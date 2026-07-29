Демі Мур / © Associated Press

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Мода на жіноче тіло постійно змінюється. Якщо у 2000-х роках головним маркером худорлявості був знаменитий «thigh gap» — помітний проміжок між стегнами, то сьогодні, здається, його місце посіли чітко окреслені ключиці. Саме на це звернуло увагу американське видання PureWow та проаналізувало останні появи знаменитостей. Все більше зірок виходять у світ у сукнях із відкритими плечима чи глибокими вирізами, які підкреслюють не лише шию, а й ключиці, які промовисто виступають, грудину та контури ребер. Ця деталь дедалі частіше стає новим візуальним маркером дуже худорлявої фігури.

Зірки, які мимоволі стали обличчям нового тренду

Аріана Гранде / © Associated Press

Одним із найяскравіших прикладів цього тренду стала Аріана Гранде. Під час концертного туру її ключиці, грудина та контури ребер стали настільки помітними, що це викликало активне обговорення серед шанувальників.

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Подібні зміни помітили й у Демі Мур, яка цього року з’явилася на церемонії «Оскар» та Каннському кінофестивалі з дуже тендітною статурою та різко окресленими ключицями.

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Меган Трейнор / © Associated Press

Під пильною увагою опинилася й Меган Трейнор, яка останнім часом значно схудла. Навіть у Олівії Родріго журналісти почали помічати риси, на які ще кілька років тому ніхто не звертав уваги, а саме, виразну грудину та помітніші кістки верхньої частини тіла. Проте список цим не обмежується.

Початком нового тренду багато хто називає появу Зендеї на балу Met Gala 2024. Дві її ефектні сукні з відкритими плечима зробили ключиці головним акцентом образу. До цього списку також нерідко додають Дженну Ортегу, Аню Тейлор-Джой, Марго Роббі та Рейчел Зеглер.

Чому саме ключиці

Олівія Родріґо / © Associated Press

Причина полягає не лише у популярності препаратів для схуднення на кшталт Оземпік чи інших засобів групи GLP-1. Моду завжди формує одяг. У 2000-х панували джинси із заниженою талією та вузькі силуети, які буквально демонстрували кожен вигин тіла. Саме тоді проміжок між стегнами став символом стрункості, а фотографії нерідко редагували так, щоб зробити його ще помітнішим.

Зендея / © Associated Press

Останні п’ять років ситуація кардинально змінилася. На хвилі пандемії люди віддали перевагу комфортному одягу, наприклад, широким штанам, вільним джинсам, оверсайз жакетам і сорочкам. Через це оцінити худорлявість за ногами стало практично неможливо.

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Натомість ключиці залишаються відкритими майже завжди, особливо завдяки популярності суконь без бретелей, топів із відкритими плечима та глибоких вирізів. Саме тому вони поступово перетворилися на новий символ дуже худорлявої статури.

Повернення естетики «героїнового шику»

Кейт Мосс / © Associated Press

Багато модних експертів уже говорять про повернення естетики «героїнового шику» — образу, який був надзвичайно популярним у 1990-х і прославляв виснажену худорлявість.

Популяризація препаратів для зниження ваги лише підсилила цей процес. У результаті суспільство опинилося у дивній ситуації. З одного боку, дедалі більше людей захоплюються екстремально худими тілами. З іншого, сучасний одяг приховує фігуру, тому новим способом продемонструвати стрункість стали саме ключиці.

Лячно те, що все більше жінок і дівчат ловлять себе на думці, що, коли бачать дуже худу людину, першою реакцією стає не занепокоєння, а бажання мати такий самий вигляд. Саме це і є головною проблемою, а суспільство продовжує пов’язувати худорлявість із красою, успіхом і легкістю життя, хоча зовнішність далеко не завжди говорить про стан здоров’я.

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Здоров’я не можна визначити «на око»

Дженна Ортега / © Associated Press

Причин худорлявості може бути безліч. Окрім генетики, на вагу впливають аутоімунні захворювання, розлади харчової поведінки, лікування серйозних або невиліковних хвороб, рівень стресу, якість сну, спосіб життя та доступ до медичної допомоги.

Насправді здоров’я набагато складніше, ніж просто розмір тіла. Неможливо визначити, наскільки людина здорова чи ні, лише з одного погляду на неї.

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Мода постійно змінює свої символи, колись суспільство полювало за «thigh gap», сьогодні — за чітко окресленими ключицями. Проте проблема залишається тією самою: будь-який стандарт, який звеличує надмірну худорлявість, може створювати небезпечний психологічний тиск і змушувати людей прагнути зовнішності, яка не завжди є природною чи здоровою.

Ключиці можуть стати новим модним акцентом, але вони не повинні перетворюватися на ще один критерій «ідеального» тіла. Адже справжнє здоров’я не вимірюється кількістю видимих кісток, а краса давно перестала вміщатися в один-єдиний шаблон.

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