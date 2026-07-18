Вони не цураються ботоксу: зірки, які чесно розповідають про використання нейротоксинів

Кріс Дженнер і Кім Кардашян / © Associated Press

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Ботокс більше не є «голлівудською таємницею». Сьогодні знаменитості все частіше говорять про ін’єкційні процедури так само відкрито, як про догляд за шкірою, спорт чи здорове харчування.

Категорія нейротоксинів для естетичного використання у США включає шість схвалених препаратів, вони мають різні формули та особливості застосування, але працюють за одним принципом, а саме, тимчасово зменшують активність певних м’язів і допомагають пом’якшити мімічні зморшки.

Нейротоксини використовують не лише для верхньої частини обличчя, деякі методики схвалені офіційно, а деякі застосовуються поза інструкцією лікаря.

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Видання NewBeauty розповіло про знаменитостей, які чесно розповіли про свій досвід із ботоксом та іншими нейротоксинами.

Крісті Брінклі

Крісті Брінклі / © Associated Press

Супермодель відкрито розповідає, що використовує нейротоксини не лише для обличчя. Вона зізнавалася, що робить невеликі ін’єкції у зоні шиї, щоб скоригувати так звані «тяжі» — вертикальні смуги, які можуть з’являтися з віком.

Дженні Моллен

Дженні Моллен / © Associated Press

Акторка та мама двох дітей зізнається, що має «довгі та чудові стосунки з ботоксом». Вона почала процедури у 29 років, коли жила в Лос-Анджелесі, де це було дуже поширено. Сьогодні ж Дженні працює із зонами чола, міжбрів’я та «гусячих лапок», але залишається відкритою до інших варіантів.

Рейчел Гарріс

Рейчел Гарріс / © Associated Press

Зірка серіалу «Форс-мажори» не приховує багаторічного використання ботоксу. Вона почала процедури у 40 років і продовжує їх досі. Акторка наголошує, що для неї важливо не втратити міміку. Вона довіряє лікарю, який використовує мінімальну кількість препарату, щоб обличчя залишалося живим та виразним.

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Крістін Ченовет

Крістін Ченовет / © Associated Press

Володарка премій Emmy та Tony розповіла про зовсім інший бік нейротоксинів. Вона багато років живе з хронічною мігренню тож після консультацій із лікарем почала використовувати ботокс як профілактичне лікування. Кріснтін підкреслює, що процедура не прибрала повністю проблему, але допомагає контролювати її прояви.

Кріс Дженнер

Кріс Дженнер / © Associated Press

Мама знаменитого клану Кардашян не приховує своєї прихильності до ботоксу. Кріс вважає, що за відповідального підходу та консультації з лікарем процедура може давати хороший результат.

Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд відкрито говорила про косметологію ще задовго до того, як знаменитості почали активно говорити про такі теми. Модель зазначала, що креми можуть покращувати текстуру шкіри, але для відновлення пружності вона покладається також на вітамінні ін’єкції, ботокс і колаген. Водночас вона наголошує на важливості здорового способу життя, а саме, п’є багато води, стежить за харчуванням і займається спортом.

Джо Джонас

Джо Джонас / © Associated Press

Співак допоміг зруйнувати стереотип, що косметологія — лише жіноча тема. Він розповів, що ботокс став для нього комфортним варіантом, адже процедура допомогла почуватися впевненіше, проте не змінила його зовнішність настільки, щоб він перестав бути собою.

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Келлі Ріпа

Келлі Ріпа / © Associated Press

Телеведуча Келлі Ріпа звернулася до ботоксу після того, як люди почали запитувати, чи все з нею добре, бо вона мала «сердитий» вигляд. За її словами, саме тоді вона вирішила, що настав час спробувати процедуру.

Демі Ловато

Демі Ловато / © Associated Press

Демі відкрито розповідає про використання ботоксу у своїй б’ютірутині. Вона зазначає, що препарат допомагає їй почуватися найкращою версією себе та при цьому залишатися схожою на себе.

Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім останніми роками стала відвертішою щодо косметологічних процедур. Під час зніманнь вона навіть жартувала, що частина її м’язів шиї, можливо, «під ботоксом».

Кріссі Тейген

Кріссі Тейген / © Associated Press

Кріссі завжди чесно говорить про свої косметологічні маніпуляції. Одного разу вона розповіла, що зробила ботокс у зоні пахв і назвала це одним із найкращих рішень, адже процедура допомогла їй комфортніше носити шовковий одяг.

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Лінда Євангеліста

Лінда Євангеліста / © Associated Press

Легендарна модель має дуже зважений погляд на старіння. Вона говорить, що не боїться віку та хоче старіти природно, але водночас визнає, що робить ботокс у зоні чола. Для неї це не суперечність, а особистий вибір.

Робін Райт

Робін Райт / © Associated Press

Акторка виступає за максимально делікатний підхід. Вона розповідала, що робить невелику кількість ботоксу приблизно двічі на рік.

Шерон Осбор

Шерон Осбор / © Associated Press

Шерон Осборн ніколи не приховувала своєї багаторічної історії з косметичними процедурами. Проте після невдалого досвіду останньої підтяжки обличчя, яка змусила її почуватися некомфортно, вона вирішила зробити паузу та переглянути своє ставлення до втручань.

Олівія Колман

Олівія Колман / © Associated Press

Оскароносна акторка розповіла, що пробувала ботокс і залишилася задоволена результатом. Втім, вона планує процедури так, щоб між ними та новими ролями був достатній проміжок часу. Акторка навіть зізналася, що спочатку не розповіла чоловікові про процедуру, тож він кілька місяців просто казав їй, що вона має гарний вигляд.

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Ставлення до ботоксу за останні роки змінилося, від теми, яку приховували, до звичайної частини сучасного догляду за собою. Історії знаменитостей показують головне, що не існує єдиного правильного рішення. Для когось нейротоксини стають способом зберегти впевненість у собі, для когось — медичною допомогою, а хтось вирішує відмовитися від процедур.

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