Як з'явився ефектний образ Джулії Робертс із фільму "Красуня"

Згадуємо найяскравіше вбрання Вівіан із культового ромкому 90-х.

Однією з найзнаковіших ранніх робіт Джулії Робертс став фільм "Красуня". Картина вийшла на екрани 1990 року і викликала у публіки двоякі відчуття — хтось його хвалив, а інші звинувачували в сексизмі, адже Робертс зіграла в картині дівчину легкої поведінки.

Попри це фільм, як і вбрання головної героїні Вівіан Ворд, вважається вже класикою. Одним із найзнаменитіших образів "Красуні" стала ефектна двокольорова мінісукня з кільцями, яку дівчина носила з високими лакованими чобітьми, величезним червоним пальтом і кепкою.

Джулія Робертс і Річард Гір / Getty Images

Історія того, як цей образ з'явився, не менш цікава. Придумала синьо-білу міні художниця з костюмів Мерілін Венс. Коли перед нею стояло завдання створити образ для головної героїні, вона згадала, що в 60-х у неї був купальник від Rudi Gernreich, який подарувала їй мама, мабуть, у такому ж забарвленні. Він і став натхненням для Венс.

Джулія Робертс у фільмі "Красуня" / Getty Images

Мерілін доповнила вбрання великими металевими кільцями спереду і ззаду, які збалансували фігуру Робертс і підкреслили довгі ноги акторки і тонку талію. Лаковані чоботи теж з'явилися цікаво. В інтерв'ю Гільдії художників з костюмів Мерілін розповіла, що коли гуляла з чоловіком Лондоном, побачила на Кінг-роуд панк-магазин NaNa і у його вітрині були ці чоботи. Через рік, коли вона почала працювати над "Красунею", згадала про них, зателефонувала до того магазину і замовила їх для Джулії.

Чоботи Джулії Робертс із фільму "Красуня" / Getty Images

"Її одяг дійсно розповідає історію. Перші чотири образи — сукня повії, чорна коктейльна сукня, сукня в горошок і біла сукня, яку вона носить в магазинах, — повністю визначають її історію. Спочатку на ній було так багато "речей": куртка, ці чоботи, капелюх — все було дуже складно. З кожним наступним поглядом ви починаєте бачити, як вона приймає "менше означає більше". Врешті-решт, вона зібрана дуже просто — чиста вишуканість", — розповіла Мерилін Венс в інтерв'ю Elle.

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