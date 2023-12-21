"Усі жінки — відьми": цікаві факти про культовий серіал

Наприкінці 1990-х — на початку 2000-х це було одне з найпопулярніших телешоу про магію і містику. Розкриваємо вам кілька таємниць його створення.

"Усі жінки — відьми" — серіал у жанрі фентезі, який йшов на екранах від 1998-го до 2006 року. Але на різних телеканалах це шоу повторювалося ще протягом багатьох років, через що стало одним із найулюбленіших у глядачів.

Серіал розповідає історію про трьох добрих відьом — сестер Галлівел, яких зіграли Алісса Мілано, Голлі Марі Комбс, Шеннен Догерті та Роуз МакГовен. Протягом багатьох серій дівчата опиняються втягнутими в різні чарівні пригоди, переживають життєві драми і борються зі злом.

Пропонуємо вам дізнатися трохи більше фактів про "Усі жінки — відьми" і поностальгувати за цим чудовим і добрим серіалом.

1. Початковий задум

Наприкінці 1990-х якраз почала набирати популярність тема магії і містики, тому, коли в телеканалу The WB з'явилася ідея створити нове телешоу, вони не сумнівалися, що головною темою проєкту буде надприродна тематика.

За написанням пілотного епізоду шоуранери звернулися до Констанції М. Бердж, яка вирішила розповідати в своєму сценарії про трьох відьом. Але спочатку, за задумом Бердж, головні героїні мали бути подругами або сусідками по кімнаті і жити в Бостоні. Ця ідея не сподобалася і була розкритикована через що у Бердж мало не стався нервовий зрив.

Вирішив захистити сценаристку виконавчий продюсер Дюк Вінсет. Хоч він теж і не вірив в успіх цієї ідеї, але все ж вніс свої правки, запропонувавши сфокусувати головну ідею шоу не на магії, а на сімейних відносинах. Так з'явилася ідея, що три добрі відьми будуть не подругами, а сестрами. В іншому ідея Констанції М. Бердж залишилася недоторканою.

"Всі жінки — відьми" / Фото: Getty Images

2. Назва

Після того як Дюк Вінсет втрутився і вніс деякі корективи в сценарій, серіал отримав робочу назву "Дім відьом". Але в результаті шоу вирішили перейменувати на Charmed.

3. Консультанти шоу

Оскільки магія в серіалі займала ключове місце, то консультантами творці запрошували професійних демонологів, міфологів і фахівців із паранормальних явищ. Також на роль виконавчого редактора сюжетів серіалу був найнятий письменник Роберт Маселло, який написав книжки про демонологію й окультизм.

Фото: Giphy.com

4. Саундтрек

Пісня Love Spit Love, яку ми чуємо кожного разу в заставці серіалу, насправді не оригінальна композиція, а кавер на пісню британського гурту 80-х The Smiths. Раніше цей трек лунав у фільмі 1996 року "Чаклунство", і кумедно, що він теж оповідав про відьом.

5. Маєток

Одна з найголовніших прикрас серіалу "Усі жінки — відьми", звичайно ж, неймовірно красивий сімейний маєток сестер Галлівелл. Кожен фанат серіалу знає, що за сюжетом героїні мешкають у Сан-Франциско, але це не зовсім так.

Будинок із рожевим фасадом насправді розташований у Лос-Анджелесі на Карролл-авеню 1329. Знімання в ньому практично не проводилися, а в основному серіал знімався у павільйоні студії Paramount Pictures на зеленому тлі. 2003 року маєток був проданий в приватне володіння, тому від внутрішніх і зовнішніх знімань біля будинку довелося повністю відмовитися. А коли потрібно було показати дім, його просто домальовували.

Більш того, 1999 року цей будинок також з'явився у комедії "Чоловік за викликом".

6. Гонорари

Серіал мав величезну популярність і гонорари головних героїнь теж були чималенькими, хоча в різний час акторки отримували різні суми. Через неоднакову оплату між зірками і творцями часто бували розбіжності, особливо скандальною в цьому питанні виявилася акторка Шеннен Догерті.

Гонорари головних героїнь варіювалися від 60 до 100 тисяч доларів за епізод. Водночас гонорари Алісси Мілано завжди були вищими, ніж у її колег. Протягом тривалого часу вона отримувала за епізод від 80 до 100 тисяч доларів. Це тоді як інші акторки отримували від 60 до 80 тисяч доларів за епізод.

