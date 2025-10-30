Вони вже увійшли в історію: три скандальні герцогині британської королівської родини

Волліс Сімпсон, Сара Фергюсон і Меган Маркл / © Associated Press

Сара Фергюсон — колишня герцогиня Йоркська

Сара Фергюсон у молодості / © Associated Press

Останні кілька років після смерті королеви Єлизавети II Сара Фергюсон почала з’являтися на сімейних королівських заходах. Вона зблизилася і з королем Чарльзом, оскільки надала монархові підтримку після діагностованого у нього раку в березні 2024 року. Сама Сара на той момент перенесла кілька операцій і поборола рак молочної залози та меланому. Одним словом, усе йшло добре, життя було стабільним і зрозумілим, грошей герцогиня не особливо потребувала, оскільки продовжувала писати книжки, а ще жити під одним дахом зі своїм колишнім чоловіком принцом Ендрю в Royal Lodge.

Сара та Ендрю у день своїх заручин, 1986 рік / © Getty Images

Яе раптом у пресі спливли новини про те, що 2011 року Сара написала листа засудженому педофілу Джеффрі Епштейну, з яким вона дружила через колишнього чоловіка принца Ендрю, надавши йому слова підтримки, а днем раніше публічно зреклася дружби з фінансистом. Цей лист опинився у журналістів і нещодавно був оприлюднений. Колишні співробітники герцогині висловилися, що її залякували та шантажували, сама ж Сара надала перевагу мовчанню.

Сара Фергюсон / © Getty Images

Через кілька тижнів її ексчоловік принц Ендрю публічно заявив, що вирішив зректися титулу герцога Йоркського, і це його рішення також було пов’язане з численними новими деталями його взаємин з Епштейном. Сара таким чином втратила титул герцогині Йоркської і зараз, кажуть, перебуває на межі нервового зриву через цю ситуацію.

Меган Маркл, герцогиня Сассекська

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл — дружина молодшого сина короля Чарльза III принца Гаррі. Вона приєдналася до королівської родини 2017 року, коли пара оголосила про свої заручини. Навесні 2018-го вони зіграли весілля, а 2019-го у них народився первісток — син Арчі.

Принц Гаррі і Меган Маркл у день їхнього весілля / © Associated Press

Перші кілька років герцог і герцогиня Сассекські (титул, який подарувала їм покійна королева Єлизавета II у день їхнього весілля) виконували обов’язки старших членів родини.

Герцог і герцогиня Сассекські / © Reuters

Вони працювали на корону, відвідували заходи, підтримували громадські та благодійні організації, але паралельно, як виявилося, на них, і особливо на Меган, лилося багато гейту з боку преси. Папараці переслідували герцогиню, журналісти постійно порівнювали її то з покійною принцесою Діаною, то з принцесою Кейт, а в палаці й зовсім процвітав расизм. Усе це Меган розповіла в інтерв’ю Опрі Вінфрі, з якою вони з Гаррі зустрілися вже у Каліфорнії навесні 2021 року, через півтора року після того, як Сассекські заявили, що складають із себе королівські обов’язки.

Меган і Гаррі щасливі в Каліфорнії / © Instagram Меган Маркл

Уже п’ять років Меган і Гаррі живуть у США. Там у них 2021 року народилася донька Лілібет. Після сходження на престол їхнього діда короля Чарльза він дав онукам титули принца і принцеси. У Меган і Гаррі титули герцога та герцогині Сассекських залишилися.

Волліс Сімпсон — скандальна дружина короля Едуарда VIII, герцогиня Віндзорська

Волліс Сімпсон / © Getty Images

Незважаючи на те, що жила Волліс Сімпсон ще в минулому столітті, історія її життя і кохання до короля Англії Едуарда VIII часто згадується у пресі. Волліс була американкою, двічі заміжньою до зустрічі з принцом Уельським Едуардом, якого багато хто називав просто Девідом, і відповідно двічі розлученою. Сам прем’єр-міністр Великої Британії, який дружив із королем Едуардом VIII, що зійшов на престол 1936 року, але так і не був коронований, намагався вплинути на рішення британського парламенту, щоб Девід отримав дозвіл одружитися з розлученою Волліс. Але всі спроби були марні.

Волліс та Едуард / © Associated Press

Тоді король ухвалив рішення зректися престолу, поступившись місцем на престолі своєму молодшому братові принцу Альберту, відомому як король Георг VI, а Едуард поїхав до Франції, де й одружився з місіс Сімпсон. Вони заможно жили, вели розкішний спосіб життя, любили влаштовувати світські раути та прийоми, подорожувати. Дітей у них не було. Наприкінці життя колишнього короля його дружина воліла не заходити до нього в кімнату, а про Волліс почали говорити, що вона ніколи не кохала чоловіка, а використовувала його титул і статус для того, щоб бути вхожою до вищого світського товариства. Померла жінка на самоті, у своєму ліжку й непритомна, переживши чоловіка на 14 років.