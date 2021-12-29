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Ялинки, русалки та ельфи: як вбиралися на новорічні вечірки у минулому столітті

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Ялинки, русалки та ельфи: як вбиралися на новорічні вечірки у минулому столітті

Getty Images

У цій добірці зібрані кумедні новорічні костюми минулого століття, які носили зірки кіно, діти, аристократи та звичайні люди.

У сучасному світі карнавали вже не популярні і вбираються на Новий рік виключно діти на ранках, але ось у минулому багато хто любив яскраві та веселі образи для цього свята. Найпопулярнішим був костюм у вигляді новорічної ялинки, найчастіше вбрання робили своїми руками з підручних матеріалів та прикрашали гірляндами, новорічними іграшками. Також популярні були образи Місіс Санта-Клаус, ельфів, королів та сніжинок.

1. Канадська акторка Діна Дурбін у ролі різдвяної феї у сукні персикового кольору, прикрашеній кулями та мішурою, близько 1945 року.

© Getty Images
Getty Images

2. Молода дівчина у новорічному червоно-білому костюмі ельфа, 1960 роки.

© Getty Images
Getty Images

3. Дівчина у купальнику та накидці у вигляді новорічної ялинки на каліфорнійському пляжі, близько 1930 років.

© Getty Images
Getty Images

4. Американська акторка і співачка Мері Мартін, яка чотири рази ставала володаркою театральної премії "Тоні" позує у вбранні Місіс Санта-Клаус, 1940 роки.

© Getty Images
Getty Images

5. Американська модель Джоан Вос позує для вітальної листівки до Нового року, 1950 роки.

© Getty Images
Getty Images

6. Маленька дівчинка в костюмі арлекіна тримає годинник, що показує північ, і табличку на палиці з написом "З Новим роком!". Фото зроблено для святкової листівки 1907 року.

© Getty Images
Getty Images

7. Дівчина вбралася новорічним подарунком, 1925 рік.

© Getty Images
Getty Images

8. Доріс Браун, віконтеса Каслросс була англійською світською левицею та першою дружиною Валентина Брауна, 6-го графа Кенмера. Вона прабабуся моделі Кари Делевінь. На цьому фото вона в костюмі русалки на балу Санта-Клауса, 1929 рік.

© Getty Images
Getty Images

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