Як закохувалися принци і принцеси: 10 королівських історій кохання

Сьогодні, в День святого Валентина, ми згадуємо історії кохання королівських пар.

Єлизавета і Філіп

Королева Єлизавета II і принц Філіп / Getty Images

Британська принцеса Єлизавета познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Філіпом, коли їй було 8 років. Їхня перша зустріч відбулася на весіллі грецької принцеси Марини у Вестмінстерському абатстві. Друга зустріч майбутнього подружжя відбулася на коронації батька Єлизавети, за три роки після першої зустрічі. А ще за два роки 13-річна принцеса раптом усвідомила, що їй дуже симпатичний 18-річний принц. Філіп був закоханий в іншу дівчину, але та відмовила йому в стосунках. А майбутня королева Єлизавета закохалася в Філіпа, але її батьки спочатку навіть не розглядали його на роль майбутнього чоловіка для своєї дочки. Коли принц Філіп поїхав на фронт, вони з Єлизаветою довго листувалися. У юної принцеси був вельми впертий характер, і вона твердо вирішила, що Філіп — той самий чоловік в її житті і інших їй не потрібно. Після повернення Філіпа з фронту до Великої Британії сім'я принцеси Єлизавети зрозуміла, що сперечатися з дочкою марно. Батьки дали свою згоду на весілля.

Королева Єлизавета II і принц Філіп / East News

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Невідомо, як саме Філіп освідчився своїй принцесі: одні говорять, що він написав про це в одному з листів, а інші кажуть, що Єлизавета сама попросила принца одружитися з нею. Весілля вони зіграли 20 листопада 1947 року. У шлюбі у пари народилося четверо дітей: принц Чарльз (головний спадкоємець престолу), принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едвард.

Король і королева Бельгії

Королева Матильда і король Філіп / Associated Press

Філіп і Матильда познайомилися випадково, за грою в теніс. На той момент дівчині було 23 роки, а її майбутньому чоловікові - 36. Їхня перша зустріч відбулася 1996 року, і різниця у віці 13 років не стала на заваді для того, щоб між ними спалахнули романтичні стосунки. Правда їх пара довгий час тримала в таємниці, тому, коли королівський будинок Бельгії оголосив про заручини принца Філіпа, це стало несподіванкою для багатьох.

Королева Матильда и король Філіп / Associated Press

Вони одружилися 4 грудня 1999 року в Брюссельській ратуші, а вінчання відбулося в соборі святого Михайла і святої Гудули. У шлюбі у пари народилося четверо дітей — два сини і дві дочки.

Графиня Софі і принц Едвард

Молодший син королеви Єлизавети II Едвард познайомився зі своєю майбутньою дружиною Софі на роботі. Це було у 80-х. Софі тоді працювала в pr-службі в Capital Radio в Лондоні. Перша їхня зустріч відбулася 1987 року. 1993 року принц Едвард організував благодійний захід "Реальний теніс", а піаром цього заходу якраз і займалася Софі.

Графиня Софі і принц Едвард / Associated Press

Історія замовчує деталі того, як почався роман між ними, але службові стосунки переросли в романтичні. І за шість років Софі вже стояла біля вівтаря під руку з майбутнім чоловіком Едвардом. Весілля зіграли 19 червня 1999 року і відбулося воно не в Вестмінстерському абатстві всупереч традиції, а в каплиці святого Георгія у Віндзорському замку. У пари народилося двоє дітей — дочка Луїза і син Джеймс.

Принцеса Мері і кронпринц Фредерік

Кронпринцеса Мері і кронпринц Фредерік / Associated Press

Данська кронпара познайомилася випадково в барі Slip Inn в Сіднеї 2000 року. До зустрічі з Мері принц данський Фредерік поневірявся від однієї пасії до іншої. У цьому барі Мері була з друзями (своїм сусідом і подругою), а принц прийшов відпочити разом з братами — рідним Йоахімом і двоюрідним Ніколаосом. У барі вони зустріли принца Іспанії Феліпе, який, як виявилося, знав сестру сусіда Мері. Незадовго до цієї зустрічі одна ворожка передбачила Мері зустріч із забезпеченим іноземцем. Роман між ними почався стрімко, але його довго приховували від публіки. Деякий час пара просто листувалася електронною поштою. Лише за рік данська преса вперше назвала Мері Дональдсон новою коханою принца Фредеріка. Того ж року Мері переїхала до нього в Копенгаген. Королева Маргрете II схвалила кандидатуру Мері на роль майбутньої дружини свого старшого сина.

