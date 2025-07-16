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Вони дуже схожі: 5 знаменитих голлівудських акторок та їхні сестри
У знаменитостей, яких ми часто бачимо у фільмах та серіалах, є не менш талановиті сестри, з якими пропонуємо познайомитися ближче.
Ніколь та Антонія Кідман
Оскароносна акторка Ніколь Кідман має молодшу сестру Антонію, яка також досить відома особистість. Антонія австралійська журналістка та телеведуча.
Кейлі та Бріана Куоко
Молодша сестра зірки «Теорії великого вибуху» також акторка, а ще співачка та хореографиня.
Рейчел та Кейлін МакАдамс
Кейлін — молодша сестра зірки та професійна візажистка, яка працює не лише зі своєю сестрою-акторкою, а й з такими зірками як Наталі Портман.
Пенелопа та Моніка Крус
Молодша сестра Пенелопи — іспанська акторка та танцівниця, яку часто можна побачити на червоних доріжках.
Блейк, Лорі та Робін Лайвлі
Блейк молодший з дітей сімейства. Дві її старші сестри Лорі та Робін теж досягли успіху у світі шоубізнесу. Робін теж працює акторкою. Лорі — акторка, телеведуча, дизайнерка та викладачка акторської майстерності.