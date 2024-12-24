Як королева Вікторія та принц Альберт популяризували ялинку: історія моди на головний символ Різдва

Сьогодні практично кожна сім'я, яка святкує Різдво, ставить вдома ялинку. Хтось обирає живе дерево, а хтось — штучне, проте ця гарна традиція з нами вже протягом багатьох років. Чи замислювалися ви про те, хто її популяризував?

Великий вплив на святкування Різдва мала британська королівська родина, зокрема королева Вікторія та її чоловік принц Альберт. Пара була відома своїм тісним сімейним зв'язком і вирішила показати щось досить оригінальне і навіть сенсаційне. У грудні 1848 року газета London News опублікувала ілюстрацію, на якій було зображено ялинку королеви Вікторії у Віндзорському замку. Біля красиво прикрашеного дерева Її Величність, якій на той час було 29 років, позувала з чоловіком Альбертом та їхніми дітьми.

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За словами історикині Емі Боїнгтон, це зображення багато зробило для популяризації різдвяних ялинок у Великій Британії. Особливу роль у впровадженні цієї традиції приписують принцу Альберту — дерево нібито встановили за його ініціативи, оскільки він теж був німцем за походженням.

Річ у тому, що прикрашати ялинку вдома на Різдво було давньою німецькою традицією, але для Вікторії це не було чимось новим. Мати королеви була німкенею, і тому Вікторія виросла з цією традицією задовго до того, як Альберт зробив її справжньою сенсацією у Віндзорському замку. Королева та принц з особливим задоволенням прикрашали свої ялинки восковими свічками та різними солодощами.

Фото: Getty Images

Королева Вікторія особливо любила різдвяний сезон. 1841 року, тобто за багато років до того, як було випущено цю гравюру з ялинкою, вона написала таке:

"Різдво я завжди розглядаю як найдорожчий щасливий час, також і для Альберта, який, природно, насолоджувався ним ще більше у своєму щасливому будинку, чого, звичайно, не було у мене в дитинстві. Приємно, коли це благословенне свято асоціюється із найщасливішими днями. Сам запах різдвяних ялинок – приємні спогади".

І тому з публікацією цього конкретного зображення 1848 року широка британська громадськість побачила, що можна зробити на свято — і це стало миттєвою сенсацією. До 1860-х років у Ковент-Гарден продавалися сотні ялинок, і вони стали справжнім символом Різдва. Дерева були меншими, ніж сьогодні, і їх дуже часто ставили на стіл. Зазвичай їх прикрашали апельсинами, начиненими гвоздикою, а також сосновими шишками та, звичайно, восковими свічками. Згодом у Віндзорському замку дерева ставали все більш вишуканими, і подарунки розміщувалися навколо. Як і в німецькій традиції, подарунками обмінювалися напередодні Різдва.

Фото: Getty Images

Проте до Вікторії та Альберта цю традицію намагалася вкоренити у Британії бабуся Вікторії – королева Шарлотта. Вона теж була німкенею і встановила перше різдвяне дерево у замку – зробила це у Королівській ложі у Віндзорі у грудні 1800 року. Але традиція не пішла тоді у маси.

Можливо, що саме завдяки британській королівській родині, яка насправді була популяризатором багатьох модних тенденцій та традицій тих часів, мода на ялинку прийшла і до нас. Хоча в Україні поширенішою була традиція встановлювати різдвяний дідух, ялинки теж зустрічалися, навіть до того, як з'явилися у Віндзорському замку. Зараз ця німецька традиція є частиною свята і в нас.

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