Ви цього могли не знати: 57 фактів про весілля королеви Єлизавети та принца Філіпа

Весілля принцеси Єлизавети II та принца Філіпа / © Associated Press

З нагоди 78-ї різниці весілля пари, пропонуємо дізнатися цікаві факти про їхнє весілля.

День весілля

1. Весілля відбулося лише через чотири місяці після заручин — о 10:30 ранку 20 листопада 1947 року у Вестмінстерському абатстві. Там же одружилися 26 квітня 1923 року і батьки Єлизавети — король Георг VI та королева Єлизавета (тоді герцог і герцогиня Йоркські).

2. Королева (тоді принцеса Єлизавета) стала 10-м членом королівської родини, яка узяла шлюб у Вестмінстерському абатстві.

3. Перед весіллям принц Філіп отримав титули герцога Единбурзького, графа Меріонет та барона Ґрініча в лондонському графстві.

4. Разом з батьком, Георгом VI, принцеса Єлизавета прибула до абатства в Ірландському державному екіпажі.

Весільна процесія

5. Принцеса Єлизавета мала вісім дружок: принцесу Маргарет, принцесу Александру Кентську, леді Керолайн Монтегю-Дуглас-Скотт, леді Мері Кембридж, Памелу Маунтбаттен, Маргарет Елпінстоун і Діана Боуз-Лайон.

6. Принц Вільям Глостерський та принц Майкл Кентський були пажами.

7. Свідком герцога Единбурзького був Девід Маунтбаттен.

8. На церемонію було запрошено 2 000 гостей.

9. На весіллі були присутні і представники іноземних монархій, зокрема: король Іраку, принцеса Юліана та принц Бернхард Нідерландські, спадковий великий герцог Люксембурзький та принцеса Єлизавета Люксембурзька.

Церемонія

10. Весільну церемонію проводили архієпископ Кентерберійський Джеффрі Фішер і архієпископ Йоркський Сіріл Гарбетт.

11. Церемонію записувало та транслювало BBC Radio для 200 мільйонів слухачів у всьому світі.

12. Органіст і керівник хору абатства, австралієць Вільям Ніл Маккі, був музичним директором весілля. Він склав для нагоди мотет We wait for thy loving kindness, O God.

13. Псалом 67 («Боже, будь милостивий до нас і благослови нас») було виконано у музичному аранжуванні сера Едварда Катберта Бейрстоу.

14. Весільним гімном був твір Самуеля Себастьяна Веслі Blessed be the God and Father of Our Lord Jesus Christ.

15. Гімни включали Praise, my soul, the king of heaven та The Lord’s my Shepherd на шотландську мелодію Crimond, приписувану Джессі Сеймур Ірвін — тоді ще маловідому в англіканській церкві.

16. Служба почалася спеціально створеною фанфарою Арнольда Бакса і завершилася «Весільним маршем» Фелікса Мендельсона.

17. Було 91 співаків: хору абатства допомагали хори Каплиці Королівського двору та каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Весільні вбрання

18. Обручка була виготовлена з самородка валлійського золота з шахти Клогай Сент-Девідс поблизу Долґеллау.

19. Платинова каблучка з діамантами була зроблена ювелірами Філіпом Антробусом із діамантів, що походили з тіари матері Філіпа — принцеси Аліси Баттенберзької.

20. Весільну сукню принцеси Єлизавети створив сер Норман Гартнелл, який подав кілька ескізів. Переможний дизайн затвердили в середині серпня — менше ніж за три місяці до весілля.

21. Гартнелл називав своїм натхненням знамениту картину Боттічеллі «Весна» (Primavera), яка символізує прихід весни.

22. Сукня мала простий крій: приталений ліф, декольте у формі серця з низькою загостреною талією та довгу спідницю до підлоги.

23. Через нормування після Другої світової війни принцесі Єлизаветі довелося використовувати купони на одяг, щоб оплатити сукню.

24. Сотні людей з усієї Великої Британії надсилали принцесі свої купони, щоб допомогти з виготовленням сукні, але їх довелося повернути, адже використати їх було незаконно.

25. Шлейф сукні завдовжки 4,5 метри був виготовлений із шовкового тюлю, кріпився до плечей і був оздоблений перлами, кристалами та прозорою аплікацією.

26. Сатин для аплікацій виготовили в замку Лаллінґстон у Кенті, а ткали його Warner & Sons.

