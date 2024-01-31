"Я перевтілилася, але таки до дна не дісталася": Катерина Кістень згадала, як у Швеції грала матір російського загарбника

Влітку 2022-го акторка Катерина Кістень, яка, рятуючись від жахів війни, переїхала до Швеції, змогла повернутися у професію, щоправда онлайн. У нагоді став телефон артистки, на який вона знімала не лише проби, але й самі сцени з фільму. За сюжетом стрічки, Кістень – мама російського окупанта з Бучі, яка спілкується у чат-рулетці.

Катерина Кістень/Знімання фільму

"Це доволі цікавий, але складний досвід. Було питання затримки зв'язку, а сцену треба було відзняти фактично у режимі прямого ефіру. Телефон був закріплений на моєму ноутбуці і я бачила саму себе в кадрі. Тобто, з одного боку це було цікаво, грали ніби з дзеркалом трохи. Водночас, я граю такий персонаж, на якого мені і самій було неприємно в кадрі дивитися. Думаю ця сцена і вийшла такою справжньою, бо це все було і справді онлайн", – поділилася Катерина.

Катерина Кістень/Знімання фільму

Знайти антураж старої квартири з радянським інтер'єром у Швеції стало ще тим викликом для шведських кіношників, які допомагали зі зніманнями. Допомогла господарка квартири, у якої Кістень винаймала кімнату. Саме вона підказала стару закинуту суконну фабрику.

Катерина Кістень/Знімання фільму

"Шведський декоратор дуже намагався наблизити антураж до такої суворої російської реальності. Він спеціально приготував зліплені макарони. Тобто, знайшов те, що шведи точно не їдять. Знайшов десь тушонку, реально людина підійшла максимально відповідально", – сказала акторка.

Катерина Кістень/Знімання фільму

Найважче, зізнається акторка, бачити поруч звичне життя європейців, коли граєш реальність жахів війни.

"За вікном кухні, в якій ми знімали, стояла черга щасливих шведів по морозиво. Уявіть, щасливі повільні шведи, їдять там морозиво, а у нас тут крики, смерть, війна. Це настільки відповідало тому, що у світі відбувається. Такий сюр, що було враження, що я з'їхала з глузду", – додала Катерина.

Катерина Кістень/Знімання фільму

Грати матір окупанта – виклик ще той, каже Кістень, і щиро зізнається – перейняти тупість рашистів до кінця не зуміла.

"Я перевтілилася, але таки до дна не дісталася. Як і звідки у них береться оця тупість – я не розумію. У нас таких нема, у нас люди наївні, можливо, але не тупі. Ця обмеженість – це щось ментально особливе".

Катерина Кістень/Знімання фільму

Нагадуємо, драма "Лишайся онлайн" виходить у національний прокат 28 березня. У фільмі знялися Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Леся Жураківська та інші.

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