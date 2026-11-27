Ліндсі Логан / © Associated Press

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Життя у Голлівуді здається мрією: розкішні будинки, червоні доріжки, світова слава та необмежені можливості. Проте для батьків-знаменитостей у цього світу є й інший бік — постійна увага преси, папараці та ризик того, що навіть звичайна сімейна прогулянка перетвориться на новину, про це розповіло видання PEOPLE.

Тож дедалі більше відомих акторів і артистів обирають інший сценарій, а саме, переїжджають до Європи чи на Близький Схід, щоб подарувати дітям більше свободи та можливість зростати без постійного відчуття, що за ними спостерігають.

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Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем — Іспанія

Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем / © Associated Press

Зірки вирішили повернутися до рідного Мадрида, де виросли обоє. Подружжя, яке перебуває у шлюбі з 2010 року, виховує двох дітей — сина Лео та доньку Луну.

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Для акторів важливо, щоб діти росли поруч із родичами та друзями родини, а не в атмосфері постійної уваги до їхніх знаменитих батьків. В одному з інтерв’ю Пенелопа пояснила, що приватність важлива саме тоді, коли у родині з’являються діти. Коли вони подорослішають, то самі зможуть вирішити, де хочуть жити та будувати кар’єру.

Джордж і Амаль Клуні — Франція

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Подружжя обрало для виховання близнюків Александра та Елли французьке передмістя, де родина живе на фермі.

Актор неодноразово розповідав, що хвилювався через перспективу виховувати дітей у Лос-Анджелесі, де слава батьків могла б впливати на їхнє дитинство. Натомість у Франції діти мають більше простору для звичайного життя: проводять час на природі, менше користуються гаджетами та долучаються до сімейних справ.

За словами Клуні, йому подобається, що у Франції знаменитість не стає центром загальної уваги, а його діти можуть не турбуватися про папараці та порівняння з іншими зірковими нащадками.

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Джанет Джексон — Велика Британія

Джанет Джексон / © Associated Press

Співачка Джанет Джексон свого часу переїхала до Лондона через шлюб із бізнесменом Віссамом Аль-Маною. Навіть після розлучення у 2017 році вона залишилася у британській столиці, де разом із колишнім чоловіком виховує сина Ейсу.

Для артистки важливо, щоб хлопчик мав справжнє дитинство, без поспіху дорослішати та постійно перебувати у центрі уваги. В інтерв’ю у 2024 році вона наголошувала, що хоче, щоб син насолоджувався кожною миттю дитячих років.

Ліндсі Логан — Дубай

Ліндсі Логан / © Associated Press

Зірка залишила США ще у 2015 році та переїхала до Дубая. За її словами, нове місто подарувало їй більше особистого простору та відчуття безпеки. Саме там акторка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Бадером Шаммасом. У 2022 році пара одружилася, а наступного року у них народився син Луай.

Логан неодноразово розповідала, що цінує приватність у Дубаї та можливість вести звичайне сімейне життя. Водночас подружжя не виключає повернення до США, зокрема, коли постане питання вибору школи для сина.

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Наталі Портман — Франція

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі переїхала до Парижа у 2014 році разом із тодішнім чоловіком, хореографом Бенжаменом Мільп’є, після того, як він отримав посаду у Паризькій опері. Там акторка виховувала сина Алефа та доньку Амалію.

Навіть після розлучення у 2024 році Портман залишилася у Франції. Серед переваг життя у Парижі вона називає культурне середовище та повагу до особистих кордонів. Акторка також відзначала, що французи добре розуміють цінність приватності, а виховання дітей у цій країні має свої особливості.

Джош Гартнетт — англійська глибинка

Джош Гартнетт із дружиною / © Associated Press

Зірка «Перл-Гарбора» Джош Гартнетт та його дружина, остаточно обрали життя за межами США під час пандемії. Разом із чотирма дітьми вони оселилися в англійській сільській місцевості.

Джош зізнавався, що ніколи не відчував особливого зв’язку з голлівудським способом життя. Йому хотілося бути серед людей, які займаються різними справами, а не постійно обговорюють кіноіндустрію. Подружжя прагне подарувати дітям максимально звичайне дитинство, вони захоплюються верховою їздою та проводять багато часу на природі.

Для цих знаменитостей переїзд став не просто зміною адреси, а свідомим вибором на користь сім’ї, приватності та іншого ритму життя. І хоча кожна родина мала власні причини залишити США, їх об’єднує одне бажання — щоб діти могли рости не у тіні батьківської слави, а у власному світі, де є місце звичайним радощам, дружбі та свободі вибору.

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