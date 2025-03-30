Вони порушили правило Єлизавети II: якому манікюру віддають перевагу жінки у британській королівській родині

Манікюр Меган Маркл / © Getty Images

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Члени британської королівської сім'ї повинні дотримуватися цілого зведення правил, коли справа стосується їхнього зовнішнього вигляду та етикету. Манікюр теж входить до їх числа. Хоча, повинні сказати, сьогодні ці правила вже не такі суворі, як були раніше.

Меган Маркл та її чорні нігті

Дружина принца Гаррі була однією з перших (після принцеси Діани), яку розкритикували за занадто темні нігті. З таким манікюром герцогиня Сассекська з'явилася на церемонії вручення премії British Fashion Awards у Королівському Альберт-голі 2018 року, коли була вагітна принцом Арчі.

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Вже тоді багатьом стало зрозуміло, що вона не планує дотримуватись надто суворого для волелюбної американки королівського протоколу. Хоча в день заручин із Гаррі — 27 листопада 2017 року, Меган продемонструвала бездоганний манікюр світлого відтінку, з таким самим (як пізніше з'ясувалося це було покриття CND Shellac) вона йшла до вівтаря у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку 19 травня 2018 року.

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Принцеса Уельська Кейт

Дружина принца Вільяма дуже часто з'являється на публіці без покриття на нігтях. За рідкісним винятком на Кетрін можна побачити блідо-рожевий або бежевий лак (такий, який полюбляла покійна королева Єлизавета II від бренду Essie).

© Associated Press

З таким Кейт була на власному весіллі з принцом Вільямом 29 квітня 2011 року і ще багато разів на публічних заходах. Лише одного разу публіка побачила у Кейт червоний манікюр, яким вона доповнила свій образ на великодній месі у Віндзорському замку 9 квітня 2023 року. Такий манікюр помітно виділявся і підкреслював її вбрання кольору електрик.

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Герцогиня Единбурзька Софі

Останнім часом герцогиня Единбурзька любить покривати нігті бежевими або коричневими відтінками, а також у її лідерах пудрові, але більш яскраві кольори. Софі полюбляє гелеве покриття, яке довго тримається і має естетичний вигляд в той час, як звичайний лак для нігтів може триматися лише кілька днів.

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Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія вносить різноманітність у королівські тенденції та є шанувальницею незвичайного нейл-арту. На заходах на честь платинового ювілею її бабусі королеви Єлизавети ІІ – 5 червня 2022 року – Євгенія з'явилася з червоним французьким манікюром. Також принцеса Йоркська любить носити на гостях різні принти та малюнки. Але також часто її можна побачити без манікюру.

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Зара Тіндалл

Дочка принцеси Анни не боїться розсовувати межі королівського стилю. На відміну від її дуже консервативної матері, Зара полюбляє стильно одягатися і йти в ногу з часом. Те саме можна сказати і про її манікюр. Вона сміливо носить темні відтінки гелю на нігтях, сірі чи шоколадні. Нігті у Зари короткі, що не дивно, адже вона професійна наїзниця.

Раніше ми розповідали, якому манікюр віддають перевагу інші королівські особи.