"Всі жінки — відьми" / Фото: Getty Images

7. Скандал із Мілано

У Шеннен Догерті завжди був важкий характер і працювати з нею було непросто. Через постійні сперечання дівчину звільнили з серіалу "Беверлі-Гілз 90210" і та ж історія повторилася під час знімань "Усі жінки — відьми". Акторка часто скандалила, особливо вона не ладнала з Аліссою Мілано. Творці серіалу вирішили поставити дівчатам ультиматум і заявили, що звільнять ту, хто стане винуватицею наступного скандалу. В результаті проєкт покинула Шеннон, а її персонаж сценаристи вирішили просто вбити.

Мілано і Догерті багато років не спілкувалися, але 2017 року, коли Шеннон розповіла, що хворіє на рак, Алісса вирішила підтримати колишню колегу і вони помирились.

8. Фотографії Прю

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Після того, як Догерті покинула шоу, творці вирішили, що не хочуть повністю розтаватися з Прю і вона буде присутня на сімейних знімках. Однак ображена Догерті запросила настільки велику сумку на використання своїх фото в серіалі, що шоуранери вирішили від цієї ідеї відмовитися.

9. Фібі повинна була зіграти не Мілано

Спочатку роль Фібі віддали акторці Лорі Ром. Дівчина знялася в пілотному епізоді, але потім вирішила звільниться. Пілотний епізод в результаті довелося перезняти вже з Аліссою Мілано і новим хронометражем у 40 хвилин. Спочатку серії мали бути по 20 хвилин.

10. Аарон Спеллінг

Одним із творців серіалу є Аарон Спеллінг, але окрім "Усі жінки — відьми" він створив неймовірну кількість проєктів, які стали дуже популярними. Зокрема він працював над серіалами "Династія", "Твін Пікс", "Беверлі-Гілз 90210" і "Мелроуз Плейс".

"Всі жінки — відьми" / Фото: Getty Images

11. Вагітність

Під час роботи над серіалом Голлі Мері Комбс завагітніла своєю першою дитиною. Продюсери спочатку намагалися приховати це, але у них нічого не вийшло, адже живіт акторки ставав усе помітнішим. Тому сценаристи просто вписали її вагітність у серіал і ця подія кардинально вплинула на сюжет. Зате накладний живіт їй не знадобився.

12. Продовження

Мало хто знає, але після фінального 8-го сезону історія про трьох сестер не закінчилася. Успіх серіалу породив франшизу, під якою вийшли відеогра і серія книжок. 15 березня 2010 року компанія Zenescope Entertainment заявила, що придбала права на створення коміксів про чародійок. Перший випуск вийшов у США в червні 2010 року. Комікси є продовженням 8-го сезону серіалу. Авторами графічних романів про сестер стали Пол Рудітіс і Ревен Грегорі.

"Всі жінки — відьми" / Фото: Getty Images

13. Малюнки на стінах

Книга Темряви в серіалі подобалася не лише шанувальникам, а й учасникам знімального процесу. Подейкують, що Аліссі Мілано так сподобалися малюнки в книзі, що вона найняла художника, щоб той намалював фрески у вигляді малюнків із книжки на стінах її будинку.

14. Здібності сестер

У серіалі використовувалися найновіші на той момент технології, графіка та спецефекти, але деякі задуми шоуранерів було здійснити не так просто. Спочатку героїня Алісси Мілано Фібі повинна були вміти літати, але, як виявилося, це задоволення було не з дешевих, тому від такої ідеї відмовилися, нагородивши молодшу з відьом даром передбачення. Та в останніх сезонах акторка все ж іноді літала.

Фото: Giphy.com

15. Гардероб героїнь

Шанувальники, напевно, неодноразово помічали, що сестри були модницями. Що цікаво, образи головних героїнь практично ніколи не повторювалися. Деякі речі після завершення серіалу акторки залишили собі, але більшість гардероба героїнь була розпродана.

16. Книга Темряви

Книга Темряви була одним із головних атрибутів у "Усі жінки — відьми" і без неї не відбувалися жоден бій і чаклунство в серіалі. Виявляється, книгу створили і розписали вручну. Також вона була дуже важкою і одним з найбільш цінних реквізитів на майданчику.

17. Смерті головних героїнь

Шанувальники шоу порахували, що головні героїні вмирали в шоу величезну кількість разів. Так за вісім сезонів Прю за сценарієм вмирала тричі, Пайпер — дев'ять разів, Фібі — сім, а Пейдж — шість.

