Вони Дюймовочки: 25 знаменитостей невисокого зросту

Знаменитості невисокого зросту / © Getty Images, Associated Press
Багато знаменитостей, яких ми постійно бачимо у фільмах, кліпах і на сцені, набагато нижчі, ніж здаються насправді. Однак невисокий зріст не завадив цим жінкам побудувати приголомшливу кар’єру та стати знаменитими на весь світ, а також отримати нагороди і визнання.
Зої Кравіц — зріст 157 сантиметрів
Зої Кравіц / © Associated Press
Леді Гага — зріст 155 сантиметрів
Леді Гага / © Associated Press
Кайлі Міноуг — зріст 152 сантиметри
Кайлі Міноуг / © Getty Images
Мейсі Вільямс — зріст 155 сантиметрів
Мейсі Вільямс / © Getty Images
Емілія Кларк — зріст 157 сантиметрів
Емілія Кларк / © Associated Press
Ів Г’юсон — зріст 155 сантиметрів
Ів Г’юсон / © Associated Press
Різ Візерспун — зріст 156 сантиметрів
Різ Візерспун / © Associated Press
Єва Лонгорія — зріст 157 сантиметрів
Єва Лонгорія / © Getty Images
Аріана Гранде — зріст 157 сантиметрів
Аріана Гранде / © Associated Press
Кім Кардашян — зріст 157 сантиметрів
Кім Кардашян / © Associated Press
Крістен Белл — зріст 155 сантиметрів
Крістен Белл / © Associated Press
Шакіра — зріст 157 сантиметрів
Шакіра / © Associated Press
Сабріна Карпентер — зріст 152 сантиметри
Сабріна Карпентер / © Getty Images
Крістіна Річчі — зріст 155 сантиметрів
Крістіна Річчі / © Getty Images
Ванесса Гадженс — зріст 155 сантиметрів
Ванесса Гадженс / © Getty Images
Гайден Панеттьєрі — зріст 153 сантиметри
Гайден Панеттьєрі / © Associated Press
Анна Кендрік — зріст 157 сантиметрів
Анна Кендрик / © Associated Press
Гіларі Дафф — зріст 157 сантиметрів
Гіларі Дафф / © Associated Press
Каміла Кабельо — зріст 157 сантиметрів
Каміла Кабельо / © Associated Press
Дав Кемерон — зріст 157 сантиметрів
Дав Кемерон / © Associated Press
Крістіна Агілера — зріст 157 сантиметрів
Крістіна Агілера / © Getty Images
Бренда Сонг — зріст 157 сантиметрів
Бренда Сонг / © Associated Press
Алісса Мілано — зріст 157 сантиметрів
Алісса Мілано / © Getty Images
Сальма Гаєк — зріст 157 сантиметрів
Сальма Гаєк / © Associated Press
Емма Робертс — зріст 157 сантиметрів
Емма Робертс / © Getty Images