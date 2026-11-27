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Втекли з Голлівуду заради дітей: знамениті родини, які обрали життя за межами США
Менше папараці, більше приватності, прогулянок на природі та звичайного дитинства, деякі голлівудські зірки вирішили, що виховувати дітей краще якомога далі від американського шоубізнесу.
Життя у Голлівуді здається мрією: розкішні будинки, червоні доріжки, світова слава та необмежені можливості. Проте для батьків-знаменитостей у цього світу є й інший бік — постійна увага преси, папараці та ризик того, що навіть звичайна сімейна прогулянка перетвориться на новину, про це розповіло видання PEOPLE.
Тож дедалі більше відомих акторів і артистів обирають інший сценарій, а саме, переїжджають до Європи чи на Близький Схід, щоб подарувати дітям більше свободи та можливість зростати без постійного відчуття, що за ними спостерігають.
Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем — Іспанія
Зірки вирішили повернутися до рідного Мадрида, де виросли обоє. Подружжя, яке перебуває у шлюбі з 2010 року, виховує двох дітей — сина Лео та доньку Луну.
Для акторів важливо, щоб діти росли поруч із родичами та друзями родини, а не в атмосфері постійної уваги до їхніх знаменитих батьків. В одному з інтерв’ю Пенелопа пояснила, що приватність важлива саме тоді, коли у родині з’являються діти. Коли вони подорослішають, то самі зможуть вирішити, де хочуть жити та будувати кар’єру.
Джордж і Амаль Клуні — Франція
Подружжя обрало для виховання близнюків Александра та Елли французьке передмістя, де родина живе на фермі.
Актор неодноразово розповідав, що хвилювався через перспективу виховувати дітей у Лос-Анджелесі, де слава батьків могла б впливати на їхнє дитинство. Натомість у Франції діти мають більше простору для звичайного життя: проводять час на природі, менше користуються гаджетами та долучаються до сімейних справ.
За словами Клуні, йому подобається, що у Франції знаменитість не стає центром загальної уваги, а його діти можуть не турбуватися про папараці та порівняння з іншими зірковими нащадками.
Джанет Джексон — Велика Британія
Співачка Джанет Джексон свого часу переїхала до Лондона через шлюб із бізнесменом Віссамом Аль-Маною. Навіть після розлучення у 2017 році вона залишилася у британській столиці, де разом із колишнім чоловіком виховує сина Ейсу.
Для артистки важливо, щоб хлопчик мав справжнє дитинство, без поспіху дорослішати та постійно перебувати у центрі уваги. В інтерв’ю у 2024 році вона наголошувала, що хоче, щоб син насолоджувався кожною миттю дитячих років.
Ліндсі Логан — Дубай
Зірка залишила США ще у 2015 році та переїхала до Дубая. За її словами, нове місто подарувало їй більше особистого простору та відчуття безпеки. Саме там акторка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Бадером Шаммасом. У 2022 році пара одружилася, а наступного року у них народився син Луай.
Логан неодноразово розповідала, що цінує приватність у Дубаї та можливість вести звичайне сімейне життя. Водночас подружжя не виключає повернення до США, зокрема, коли постане питання вибору школи для сина.
Наталі Портман — Франція
Наталі переїхала до Парижа у 2014 році разом із тодішнім чоловіком, хореографом Бенжаменом Мільп’є, після того, як він отримав посаду у Паризькій опері. Там акторка виховувала сина Алефа та доньку Амалію.
Навіть після розлучення у 2024 році Портман залишилася у Франції. Серед переваг життя у Парижі вона називає культурне середовище та повагу до особистих кордонів. Акторка також відзначала, що французи добре розуміють цінність приватності, а виховання дітей у цій країні має свої особливості.
Джош Гартнетт — англійська глибинка
Зірка «Перл-Гарбора» Джош Гартнетт та його дружина, остаточно обрали життя за межами США під час пандемії. Разом із чотирма дітьми вони оселилися в англійській сільській місцевості.
Джош зізнавався, що ніколи не відчував особливого зв’язку з голлівудським способом життя. Йому хотілося бути серед людей, які займаються різними справами, а не постійно обговорюють кіноіндустрію. Подружжя прагне подарувати дітям максимально звичайне дитинство, вони захоплюються верховою їздою та проводять багато часу на природі.
Для цих знаменитостей переїзд став не просто зміною адреси, а свідомим вибором на користь сім’ї, приватності та іншого ритму життя. І хоча кожна родина мала власні причини залишити США, їх об’єднує одне бажання — щоб діти могли рости не у тіні батьківської слави, а у власному світі, де є місце звичайним радощам, дружбі та свободі вибору.