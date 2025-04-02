Вони його прославили: дев'ять фільмів з актором Велом Кілмером

Вел Кілмер / © Associated Press

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Почав він кар'єру як театральний актор, але прославився після появи у комедійному фільмі «Справжній геній», а потім у бойовику «Найкращий стрілець», де зіграв із Томом Крузом і вже культовій картині «Бетмен назавжди».

Пропонуємо згадати дев'ять фільмів актора, які принесли йому славу, визнання, гроші та припали на пік його акторської кар'єри.

"Справжній геній" (1985)

Підліток-вундеркінд вступає до найкращого інженерного коледжу, але почувається ніяково серед інших студентів. Коли професор вирішує перетворити їхній лазерний проект на військову зброю, він і його незвичайний сусід по кімнаті задумують зруйнувати цей план.

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«Найкращий стрілець» (1986)

Top Gun Naval Fighter - це місце, де найкращі з найкращих тренуються, щоб відточити свої елітні льотні навички. Коли в школу відправляють льотчика-винищувача Maverick, його безрозсуднє ставлення і зухвала поведінка ставлять його в незручне становище з іншими пілотами, особливо з холоднокровним та зібраним Томом Казанськи, якого називають «Айсмен».

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«Убий мене знову» (1989)

У фільмі розповідається, як молодий детектив вплутується в історію з гарною жінкою, яка ховається від мафії та її хлопця-психопата.

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"Дорз" (1991)

Фільм є набором епізодів з біографії Джима Моррісона — соліста рок-гурту The Doors. Він заснований на історії гурту та їхньому вплив на музику та попкультуру.

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"Бетмен назавжди" (1995)

Супергеройський фільм про персонажа DC Comics Бетмена. Герой має битися з Двуликим і Загадником, а допомагає йому напарник на ім'я Робін.

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«Привид і Темрява» (1996)

Інженер-мостобудівник та досвідчений старий мисливець починають полювання на двох левів після того, як вони нападають на місцевих будівельників.

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"Острів доктора Моро" (1996)

Врятований і доставлений на острів чоловік виявляє, що його мешканці — піддослідні тварини, яких перетворюють на людей і все це — робота доктора.

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"З першого погляду" (1999)

Сліпий чоловік через вмовляння своєї дівчини зважується на операцію з відновлення зору і повинен змиритися зі змінами у своєму житті.

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«Червона планета» (2000)

Астронавти та їхній роботизований пес шукають рішення для порятунку Землі й вирушають на Марс, але місія йде шкереберть.

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