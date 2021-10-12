Єлизавета II і її родичі: ким працюють члени британської королівської сім'ї

Британська королівська сім'я — це не тільки родичі монархині, а передусім люди, які представляють королеву Єлизавету II у всій Британській імперії, вони виконують різні церемоніальні і соціальні функції, але не мають жодної конституційної ролі в справах уряду.

Згадуючи інтерв'ю, яке Меган, герцогиня Сассекська, і її чоловік принц Гаррі дали Опрі Вїнфрі, назвавши королівську сім'ю "фірмою", важливо відзначити, що, безумовно, монархією керує не одна королева. Верхівку монархії представляє Єлизавета II і її найближчі родичі, так звана "Фірма восьми" — це сама королева, троє її дітей — принц Чарльз, принцеса Анна і принц Едвард, подружжя Чарльза і Едварда — герцогиня Корнуольська і графиня Софі Вессекська, а також старший онук Єлизавети II — принц Вільям, і його дружина — герцогиня Кембриджська Кетрін. А ще в "фірмі" є люди, які обслуговують монархію, займаються розкладом, робочими зустрічами, заходами всіх членів цієї вісімки. Давайте розберемося, так де ж насправді працюють і чим займаються найближчі родичі королеви і сама монархиня і хто платить гроші за те, щоб монархія існувала?

Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / Getty Images

Віндзор — саме так називається ця династія, це не тільки сім'я, але і велика корпорація, і її головний член — звичайно ж, королева Єлизавета II. Вона править довше, ніж будь-який інший монарх в британській історії. 2022 року Єлизавета II відзначить діамантовий ювілей — 70 років на троні.

Звичайний день королеви наповнений численними робочими зобов'язаннями. Ранок її починається з чаювання, після чого вона снідає і рівно о 9:00 стає до розбирання офіційних документів, які їй приносять в спеціальній червоній валізі.

Червона валіза для Єлизавети II / Getty Images

В обов'язки Її Величності входятьть зустрічі з прем'єр-міністром і главами держав (так звані аудієнції), дипломатичні поїздки (хоча зараз через вік Єлизавета II мало куди подорожує), монархиня займається врученням нагород тим, хто зробив вагомий внесок в життя країни. Також Єлизавета II є головнокомандувачкою британської армії і верховним правителем Церкви Англії, а значить, бере участь в різних військових церемоніях, призначає нових архієпископів і єпископів, іноді відвідує відкриття різних важливих державних об'єктів, а ще займається паперовою роботою — відповідає на листи, і сама пише подячні листівки. На благодійні проєкти у Єлизавети II просто не залишається часу, але для цього у неї є близькі члени родини.

Принц Чарльз і герцогиня Камілла

Принц Чарльз і герцогиня Камілла / Associated Press

Принцу Чарльзу було три роки, коли його мати Єлизавета II зійшла на престол, а він став спадкоємцем корони. Формальної конституційної ролі у принца Уельського немає, його робота в королівській родині зосереджена на трьох напрямах: принц виконує офіційні королівські обов'язки в підтримку Її Величності королеви Єлизавети II, займається благодійною діяльністю, а також підтримує численні соціальні проєкти. Його робота безпосередньо пов'язана з просуванням і захистом національних традицій, не порожній звук для Чарльза і проблеми екології, цікавиться спадкоємець Єлизавети II і екологічною модою. Одного разу його благодійний фонд The Prince's Foundation в тандемі з молодими італійськими і британськими дизайнерами розробив капсульну колекцію, яка була представлена для того, щоб змінити уявлення про розкіш, зробивши її екологічної та сучасної. А подивитися цю колекцію можна було на знімках, опублікованих Кларенс-хаус в Instagram.

герцогиня Корнуольська / Getty Images

Також читайте Брошка з розібраної тіари: королева Єлизавета II одягла дуже стару прикрасу

Дружина принца — герцогиня Корнуольська — підтримує чоловіка у виконанні його обов'язків спадкоємця престолу, часто супроводжує його в різних поїздках, турах, світських і робочих виходах. Крім того, Камілла підтримує понад 90 благодійних організацій як покровителька або президентка. Як правило, ці організації надають підтримку в різних напрямах: здоров'я, грамотність, будинки для людей літнього віку, підтримка нужденних і жертв насильства, розширення прав і можливостей жінок і багато іншого. А ще Її Королівська Високість Камілла має вісім військових призначень і разом із чоловіком підтримує роботу Збройних сил у Великій Британії та за кордоном.

