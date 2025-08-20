ТСН у соціальних мережах

Вони Дюймовочки: 25 знаменитостей невисокого зросту

Ви дуже здивуєтеся, дізнавшись, наскільки мініатюрні деякі з цих жінок.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Знаменитості невисокого зросту / © Getty Images, Associated Press

Знаменитості невисокого зросту / © Getty Images, Associated Press

Багато знаменитостей, яких ми постійно бачимо у фільмах, кліпах і на сцені, набагато нижчі, ніж здаються насправді. Однак невисокий зріст не завадив цим жінкам побудувати приголомшливу кар’єру та стати знаменитими на весь світ, а також отримати нагороди і визнання.

Зої Кравіц — зріст 157 сантиметрів

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Associated Press

Леді Гага — зріст 155 сантиметрів

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Кайлі Міноуг — зріст 152 сантиметри

Кайлі Міноуг / © Getty Images

Кайлі Міноуг / © Getty Images

Мейсі Вільямс — зріст 155 сантиметрів

Мейсі Вільямс / © Getty Images

Мейсі Вільямс / © Getty Images

Емілія Кларк — зріст 157 сантиметрів

Емілія Кларк / © Associated Press

Емілія Кларк / © Associated Press

Ів Г’юсон — зріст 155 сантиметрів

Ів Г’юсон / © Associated Press

Ів Г’юсон / © Associated Press

Різ Візерспун — зріст 156 сантиметрів

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Єва Лонгорія — зріст 157 сантиметрів

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Аріана Гранде — зріст 157 сантиметрів

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Кім Кардашян — зріст 157 сантиметрів

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Крістен Белл — зріст 155 сантиметрів

Крістен Белл / © Associated Press

Крістен Белл / © Associated Press

Шакіра — зріст 157 сантиметрів

Шакіра / © Associated Press

Шакіра / © Associated Press

Сабріна Карпентер — зріст 152 сантиметри

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Крістіна Річчі — зріст 155 сантиметрів

Крістіна Річчі / © Getty Images

Крістіна Річчі / © Getty Images

Ванесса Гадженс — зріст 155 сантиметрів

Ванесса Гадженс / © Getty Images

Ванесса Гадженс / © Getty Images

Гайден Панеттьєрі — зріст 153 сантиметри

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Анна Кендрік — зріст 157 сантиметрів

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Гіларі Дафф — зріст 157 сантиметрів

Гіларі Дафф / © Associated Press

Гіларі Дафф / © Associated Press

Каміла Кабельо — зріст 157 сантиметрів

Каміла Кабельо / © Associated Press

Каміла Кабельо / © Associated Press

Дав Кемерон — зріст 157 сантиметрів

Дав Кемерон / © Associated Press

Дав Кемерон / © Associated Press

Крістіна Агілера — зріст 157 сантиметрів

Крістіна Агілера / © Getty Images

Крістіна Агілера / © Getty Images

Бренда Сонг — зріст 157 сантиметрів

Бренда Сонг / © Associated Press

Бренда Сонг / © Associated Press

Алісса Мілано — зріст 157 сантиметрів

Алісса Мілано / © Getty Images

Алісса Мілано / © Getty Images

Сальма Гаєк — зріст 157 сантиметрів

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Емма Робертс — зріст 157 сантиметрів

Емма Робертс / © Getty Images

Емма Робертс / © Getty Images

