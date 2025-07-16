Вони дуже схожі: 5 знаменитих голлівудських акторок та їхні сестри

Пенелопа та Моніка Крус / © Getty Images

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Ніколь та Антонія Кідман

Оскароносна акторка Ніколь Кідман має молодшу сестру Антонію, яка також досить відома особистість. Антонія австралійська журналістка та телеведуча.

Ніколь та Антонія Кідман / © Getty Images

Кейлі та Бріана Куоко

Молодша сестра зірки «Теорії великого вибуху» також акторка, а ще співачка та хореографиня.

Кейлі та Бріана Куоко / © Getty Images

Рейчел та Кейлін МакАдамс

Кейлін — молодша сестра зірки та професійна візажистка, яка працює не лише зі своєю сестрою-акторкою, а й з такими зірками як Наталі Портман.

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Рейчел і Кейлін МакАдамс / © Getty Images

Пенелопа та Моніка Крус

Молодша сестра Пенелопи — іспанська акторка та танцівниця, яку часто можна побачити на червоних доріжках.

Пенелопа та Моніка Крус / © Getty Images

Блейк, Лорі та Робін Лайвлі

Блейк молодший з дітей сімейства. Дві її старші сестри Лорі та Робін теж досягли успіху у світі шоубізнесу. Робін теж працює акторкою. Лорі — акторка, телеведуча, дизайнерка та викладачка акторської майстерності.

Блейк, Лорі і Робін Лайвлі, а також їх мама / © Associated Press