18. Фішка з дверима

Практично кожна серія з восьми сезонів серіалу закінчувалася тим, що хтось із героїв зачиняє вхідні двері будинку. Так закінчився і фінальний епізод серіалу — онучка Пайпер за допомогою своєї магічної сили зачиняє двері.

Єдиним винятком стала серія шостого сезону, де двері зачиняються в лікарняну палату Пайпер.

19. Імена головних героїнь

В оригіналі імена всіх сестер починаються з літери "Р" — Prue, Piper, Phoebе і Paige. Однак через те, що в російському й українському перекладі ім'я Фібі пишеться інакше, перекладачам довелося викручуватися й обігравати цей момент. Так знаменитий нічний клуб Пайпер у нас звучав як "С-3", маючи на увазі трьох сестер, але в оригіналі у його назві була просто буква "Р", з якої починалися їхні імена.

Фото: Giphy.com

20. Демони в серіалі

Творці шоу не бачили жодного сенсу в тому, щоб наймати на ролі демонів нових акторів, адже на їхні обличчя накладалося стільки гриму, що дізнатися, хто в даному моменті грає, дуже важко. Тому вирішили економити — і позитивних персонажів, і демонів у "Усі жінки — відьми" грали одні й ті ж самі актори. Наприклад, Майкл Бейлі Сміт зіграв одразу чотирьох різних героїв.

"Всі жінки — відьми" / Фото: Getty Images

21. Найдовший серіал із жінками

2006 року "Усі жінки — відьми" стали найтривалішим телесеріалом, де головні ролі виконували лише жінки. Пізніше їх, правда, випередив серіал "Відчайдушні домогосподарки".

22. Скорочення бюджету

Із кожним новим сезоном популярність серіалу росла все більше, відповідно зростали й гонорари головних героїнь. Але не все завжди було так добре. Шоуранери також зіштовхувалися з труднощами, особливо в останніх сезонах. Тому вони змушені були звільнити деяких акторів, скоротити кількість спецефектів і зменшити присутність ключових персонажів в епізодах.

Наприклад, в останньому сезоні ми не побачили детектива Дерріла Морріса, а Браян Краузе, який зіграв Лео, був виключений з декількох епізодів.

23. Чому Біллі приєдналася до шоу

У восьмому сезоні до основного складу серіалу приєдналася акторка Кейлі Куоко, зігравши роль відьми Біллі Дженкінс. Шанувальники шоу припускають, що цей персонаж був доданий, щоб після завершення серіалу продовжити всесвіт чародійок. Але після завершення шоу жодного продовження з нею не було. Як виявилося пізніше, персонаж ввели, щоб зняти частину навантаження з інших акторів, адже за роки роботи над цим проєктом вони дуже втомилися.

Алісса Мілано і Kейлі Куоко / Фото: Getty Images

24. Плагіат на "Зоряні війни"

Шанувальники франшизи "Зоряні війни" обурювалися, адже персонаж демона Бальтазара був дуже схожий на темного сітха Дарта Мола з "Зоряних воєн". Але творці так і не прокоментували цей інцидент.

25. Коул не повинен був затриматися надовго

Спочатку Коул задумувався, як персонаж на сім серій, але в результаті герой і його зв'язок з Фібі так сподобалися публіці, що цього персонажа вирішили залишити на довше.

Фото: Giphy.com

26. Фобії Мілано

У Аліси Мілано дуже багато різних фобій, однією з яких є клаустрофобія. Перед початком знімань в серіалі вона навіть прописала пункт у своєму контракті про те, що протягом усіх знімань вона ніколи не буде перебувати в замкнутому просторі. Також акторка страждає і на гідрофобію, але нюанс про знімання з водою і в воді вона не врахувала, тому змушена була взяти себе в руки і грати русалку. Далася ця роль їй непросто.

27. Дублери

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Жоден із трюків або небезпечних сцен акторки самі не виконували, а за них всю важку роботу завжди робили дублери. Таке рішення було прийнято ще до початку знімань командою творців, адже головні героїні могли отримати серйозні травми, що погано б позначилося на графіку виходу серіалу в ефір.

28. Енді Трюдо

Коханого Прю Енді Трюдо теж міг зіграти інший актор. У пілотному епізоді роль поліцейського зіграв не Тед Кінг, а Кріс Бойд.

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