Ви її не впізнаєте: який зараз вигляд має акторка Кетлін Тернер з фільму "Роман з каменем"

Майкл Дуглас і Кетлін Тернер на зніманнях фільму "Роман з каменем", 1984 рік / © Getty Images

Голлівудській зірці Кетлін Тернер зараз 71 рік і вона рідкісна гостя не лише на знімальному майданчику, а й на червоних доріжках. Однак багато хто пам’ятає її як зірку фільмів 80-х років, які принесли їй міжнародну славу.

Однією з найуспішніших робіт Тернер була картина «Роман з каменем», в якому вона зіграла разом з Майклом Дугласом і Денні ДеВіто. Фільм став несподіваним хітом, і акторка за нього отримала «Золотий глобус», а також він увійшов у десятку найкасовіших фільмів 1984 року. Наступного року Тернер знову об’єдналася з Дугласом і ДеВіто для знімань сиквела «Перлина Нілу».

Майкл Дуглас і Кетлін Тернер на зніманнях фільму «Роман з каменем», 1984 рік / © Getty Images

Потім вона озвучила одного з найкультовіших і впізнаваних мультяшних персонажів в історії кіно — фатальну жінку Джессіку Реббіт з фільму 1988 року «Хто підставив кролика Роджера». Саме Кетлін вимовила знамениту фразу: «Я не погана, мене просто такою намалювали» (в українському дубляжі глядачі, звісно ж, чули голос іншої акторки).

До 1990-х Тернер залишалася кінозіркою класу А і знімалася в багатьох фільмах, постійно з’являлася на заходах, червоних доріжках і на телебаченні. Однак усе змінила її хвороба — акторці поставили діагноз ревматоїдний артрит.

Хвороба змінила її зовнішність, акторці також було важко пересуватися і вона відчувала болі. Важкий психологічний стан призвів до того, що вона почала вживати алкоголь і стала залежною від нього. Усе це призвело до того, що кар’єра Кетлін, як провідної акторки, різко пішла на спад, і її можна було побачити у дедалі меншій кількості справді успішних фільмів. Вона відмовилася від головних ролей у «Привиді» і «Мостах округу Медісон», які обидва стали великими хітами.

Кетлін Тернер, 1985 рік / © Getty Images

Однак акторка продовжувала терапію, хоча хвороба і прогресувала. Завдяки новим методам лікування її ревматоїдний артрит перейшов у ремісію, і Кетлін трохи повернулася до роботи, завдяки чому прихильники серіалу «Друзі» змогли побачити її в трьох епізодах цього культового шоу, де вона зіграла батька Чендлера Бінга — дрег-артистку. Також упродовж усіх цих років вона періодично з’являлася в різних фільмах, озвучувала персонажів анімаційних серіалів та знімалася в серіалах, також написала мемуари та займалася активізмом.

Оскільки цього місяця відбудеться прем’єра фільму «Роузи», що став римейком фільму 1989 року «Війна подружжя Роуз», у якому Тернер знялася з Майклом Дугласом, вона прийшла на прем’єру.

Кетлін Тернер на прем’єрі фільму «Роузи» в Нью-Йорку / © Associated Press

71-річна Кетлін Тернер позувала фотографам усміхаючись, попри свою важку хворобу.