаво, Меган розлучилася з Тревором поштою, надіславши йому документи та обручку. Чоловік тяжко пережив розлучення, замкнувся у собі, ні з ким не спілкувався. А коли журналісти дізналися, що він є колишнім чоловіком нареченої принца Гаррі, пропонували йому великі суми за "гарячі" подробиці їхнього шлюбу. Треба віддати йому належне, грошей не взяв і жодних деталей не розповів. А 2019 року Тревор одружився вдруге. Його обраницею стала дієтологиня Трейсі Керланд, яка народила у шлюбі двох дітей.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Волліс Сімпсон, герцогиня Віндзорська

Волліс – велике кохання короля Едуарда VIII (дядька королеви Єлизавети II). Таке велике, що заради неї він зрікся престолу. Сталося це 1936 року. Волліс ніколи не була красунею, але й чоловічою увага обділена теж не була. До знайомства з принцом Уельським (а саме такий титул тоді носив Едуард), вона була одружена двічі.

Волліс Сімпсон та її два перші чоловіки (ліворуч — Вінфілд Спенсер, праворуч — Ернест Сімпсон) / Фото: Getty Images

Вперше Волліс вийшла заміж у 20 років 1916 року за морського льотчика Вінфільда Спенсера. Вони познайомилися, коли дівчина відвідувала свою кузину Коррін Мустін. На жаль, він мав проблеми з алкоголем, хоча в професії відбувся і був дуже успішним. Служба спонукала до частих переїздів, Волліс слідувала за чоловіком. А 1927 року вирішила, що хоче розлучитися. У цьому першому невдалому шлюбі Волліс та Вінфільд зраджували одне одному. Ходили чутки, що вона мала роман із графом Галеаццо Чіано від якого вона завагітніла. Вагітність була небажаною і Волліс, подейкують, зробила невдалий аборт. Це призвело до того, що жінка на все життя залишилася безплідною. Але не завадило Волліс вийти заміж вдруге. Вже за рік вона знову стояла біля вівтаря, до якого її вів розлучений бізнесмен Ернест Сімпсон.

Другий шлюб видався набагато успішнішим, сім'я переїхала до Лондона, де Волліс Сімпсон вела безбідне життя, відвідувала світські вечірки і на одній із них познайомилася з дівчиною на ім'я Тельма Фернесс, яка, як виявилося, була коханкою принца Уельського Едуарда. Саме Тельма і представила Волліс майбутньому королю Англії. Це сталося 1931 року. Оскільки жінка не потребувала грошей, а більшу частину дозвілля проводила у світському суспільстві Лондона, з принцом Едуардом вони бачилися дуже часто. А 1934 року між ними почався роман, принц Уельський, як розповідали наближені до майбутнього короля придворні, був просто одурманений цією жінкою. Едуард всерйоз розраховував, що сім'я схвалить шлюб із нею, але в ті роки спадкоємцю престолу одружитися з двічі розлученою жінкою було чимось неймовірним і недосяжним. Сім'я Едуарда холодно прийняла Волліс, коли він наважився її представити батькові королю Георгу V і матері королеві Марії.

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Фото: Associated Press

Після смерті його батька короля Георга V Едуард зійшов на престол і став королем Едуардом VIII. За проголошенням свого вступу на престол із вікна Сент-Джеймського палацу він спостерігав у компанії все ще заміжньої Волліс Сімпсон, яка, очевидно, збиралася стати новою королевою Англії. Однак його прагнення одружитися з розлученою жінкою не підтримували ні піддані, ні англіканська церква, ні уряд, і навіть королівська родина була проти. Стало очевидно, що дозволу на шлюб королю не дочекатися і він ухвалив кардинальне рішення — зректися престолу на користь свого брата Альберта (відомого під ім'ям король Георг VI, батька королеви Єлизавети II).

10 грудня 1936 року Едуард у присутності своїх трьох братів підписав Акт про відмову від престолу, а наступного дня через радіо заявив: "Я вважав за неможливе нести важкий тягар відповідальності і виконувати свої обов'язки короля так, як я хотів би, без допомоги та підтримки жінки, яку я кохаю".

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Фото: Getty Images

1937 року Волліс отримала розлучення і повернула собі дівоче прізвище Ворфілд. 3 червня того ж року Волліс і Едуард одружилися в замку Шато-де-Канде, у Франції, де й прожили більшу частину свого життя. Король Георг VI надав їм титули герцога і герцогині Віндзорських. Дітей у пари не було.

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