Кронпринцеса Мері і кронпринц Фредерік / Associated Press

Їхнє весілля відбулася 14 травня 2004 року. Вінчання відбулося в Соборній церкві Діви Марії в Копенгагені, а весільні торжества — в палаці Фреденсборг. У шлюбі у пари народилося четверо дітей — старший син Крістіан, дочка Ізабелла і близнюки — син Вінсент і дочка Йозефіна.

Князь Монако Альбер II і Шарлін

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Спадкоємець монакського престолу Альбер зустрів свою майбутню дружину завдяки своєму захопленню спортом. Чоловік п'ять разів брав участь в зимових Олімпійських іграх в ролі бобслеїста. Високих успіхів у спорті не досяг, але саме завдяки спорту на його життєвому шляху і зустрілася Шарлін. Дівчина перебувала в збірній ПАР з плавання. Знайомство з Альбером відбулося 2000 року на змаганнях в Монако. Однак їхня перша зустріч зовсім не була доленосною, а друга відбулася тільки за шість років, 2006-го, в Турині. Князю було 48, за спиною було безліч інтимних зв'язків та двоє позашлюбних дітей. І навіть після початку стосунків з Шарлін князь не поспішав з нею одружитися.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / Associated Press

Вона переїхала до нього до палацу. Але, перш ніж князь став розсудливим і освідчився, минуло ще чотири роки. Але інтрижки Альбера на стороні тривали. Подейкували, що вже після того, як була призначена дата весілля Шарлін хотіла втекти назад до ПАР. Але, чомусь не зробила цього. 1 липня 2011 року зіграли весілля, 2 липня — пара обвінчалася. За три роки Шарлін народила двійнят — Жака і Габріеллу.

Кронпринцеса Вікторія та Даніель

У житті спадкової шведської принцеси було два Даніелі. Але тільки за одного з них вона вийшла заміж. Першим, хто полонив серце принцеси був хлопчик з її школи, якого називали першим красенем школи — Даніель Коллерт. З Вікторією вони почали зустрічатися в старших класах. Але роман цей принцеса підтвердила тільки 2001 року. Батько кронпринцеси — король Карл Густав, був проти цих стосунків і стверджував, що шлюб з простолюдином позбавить його старшу дочку титулу. Роман тривав кілька років і завершився дуже болісно для Вікторії.

Кронпринцеса Вікторія та майбутній чоловік Даніель / Associated Press

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Незважаючи на те, що говорив батько, Вікторія знайшла свого другого Даніеля Вестлінга. Він був її персональним тренером з фітнесу. З ним вона проводила дні, коли страждала від розлуки з попереднім хлопцем. І за нього в результаті вийшла заміж. Вікторія турбувалася про те, як на ці стосунки відреагує її батько, який мріяв видати її заміж за принца данського Фредеріка. Але, на подив, цього разу король Карл Густав змінив гнів на милість і дав згоду на шлюб.

Кронпринцеса Вікторія та Даніель / Getty Images

Пара одружилася 19 червня 2010 року, в 34-ту річницю одруження батьків принцеси. У шлюбі у пари народилося двоє дітей — дочка Естель і син Оскар.

Кейт і Вільям Кембриджські

Історія їхнього знайомства почалася ще під час навчання в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії. Від 2002 року Кейт і Вільям, ще будучи друзями, знімали для житла будинок у Файф. Того часу Кейт була звичайною студенткою, нічим особливо не примітною. Початок їхнії романтичних стосунків припав на 2003 рік. Саме тоді Кетрін була серед запрошених гостей на 21-й день народження принца Вільяма. Можна сміливо сказати, що їхні десятирічні стосунки пройшли багато випробувань, кілька разів пара навіть розходилася.

Заручини Кейт та Вільяма / Getty Images

Одружитися принц хотів з Джеккі Крейг, роман з нею у Вільяма був в той же час, що і з Кейт Міддлтон. Тобто в складні періоди життя, коли Кетрін постійно скандалила і ревнувала, Вільям шукав розради в обіймах інших жінок. Але Джеккі заявила Віллу, що не хоче королівського життя. Так Вільям повернувся до Кетрін.

