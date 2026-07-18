- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки
- Кількість переглядів
- 172
- Час на прочитання
- 4 хв
Вони не цураються ботоксу: зірки, які чесно розповідають про використання нейротоксинів
Колись про ботокс говорили пошепки, а сьогодні голлівудські зірки відкрито розповідають про свої косметологічні процедури. Хтось використовує нейротоксини, щоб розслабити зморшки, хтось для впевненості у собі, а хтось навіть для боротьби з хронічною мігренню. Секрет ідеальної шкіри дедалі частіше виявляється не лише у кремах, а й у свідомому ставленні до сучасної косметології.
Ботокс більше не є «голлівудською таємницею». Сьогодні знаменитості все частіше говорять про ін’єкційні процедури так само відкрито, як про догляд за шкірою, спорт чи здорове харчування.
Категорія нейротоксинів для естетичного використання у США включає шість схвалених препаратів, вони мають різні формули та особливості застосування, але працюють за одним принципом, а саме, тимчасово зменшують активність певних м’язів і допомагають пом’якшити мімічні зморшки.
Нейротоксини використовують не лише для верхньої частини обличчя, деякі методики схвалені офіційно, а деякі застосовуються поза інструкцією лікаря.
Видання NewBeauty розповіло про знаменитостей, які чесно розповіли про свій досвід із ботоксом та іншими нейротоксинами.
Крісті Брінклі
Супермодель відкрито розповідає, що використовує нейротоксини не лише для обличчя. Вона зізнавалася, що робить невеликі ін’єкції у зоні шиї, щоб скоригувати так звані «тяжі» — вертикальні смуги, які можуть з’являтися з віком.
Дженні Моллен
Акторка та мама двох дітей зізнається, що має «довгі та чудові стосунки з ботоксом». Вона почала процедури у 29 років, коли жила в Лос-Анджелесі, де це було дуже поширено. Сьогодні ж Дженні працює із зонами чола, міжбрів’я та «гусячих лапок», але залишається відкритою до інших варіантів.
Рейчел Гарріс
Зірка серіалу «Форс-мажори» не приховує багаторічного використання ботоксу. Вона почала процедури у 40 років і продовжує їх досі. Акторка наголошує, що для неї важливо не втратити міміку. Вона довіряє лікарю, який використовує мінімальну кількість препарату, щоб обличчя залишалося живим та виразним.
Крістін Ченовет
Володарка премій Emmy та Tony розповіла про зовсім інший бік нейротоксинів. Вона багато років живе з хронічною мігренню тож після консультацій із лікарем почала використовувати ботокс як профілактичне лікування. Кріснтін підкреслює, що процедура не прибрала повністю проблему, але допомагає контролювати її прояви.
Кріс Дженнер
Мама знаменитого клану Кардашян не приховує своєї прихильності до ботоксу. Кріс вважає, що за відповідального підходу та консультації з лікарем процедура може давати хороший результат.
Сінді Кроуфорд
Сінді Кроуфорд відкрито говорила про косметологію ще задовго до того, як знаменитості почали активно говорити про такі теми. Модель зазначала, що креми можуть покращувати текстуру шкіри, але для відновлення пружності вона покладається також на вітамінні ін’єкції, ботокс і колаген. Водночас вона наголошує на важливості здорового способу життя, а саме, п’є багато води, стежить за харчуванням і займається спортом.
Джо Джонас
Співак допоміг зруйнувати стереотип, що косметологія — лише жіноча тема. Він розповів, що ботокс став для нього комфортним варіантом, адже процедура допомогла почуватися впевненіше, проте не змінила його зовнішність настільки, щоб він перестав бути собою.
Келлі Ріпа
Телеведуча Келлі Ріпа звернулася до ботоксу після того, як люди почали запитувати, чи все з нею добре, бо вона мала «сердитий» вигляд. За її словами, саме тоді вона вирішила, що настав час спробувати процедуру.
Демі Ловато
Демі відкрито розповідає про використання ботоксу у своїй б’ютірутині. Вона зазначає, що препарат допомагає їй почуватися найкращою версією себе та при цьому залишатися схожою на себе.
Кім Кардашян
Кім останніми роками стала відвертішою щодо косметологічних процедур. Під час зніманнь вона навіть жартувала, що частина її м’язів шиї, можливо, «під ботоксом».
Кріссі Тейген
Кріссі завжди чесно говорить про свої косметологічні маніпуляції. Одного разу вона розповіла, що зробила ботокс у зоні пахв і назвала це одним із найкращих рішень, адже процедура допомогла їй комфортніше носити шовковий одяг.
Лінда Євангеліста
Легендарна модель має дуже зважений погляд на старіння. Вона говорить, що не боїться віку та хоче старіти природно, але водночас визнає, що робить ботокс у зоні чола. Для неї це не суперечність, а особистий вибір.
Робін Райт
Акторка виступає за максимально делікатний підхід. Вона розповідала, що робить невелику кількість ботоксу приблизно двічі на рік.
Шерон Осбор
Шерон Осборн ніколи не приховувала своєї багаторічної історії з косметичними процедурами. Проте після невдалого досвіду останньої підтяжки обличчя, яка змусила її почуватися некомфортно, вона вирішила зробити паузу та переглянути своє ставлення до втручань.
Олівія Колман
Оскароносна акторка розповіла, що пробувала ботокс і залишилася задоволена результатом. Втім, вона планує процедури так, щоб між ними та новими ролями був достатній проміжок часу. Акторка навіть зізналася, що спочатку не розповіла чоловікові про процедуру, тож він кілька місяців просто казав їй, що вона має гарний вигляд.
Ставлення до ботоксу за останні роки змінилося, від теми, яку приховували, до звичайної частини сучасного догляду за собою. Історії знаменитостей показують головне, що не існує єдиного правильного рішення. Для когось нейротоксини стають способом зберегти впевненість у собі, для когось — медичною допомогою, а хтось вирішує відмовитися від процедур.