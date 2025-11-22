ТСН у соціальних мережах

Ви його не впізнаєте: який зараз має вигляд Девон Сава зігравший Каспера в однойменному фільмі

Він з’явився у фільмі лише на 30 секунд.

Юлія Каранковська
Девон Сава і Крістіна Річі

Девон Сава прославився 1995 року, зігравши роль Каспера Макфаддена, доброго привида, який мешкає в покинутому маєтку у фільмі «Каспер». Майже через 30 років після культової ролі він має зовсім інший вигляд.

Девон Сава у фільмі «Каспер»

Канадський актор з’явився у фільмі лише на 30 секунд, коли за сюжетом він із привда знову набув своєї людської подоби і став 12-річним хлопчиком, але навіть така коротка роль стала для нього проривною. Миловидна зовнішність одразу принесла підлітку роботу в інших фільмах.

Девон Сава у фільмі «Каспер»

«Я був у „Каспері“ лише 30 секунд. Малачі Пірсон (актор, який озвучив привида, — ред.) виконав усю основну роботу. Коли в останню мить вирішили оживити Каспера, він був надто молодим. Тож роль дісталася мені. І я дуже вдячний Бреду Сілберлінгу, що вибрав мене, тому що збрехав би, якби сказав, що це не стало початком 30-річної роботи, яку я люблю. Дякую», — написав актор.

Після «Каспера» і «Тоді і зараз» Сава знявся в кількох фільмах, зокрема «Дика Америка» (1997), «Нерозважливі руки» (1999) і «Пункт призначення» (2000). Він також грав у телесеріалах, таких як «Нікіта» та «Десь між». Крім того, він запам’ятався роллю Стена в музичному кліпі Емінема на пісню Stan.

Девон Сава / © Associated Press

2013 року Сава одружився з канадською продюсеркою Дауні Саганович. У них двоє дітей: син, народжений 2014 року, і донька, яка народилася 2016 року.

Девон Сава / © Associated Press

Девон Сава / © Associated Press