Кейт і Вільям, весілля 29 квітня 2011 року / Associated Press

29 квітня 2011 року вони зіграли весілля, а цього року святкуватимуть вже десяту річницю весілля. У шлюбі у пари народилося двоє синів — Джордж і Луї, і дочка Шарлотта. Кажуть, герцогиня Кембриджська вмовила принца на ще одну дитину.

Король Філіп VI і Летиція

До зустрічі зі спадковим принцом Феліпе Летиція Ортіс працювала журналісткою. Їхня перша зустріч відбулася в Галісії, куди Летиція приїхала, щоб зняти репортаж про затонулий танкер біля берегів Іспанії. Так сталося, що дівчину представили принцу, і їй пощастило взяти у нього коментар для репортажу. І, можливо, Філіп і погодився дати цей коментар тільки тому, що Летиція йому сподобалася з першого погляду. Недовго думаючи, натомість майбутній король запропонував журналістці сходити з ним на вечерю, але, на його глибокий подив, Летиція відмовилася.

Принц Феліпе де Бурбон і Летиція Ортіс 2004 рік. Мадрид / Getty Images

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Потім була низка інших запрошень. Чотири рази Філіп кликав дівчину на побачення, і тільки в останній раз вона відповіла згодою. Їхній роман розвивався стрімко, але зустрічалися вони таємно. Боялися, що стосунки з простолюдинкою не зрозуміють піддані. На момент знайомства з Летицією Філіпу було 34 роки, а його майбутній дружині — 29. Свої стосунки вони приховували мало не до самих заручин, яке відбулося 6 листопада 2003 року в палаці Ель-Пардо в Мадриді. Королівська родина сумнівалася, чи давати згоду на цей шлюб. Але Феліпе був наполегливий. І не прогадав.

Летиція і Феліпе / Getty Images

Після весілля, яке відбулося 22 травня 2004 року в мадридському кафедральному соборі Санта-Марія-ла-Реаль-де-ла-Альмудена Летиція стала улюбленицею іспанців, якою є і досі. У них народилося двоє дочок — Леонор і Софія.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк

Молодша дочка принца Йоркського Ендрю і герцогині Йоркської Сари Фергюсон Євгенія познайомилася з Джеком Бруксбенком 2010 року під час відпочинку на гірськолижному курорті Вербье в Швейцарії. На той момент Джек працював простим офіціантом в одному з барів Ліверпуля і навряд чи мріяв, що колись освідчиться дівчині з королівської сім'ї. На момент їхнього знайомства принцесі було 20, а її майбутньому обранцю — 24 роки. Молоді і закохані Джек і Євгенія не збиралися відмовлятися від своїх кар'єрних амбіцій і поспішати з весіллям.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / Associated Press

Тому, коли принцеса 2013 року вирушила на стажування до Нью-Йорка, а її хлопцю довелося через роботу залишитися в Лондоні, вони підтримували стосунки на відстані. Два роки вони жили в такому шаленому ритмі, постійно літаючи одне до одного і спілкуючись через скайп. Коли обидвоє відбулися в професії, Джек вирішив освідчитися. Це сталося під час відпочинку в Нікарагуа. 12 жовтня 2019 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорі вони одружилися. А 9 лютого 2021 року Євгенія народила сина.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мопеллі Моцці

Пара познайомилася 2018 року на вечірці у спільних друзів. Роман розпочався стрімко, а за плечима обох вже були не дуже вдалі стосунки. Свій роман Беа і Едо перший час намагалися приховувати. Але, коли папараці все ж таки запідозрили, що у Беатріс з'явився новий обранець, це робити уже було безглуздо. Вони почали виходити в світ разом. У вересні 2019 року королівський палац офіційно оголосив про весілля принцеси Беатріс і Едоардо Мопеллі Моцці. Спочатку планували досить пишну урочистість.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мопеллі Моцці / Getty Images

Але потім розгорівся секс-скандал з батьком принцеси, герцогом Йоркським, а після грянула пандемія коронавірусу і весілля перенесли. Яким же було здивування багатьох коли 17 липня 2020 року на офіційній сторінці королеви Єлизавети II в Instagram з'явилися весільні фотографії Беатріс і Едоардо. Вони повінчалися в Королівській каплиці Всіх Святих в Віндзорі. Це було скромне весілля, де були присутні тільки найближчі родичі пари. У вересні 2021 року у них народилася донька Сієнна.