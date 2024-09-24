Було замішане у гучному скандалі: на Sotheby's продадуть діамантову прикрасу таємничого походження

Одне з найрідкісніших діамантових кольє, що коли-небудь було виставлено на аукціон — це прикраса кінця XVIII століття вагою близько 300 карат. Вона вперше за 50 років з'явиться на публіці цього тижня на аукціоні у Лондоні.

Хоча точна історія його походження невідома, приголомшливе з технічної точки зору кольє, ймовірно, було створено незадовго до Французької революції. Потім воно опинилося у власності маркізів Англсі, англо-валлійського аристократичного роду. 1937 року Марджорі Пейджет, маркіза Англсі, одягла його на коронацію короля Георга VI. 1953 року її невістка була присутня на коронації королеви Єлизавети II у тому самому ансамблі сімейних коштовностей. Сім'ї прикраса належала близько 100 років, перш ніж її продали приватному колекціонеру з Азії у 1960-х роках.

Діамантове кольє XVIII століття / Фото: Getty Images

Кольє буде представлено публіці на Sotheby's London 24-25 вересня, після чого вирушить у світовий тур із зупинками у Гонконгу, Нью-Йорку, Сінгапурі, Тайбеї та Дубаї перед живим аукціоном Royal and Noble Jewels на Sotheby's Geneva 11 листопада.

Прикраса складається приблизно з 500 діамантів і, за оцінками, буде продана за суму від 1,8 до 2,8 млн доларів.

Діамантове кольє XVIII століття, Фото: Sothebys

Щодо історії створення кольє, то вона достеменно невідома, хоча є кілька версій, з-поміж яких найбільш гостроцікавою є можливий зв'язок прикраси з королевою Марією-Антуанеттою і скандалом "Справи діамантового кольє". Це справа про шахрайство з метою заволодіння прикрасою, яка нібито призначалася для французької королеви Марії-Антуанетти, що стало підставою для гучного та скандального кримінального процесу у 1785-1786 роках, незадовго до Великої французької революції. Нібито королева замовила дуже дорогу прикрасу, а потім відмовилася платити за неї. Справа про діамантове намисто просочилася в маси і посилила ненависть і зневагу французької громадськості до Марії-Антуанетти.

Діамантове кольє XVIII століття / Фото: Getty Images

Однак не можна заперечувати, що прикраса дуже схожа на знамениті парні браслети французької королеви, які було продано на аукціоні Christie's 2021 року.

Браслети Марії-Антуанетти / Фото: Getty Images

Браслети Марії-Антуанетти / Фото: Getty Images

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