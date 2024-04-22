Який вигляд мають дочки найкрасивіших акторок XX століття: п'ять жінок, про яких ви не знали

На відміну від своїх легендарних матерів, вони не стали такими знаменитими, тому, можливо, ви їх навіть ніколи не бачили раніше. Пропонуємо подивитися на дочок найзнаменитіших акторок кіно.
К'яра-Шарлотта Мастроянні — дочка Катрін Денєв
Вона французько-італійська акторка, дочка Марчелло Мастроянні та Катрін Денєв. Народилася 1972 року та мешкає у Франції. Акторську кар'єру розпочала у 90-х роках і відтоді досягла значного успіху в цій галузі, як і її знаменита мати.
Ліза Тодд Бертон — дочка Елізабет Тейлор
Елізабет Френсіс (Ліза) Тодд народилася 1957 року в сім'ї королеви кіно Елізабет Тейлор та Майкла Тодда — її третього чоловіка. Як і мати вона була творчою особистістю, але працювала в інших сферах мистецтва – скульптурі, живописі. також Ліза займалася благодійністю, вела тихе та непомітне життя і практично не з'являлася на публіці.
Сюзанна Фаррінгтон — дочка Вів'єн Лі
Народилася 1933 року у родині британської акторки Вів'єн Лі — зірки фільму "Завіяні вітром" — та її першого чоловіка Герберта Лі Голмана. Вона була єдиною дитиною легендарної акторки і не пішла її стопами не захотівши пов'язувати життя з акторством. Сюзанна віддавала перевагу тихому життю подалі від камер.
Марія Ріва — дочка Марлен Дітріх
Вона народилася 1924 року в сім'ї акторки Марлен Дітріх та продюсера Рудольфа Зібера. Знімалася з матір'ю у кіно з дитинства, а також навчалася акторській майстерності. Кар'єру також пов'язала з акторством та написала кілька книжок про свою матір.
Сара Бьязіні — дочка Ромі Шнайдер
Вона народилася 1977 року в сім'ї франко-німецької акторки Ромі Шнайдер та її другого чоловіка — французького сценариста Даніеля Бьязіні. Сара пішла стопами матері і теж стала акторкою.
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