Вона повинна була бути іншою: історія розкішної червоної сукні з фільму "Красуня"

Вона повинна була бути іншою: історія розкішної червоної сукні з фільму "Красуня"

Насправді сукня, яку Джулія Робертс носила в одній із найромантичніших сцен фільму, могла мати зовсім інший вигляд, розповідаємо чому.

Після виходу 1990 року фільму "Красуня", який розповідав казкову історію кохання мільйонера Едварда Льюїса і дівчини легкої поведінки Вівіан Ворд, виконавиця головної ролі Джулія Робертс миттєво стала дуже популярною, а її образи з цієї картини — культовими.

Однією з найпам'ятніших суконь акторки, звичайно ж, є яскраво-червона, яку Вівіан одягла в оперу. Вбрання було приталеним, мало глибоке декольте у вигляді серця і спущені плечі. Вся сукня була в дрібних оборках, а на стегнах її прикрашала невелике драпування.

Червона сукня Джулії Робертс з фільму "Красуня" / Getty Images

Доповнили це вбрання героїні високі білі рукавички, червоні туфлі і кольє з рубінами, створене французьким ювелірним брендом Fred Joaillier. Прикраса складалася з 23 рубінів грушоподібного огранювання, а навколо них були інкрустовані в вигляді сердець діаманти.

Створила червону сукню американська художниця з костюмів Мерілін Венс. Варто зазначити, що вона попрацювала над усіма вбраннями у "Красуні". Мерілін хотіла створити абсолютно новий, елегантний і чуттєвий образ, показати, як героїня розвивається. Тому вона ретельно пропрацьовувала всі деталі вечірньої сукні, та все ж за оригінальним задумом вона повинна була бути зовсім іншою.

Спочатку передбачалося, що сукня для опери буде чорною. Але художниця з костюмів переконала творців фільму, що Вівіан Ворд таки повинна з'явитися в червоному.

"Знаєте, в чому парадокс? Вона не повинна була бути червоною! Студія попросила мене зшити чорний варіант, але я одразу зрозуміла — вона повинна бути чорною, не інакше. Перш ніж ухвалити остаточне рішення, нам довелося створити три моделі в різному відтінку. Бідна Джулія Робертс слухняно відсиділа кілька годин колірних проб і знімань, щоб ми могли підібрати правильний колір для одного-єдиного вбрання. Нарешті я змогла підібрати правильний відтінок і переконати всю команду, що потрібно рухатися у моєму напрямку", - розповіла Мерілін Венс в інтерв'ю для Elle.

Також в інтерв'ю Гільдії художників із костюмів вона зізналася, що під час роботи пішла за натхненням до Музею Метрополітен, де побачила картину "Портрет мадам Ікс", написану американським художником Джоном Сарджентом. Сукня на цій картині і стала прототипом вбрання героїні фільму "Красуня".

Картина "Портрет мадам Ікс", 1884 рік / Getty Images

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