Вони переживають кризу: як шлюб із принцесою Беатріс допоміг її чоловікові Едоардо зробити успішний бізнес

Кажуть, шлюб принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці, які одружилися у розпал пандемії коронавірусу 2020 року на дуже камерному королівському весіллі у Королівській каплиці Всіх Святих на території Королівської Лоджі, у Віндзор-Грейт-Парку, переживає непростий період чи простими словами — кризу.

Ольга Кузьменко
Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

У період, коли принцеса Беатріс найбільше потребує підтримки свого чоловіка Едоардо, італійський аристократ і бізнесмен зосередив всю свою увагу на роботі і вдає, ніби його не стосуються проблеми, пов’язані з родиною Йоркських.

Едоардо Мапеллі-Моцці та його бізнес

Принцеса Беастріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Associated Press

Італійський аристократ ще до весілля з британською принцесою мав бізнес, пов’язаний з дизайном інтер’єрів. Однак у ті роки, коли про Едоардо ще не знала широка публіка, він не був таким пізнаваним і успішним, як сьогодні.

Сьогодні дехто з оточення Едоардо зазначає, що йому не завадило б пам’ятати, що його шлюб із старшою дочкою Ендрю Маунтбеттен-Віндзора дав кар’єрі Едо безпрецедентний поштовх.

«Коли вони тільки почали зустрічатися, Едо був далеко не таким успішним, — сказав колишній соратник бізнесмена. — Близькість до королівської родини змінила все», — цитує видання Daily Mail.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс

Заради справедливості слід зазначити, що їхнє об’єднання відбулося на тлі пандемії COVID-19, яка сильно вдарила по більшості компаній, що працюють у сфері нерухомості. Однак фірма Мапеллі-Моцці, яка називається Banda, відчувала труднощі ще до цього. 2018 року дві її основні дочірні компанії — Banda Design та Banda Property — повідомляли про збитки. До цього компанія, заснована Едо в 23 роки, мала помірний успіх, приносячи щорічний прибуток у десятки тисяч. Однак його нове життя як члена королівської сім’ї збіглося з періодом приголомшливого зростання його кар’єри.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

2020 року компанія Banda була нішевою фірмою, що спеціалізується на пошуку та будівництві елітного житла для заможних людей, головним чином у Лондоні та його околицях.

Сьогодні компанія з пафосом називає себе «багатопрофільною компанією у сфері нерухомості, що охоплює пошук та придбання нерухомості, девелопмент, управління проєктами, архітектуру та дизайн інтер’єрів по всьому світу», і налічує близько 60 співробітників, що більш ніж утричі перевищує показник шестирічної давності.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Друзі кажуть, що Едо відрізняється винятковою цілеспрямованістю і досяг успіху в бізнесі завдяки відданості справі та таланту. Однак правильно і те, що його ім’я, а точніше, його зв’язки з королівською сім’єю, відкрили йому доступ до нових платформ для просування своєї роботи.

Колишня наречена Едуардо і шлюб, що не відбувся

Дара Хуанг із сином Крістофером instagram.com/dara_huang

До зустрічі з принцесою Беатріс її майбутній чоловік уже був заручений з архітекторкою Дарою Хуанг, від якої у нього є син Крістофер. Кажуть, що Дару та її родину вразило, яким швидким і раптовим був розрив їхніх стосунків із Мапеллі-Моцці. Втім, після заручин із Беатріс 2019 року його син Крістофер більшу частину часу проводив з батьком та його новою родиною, а принцеса виконувала роль його мачухи, що робить і зараз. Мати Крістофера та колишня кохана Едо навіть давала публічне інтерв’ю, в якому говорила, як пощастило її синові з такою прекрасною мачухою, як Беатріс.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці з сином Крістофером / © Associated Press

Криза у шлюбі Едоардо та Беатріс

Проблеми почалися після того, як у публічний простір злили інформацію про зв’язки батьків його дружини з покійним засудженим педофілом Джеффрі Епштейном.

На тлі скандалу, який призвів до запаморочливого падіння батьків Беатріс, принцеса, природно, перебуває у пригніченому стані. Разом зі своєю сестрою Євгенією вона відчуває сильний суспільний тиск. Саме на цьому тлі 42-річний Едоардо і піддався критиці за те, що на початку минулого місяця роз’їжджав Флоридою у важку хвилину для своєї дружини, хоча сам він стверджує, що просто намагався розвинути свій бізнес.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Associated Press

Перебуваючи у відрядженні, Мапеллі-Моцці рекламував свою дизайнерську компанію Banda, виступав на конференції і, судячи з численних фотографій, опублікованих у його соціальних мережах, чудово проводив час на сонці біля океану, доки його дружина перебувала в Лондоні з двома доньками, що народилися в шлюбі.

Джерела, близькі до пари, повідомили, що останнім часом між ними спостерігається помітне відчуження, і що, хоч Беатріс відчайдушно намагається зберегти стосунки, але головною турботою її чоловіка, схоже, є його бізнес. Чи впорається ця пара з кризою і як розвиватимуться їхні стосунки далі, покаже лише час. Очевидно лише те, що розривати стосунки з королівською особою Едоардо зовсім не вигідно.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