27. Сукню пошили з сатину «дюшес», замовленого у фірмі Wintherthur поблизу Данфермлайна в Шотландії.

28. Сукню прикрасили кристалами й 10 000 дрібних перлин, імпортованих зі США.

29. Образ принцеси завершували туфлі з айворійського сатину «дюшес» на високих підборах, оздоблені сріблом та пряжками з перлин, виготовлені Едвардом Рейном.

30. Коштовності того дня включали два перлових намиста — коротше, «Queen Anne», за переказами належало Анні, останній королеві з династії Стюартів. Друге намисто, «Queen Caroline», нібито належало дружині короля Георга II. Обидві прикраси королева Вікторія заповіла Короні, а Георг VI подарував їх Єлизаветі на весілля.

31. Діадему королеві позичили на день весілля; її оправа зламалася, коли перукар одягав її на голову, і її терміново відремонтували.

32. Норман Гартнелл також створив дорожній костюм принцеси — сукню й пальто туманно-блакитного кольору.

33. Після весілля сукню виставили у палаці Сент-Джеймс, а потім вона вирушила у турне містами Великої Британії: Глазго, Ліверпуль, Брістоль, Престон, Лестер, Ноттінгем, Манчестер, Бредфорд, Лідс та Гаддерсфілд.

Весільні квіти

34. Букет нареченої складався з білих орхідей і містив гілочку мирту — традицію, започатковану королевою Вікторією. Вона почалася з того, що королеві Вікторії подарували миртову гілочка бабуся принца Альберта; королева посадила її в Осборн-гаус на острові Вайт.

35. Наступного дня після весілля букет повернули до Вестмінстерського абатства та поклали на могилу Невідомого Воїна — ще одна королівська традиція.

36. Квіти для букета надала компанія Worshipful Company of Gardeners, а сам букет оформив флорист М. Г. Лонгман.

Весільний прийом

37. Після служби весільний сніданок (який відбувся опівдні) провели в Бальному залі Букінгемського палацу.

38. Весільні сувеніри були у вигляді маленьких букетиків з мирту й білого балморалського вересу.

39. Струнний оркестр гвардійців грав під час сніданку.

40. Відомий момент — коли молодята вийшли на балкон Букінгемського палацу і привітали величезний натовп на вулиці.

Весільні подарунки

41. Пара отримала понад 2 500 весільних подарунків з усього світу і близько 10 000 телеграм з привітаннями.

42. Махатма Ганді надіслав подарунок: шматок бавовняного мережива, яке він сам напряв, і на якому були вишиті слова Jai Hind («Хай живе Індія»).

43. Вони також отримали чимало практичних подарунків: королева Марія подарувала книжкову шафу, принцеса Маргарет — набір для пікніка. Серед інших подарунків були швейна машина Singer і навіть холодильник.

44. Подарунки виставили у палаці Сент-Джеймс, де їх могли переглянути всі охочі.

Весільний торт

45. Хоча королівська пара отримала одинадцять тортів, офіційним був один — спечений компанією McVitie and Price.

46. У торті використовували інгредієнти з усього світу, зокрема цукор, подарований дівчатами-скаутами з Австралії, через що торт отримав назву «Торт на 10 000 миль».

47. Торт був дев’ять футів заввишки і складався з чотирьох ярусів.

48. Його прикрасили гербами обох родин, монограмами наречених, цукровими фігурками їхніх улюблених занять, а також полковими й морськими емблемами.

49. Торт розрізали мечем Маунтбаттенів, який герцогу подарував король.

Медовий місяць

50. Принцеса Єлизавета та принц Філіп провели першу ніч у Бродлендсі, Гемпшир — домі дядька Філіпа, графа Маунтбаттена.

51. Вони поїхали туди потягом із вокзалу Ватерлоо. Коргі Єлизавети, Сьюзан, поїхала з ними.

52. Решту медової подорожі вони провели в Біркхоллі на маєтку Балморал.

Річниці весілля

53. На шосту річницю весілля, яка припала на рік коронації, королева і герцог Единбурзький відсвяткували її танцями у Кларенс-гаус, організованими королевою-матір’ю.

54. 1972 року королева і принц Філіп відсвяткували срібне весілля службою у Вестмінстерському абатстві.

55. Золоте весілля 1997 року відсвяткували обідом у Banqueting House у Лондоні.

56. Точну копію весільного букета створили та подарували королеві на її золоте весілля 1997 року.

57. 2007 року королева стала першим британським монархом, який відсвяткував діамантове весілля.