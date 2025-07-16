ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
908
Час на прочитання
1 хв

Вони дуже схожі: 5 знаменитих голлівудських акторок та їхні сестри

У знаменитостей, яких ми часто бачимо у фільмах та серіалах, є не менш талановиті сестри, з якими пропонуємо познайомитися ближче.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Пенелопа та Моніка Крус

Пенелопа та Моніка Крус / © Getty Images

Ніколь та Антонія Кідман

Оскароносна акторка Ніколь Кідман має молодшу сестру Антонію, яка також досить відома особистість. Антонія австралійська журналістка та телеведуча.

Ніколь та Антонія Кідман / © Getty Images

Ніколь та Антонія Кідман / © Getty Images

Кейлі та Бріана Куоко

Молодша сестра зірки «Теорії великого вибуху» також акторка, а ще співачка та хореографиня.

Кейлі та Бріана Куоко / © Getty Images

Кейлі та Бріана Куоко / © Getty Images

Рейчел та Кейлін МакАдамс

Кейлін — молодша сестра зірки та професійна візажистка, яка працює не лише зі своєю сестрою-акторкою, а й з такими зірками як Наталі Портман.

Рейчел і Кейлін МакАдамс / © Getty Images

Рейчел і Кейлін МакАдамс / © Getty Images

Пенелопа та Моніка Крус

Молодша сестра Пенелопи — іспанська акторка та танцівниця, яку часто можна побачити на червоних доріжках.

Пенелопа та Моніка Крус / © Getty Images

Пенелопа та Моніка Крус / © Getty Images

Блейк, Лорі та Робін Лайвлі

Блейк молодший з дітей сімейства. Дві її старші сестри Лорі та Робін теж досягли успіху у світі шоубізнесу. Робін теж працює акторкою. Лорі — акторка, телеведуча, дизайнерка та викладачка акторської майстерності.

Блейк, Лорі і Робін Лайвлі, а також їх мама / © Associated Press

Блейк, Лорі і Робін Лайвлі, а також їх мама / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie