Вони вкоротили собі віку: чотири трагічні історії в монарших сім'ях

Раптова смерть Томаса Кінгстона – чоловіка леді Габріелли Віндзор – шокувала не лише членів його родини, а й королівських шанувальників. Але виявилося, що Том – не єдиний із членів монарших сімей, який вкоротив собі віку.

Томас Кінгстон – чоловік леді Габріелли Віндзор

Томас Кінгстон і його дружина леді Габріелла Віндзор / Фото: Getty Images

Томас був британським фінансистом, дуже життєрадісним, усміхненим та успішним. П'ять років тому за їхнім весіллям з леді Габріеллою Віндзор у каплиці Святого Георгія із захопленням спостерігали члени британської королівської родини та багато шанувальників усього королівського. Новина про смерть 45-річного Тома холодного лютневого дня стала шоком для сім'ї та громадськості. Єдина донька принца Майкла Кентського леді Луїза та її родина опублікували заяву, в якій зазначили, що Том був "винятковою людиною", яка освітлювала життя всіх, хто його знав. А його смерть стала великим потрясінням для всієї сім'ї. Згодом, після розслідування, озвучили і причину смерті чоловіка – нею виявилося поранення в голову з вогнепальної зброї. Кінгстон скоїв самогубство в будинку своїх батьків у Котсуолдсі, вистріливши собі в голову. Передсмертну записку чоловік не залишив.

Еріка Ортіс – сестра королеви Летиції

Еріка Ортіс та її чоловік Антоніо Віго / Фото: Getty Images

В сім'ї іспанської королеви Летиції також сталася трагедія. Її молодша сестра Еріка Ортіс у лютому 2007 року заподіяла собі смерть у віці 31 року, прийнявши смертельну дозу антидепресантів. Причиною, як казали, став розпад її шлюбу, який вона переживала дуже тяжко. На той момент принцеса Летиція була на шостому місяці вагітності своєю другою донькою. Новина про трагічну смерть сестри стала для неї шоком. Особливо приголомшив той факт, що Еріка залишила шестирічну доньку Карлу (племінницю Летиції). Фотографії заплаканої Летиції в чорному одязі на похороні сестри тоді облетіли всі іспанські видання.

Принцеса Летиція і принц Феліпе на похороні Еріки Ортіс 8 лютого 2007 року на цвинтарі Трес-Кантос у Мадриді / Фото: Getty Images

Інес Соррегьєта – сестра королеви Максими

Молодша сестра королеви Нідерландів Максими – Інес Соррегьєта – померла у віці 32 років. Її знайшли у власній квартирі в Буенос-Айресі і, за даними експертизи, жінка скоїла самогубство.

Інес Соррегьєта зі своєю сестрою королевою Нідерландів Максимою 11 жовтня 2016 року в Амстердамі / Фото: Getty Images

Відомо, що Інес страждала на депресію та психічне захворювання. Працювала жінка в Міністерстві соціального розвитку. За повідомленнями преси, сестра королеви повісилася.

Інес Соррегьєта / Фото: Getty Images

Королева Максима, дізнавшись про трагедію, була шокована. Вона скасувала всі робочі заходи та приїхала до Аргентини. Інес була хрещеною матір'ю молодшої доньки Максими – принцеси Аріани.

Арі Бен – ексчоловік принцеси Норвегії Марти-Луїзи

Арі Бен був першим чоловіком норвезької принцеси Марти-Луїзи – доньки короля Гаральда V та королеви Соні. У шлюбі у них народилося троє доньок. Одружилися Арі та Марта-Луїза 2002 року, а 2016-го, через 15 років шлюбу, оголосили про розлучення.

Норвезька принцеса Марта Луїза та її чоловік Арі Бен / Фото: Getty Images

2019 року чоловік вкоротив собі віку на Різдво. Про причини не повідомлялося, але писали, що Арі страждав від депресії та алкогольної залежності. Йому було 47 років. У своїх інтерв'ю Арі казав, що боїться смерті на самоті.

Норвезька принцеса Марта Луїза та її чоловік Арі Бен / Фото: Getty Images

Король і королева Норвегії після звістки про смерть зятя виступили із заявою, назвавши Арі важливою частиною їхньої родини.

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