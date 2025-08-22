Вони були мініатюрні: королівські особи невисокого зросту

Королева Єлизавета II, принцеса Маргарет та Волліс Сімпсон / © Associated Press

Королева Вікторія — зріст 152 сантиметри

Королева Вікторія / © Associated Press

Вікторія була королевою Сполученого королівства Великої Британії та Ірландії від 20 червня 1837 року до 22 січня 1901 року. Період правління Вікторії ознаменував епоху найвищого розквіту Британської імперії. Королева була дюймовочкою, її зріст становив лише 152 сантиметри.

Королева-мати Єлизавета — зріст 157 сантиметрів

Король Георг VI і Єлизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Єлизавета Боуз-Лайон — дружина британського короля Георга VI, мати королеви Єлизавети II та принцеси Маргарет. Вона була опорою і підтримкою свого чоловіка — короля Георга VI під час його непростого правління, яке припало на роки Другої світової війни.

Королева Єлизавета II — зріст 163 сантиметри

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Старша дочка Єлизавети Боуз-Лайон і короля Георга VI — королева Єлизавета II — була трохи вище за свою матір — 163 сантиметри. Низький зріст не заважав Її Величності протягом довгого 70-річного царювання носити яскраві пальта та витончені сукні, а також до останніх днів життя вона полюбляла взуття на підборах.

Принцеса Маргарет — зріст 155 сантиметрів

Принцеса Маргарет / © Associated Press

Молодша сестра королеви Єлизавети II та друга дочка Єлизавети Боуз-Лайон та короля Георга VI — принцеса Маргарет — теж була невисокою. Її зріст становив 155 сантиметрів. Але в її образах завжди були підбори, вона любила сяяти на публіці і бути в центрі уваги.

Волліс Сімпсон, герцогиня Віндзорська — зріст 157 сантиметрів

Волліс Сімпсон, герцогиня Віндзорська / © Associated Press

Вона могла б стати королевою Великої Британії, якби уряд і англіканська церква дозволили королю Едуарду VIII одружитися з нею, але такий дозвіл не було отримано, а король зрікся престолу заради Волліс. Її зріст був 157 сантиметрів.

