Вийшла заміж за принца, а потім втекла зі скрипалем: історія скандальної бельгійської принцеси Клари

Клара Ворд / © Getty Images

Клара народилася 1873 року в американському місті Детройті, а її історію розповіла історикиня та письменниця докторка Емі Боїнгтон у новому відео на своїй платформі в Instagram (@history_with_amy).

Вона була донькою так званого «залізного короля» Мічигану. Коли її батько помер 1875 року, Кларі було лише два роки, але він залишив їй величезний спадок — три мільйони доларів. У той час британська та європейська аристократія часто мала багато земель, але їм бракувало грошей, тому американські «доларові принцеси» (це неофіційна назва багатих американських спадкоємиць кінця 19 — початку 20 століття, які виходили заміж за європейських аристократів) були надзвичайно бажаними нареченими. Мати Клари домовилася про її шлюб, коли дівчині було лише 16 років.

1890 році вона вийшла заміж за бельгійського принца — Жозефа де Карамана-Шиме, ставши принцесою де Шиме. Вона переїхала до Бельгії до чоловіка, який був удвічі старший за неї. Частину свого статку Клара витратила на реставрацію його замку, і в подружжя народилося двоє дітей.

Та попри цей нібито казковий фінал, Клара почувалася нещасливою. Бельгійське вище товариство здавалося їй «задушливим». Вона ненавиділа жорсткі правила етикету і якось сказала, що небагато жінок, вихованих в Америці, можуть почуватися по-справжньому щасливими у вищому європейському суспільстві. Клара не просто нудьгувала — вона почувалася соціально ізольованою.

Клара Ворд / © Getty Images

Перелом у її шлюбі стався приблизно у 1896 році, коли вона разом із чоловіком вечеряла в одному з паризьких ресторанів. Там вона зустріла Ріго Янчі, відомого угорського скрипаля. За легендою, Клара закохалася в нього миттєво — настільки, що в грудні того ж року вирішила втекти з ним.

Як можна здогадатися, це спричинило справжній скандал у європейському суспільстві. Її вчинок сприйняли як повне порушення норм її класу і всього, чого від неї очікували. Уже в січні наступного року вона офіційно розлучилася. Її позбавили титулу, хоча багато хто й далі називав її принцесою. Також її юридично розлучили з дітьми — фактично вона пожертвувала можливістю бути поруч із ними заради цього кохання.

Але Клара була непохитною. Вона казала: «Я кинула їм виклик, як усе життя кидала виклик усім. З мене досить. Я хотіла бути вільною». Вона вийшла заміж за Ріго і вирішила заробляти на життя виступами на сцені.

Клара спеціалізувалася на poses plastiques — своєрідних «живих картинах», коли артисти відтворювали сцену або композицію, завмираючи в позах. Вона виступала у дуже обтислому трико, що нагадувало сучасний леотард (це обтислий еластичний костюм, що щільно прилягає до тіла, зазвичай закриває тулуб і іноді має рукави, але не має холошень. Його носять у танці, балеті, гімнастиці, циркових виступах або на сцені).

Клара Ворд / © Getty Images

Зрозуміло, це шокувало світське суспільство і обурювало консервативні кола. Німецький імператор Вільгельм II навіть заборонив ввозити до своєї країни будь-які її фотографії, заявивши, що вони «тривожно красиві».

Згодом Клара розлучилася і з другим чоловіком, а пізніше виходила заміж ще двічі. Вона постійно шокувала суспільство, але завжди йшла власним шляхом.

Клара Ворд померла в Італії у грудні 1916 року у віці лише 43 років.