Принц Вільям і герцогиня Кембриджська Кетрін

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Принц Вільям, — старший син принца Чарльза і принцеси Діани, і другий в черзі на трон. Його робота — це освітлення і підтримка благодійних організацій, заходів і проєктів, а також він виконує офіційні обов'язки на підтримку своєї бабусі королеви Єлизавети II у Великій Британії і за кордоном. Особливу увагу Вільям приділяє захисту довкілля. У жовтні 2020 герцог Кембриджський заснував премію Earthshot Prize — нову глобальну премію за охорону довкілля — найбільш амбітну і престижну в своєму роді, покликану стимулювати зміни і допомогти відновити нашу планету протягом наступних 10 років. Також своєю благодійною діяльністю принц допомагає дітям і молоді розвивати свої навички і впевненість в собі.

Але не тільки благодійністю зайнятий спадкоємець трону, який одного разу, швидше за все, стане королем Великої Британії. У нього за плечима 7,5 року військової служби, він покровитель меморіального польоту Королівських військово-повітряних сил Великої Британії і почесний комендант Королівських ВПС Конінгсбі.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Принц Вільям і його дружина Кетрін через Королівський фонд герцога і герцогині Кембриджських допомагають різним організаціям, які вже довели свою ефективність в своїх сферах. А від 2017 року Вільям очолив кампанію з охорони психічного здоров'я Heads Together і разом з герцогинею Кембриджською і братом принцом Гаррі займався просуванням проєктів у сфері психічного здоров'я. Відтоді між братами багато чого сталося, і тепер кожен йде і підтримує сферу психічного здоров'я окремо. Дружина принца герцогиня Кембриджська також активно підтримує проекти психічного здоров'я, а ще як мати трьох дітей відстоює важливість надання надійних психологічних, соціальних і емоційних платформ для дітей в перші роки їхнього життя. Кетрін робить багато для того, щоб дізнатися і зробити кроки для того, щоб поліпшити життя дітей в майбутньому. Її проєкт "П'ять запитань про дітей до 5 років" — новий соціальний продукт, а його результати ляжуть в основу стратегії Королівського фонду з розвитку роботи Кетрін у цій сфері найближчими роками.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Також Кейт є королівським покровителем кількох спортивних організацій: SportsAid, Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету, Асоціації лаун-тенісу і The 1851 Trust. Герцогиня підтримує організації, які працюють над тим, щоб створити умови для молодих людей займатися спортом на свіжому повітрі.

Крім цього, Кетрін є покровителькою музею Вікторії та Альберта в Лондоні. Цей патронаж відображає її інтерес до образотворчого мистецтва і фотографії — як ми знаємо, Кейт часто бере в руки камеру, щоб зробити знімки своєї сім'ї. Вона є почесною членкинею Королівського фотографічного товариства.

Граф і графиня Вессекські

Графиня Вессекська Софі і граф Едвард / Associated Press

Молодший син королеви — граф Вессекський — захоплений організаціями, які надають можливості для молоді. Він є головою опікунської ради Фонду міжнародних нагород герцога Единбурзького, тієї самої премії, заснованої чоловіком королеви принцом Філіпом, яку одного разу з його рук отримувала Кейт Міддлтон. У Едварда і його дружини Софі є Фонд графа і графині Вессекських, він надає підтримку організаціям, які надають різні можливості для дітей та молоді. Також серед його патронажу є багато спортивних організацій, а ще як військовий він підтримує роботу Збройних сил.

Графиня Вессекська Софі / Getty Images

Дружина Едварда Софі патронує понад 70 благодійних організацій та щорічно здійснює сотні візитів до шкіл, університетів, військових баз і штаб-квартирів, щоб більше дізнатися про їхню роботу і розповісти про неї всьому світу.

За свою роботу королівська сім'я отримує плату з Суверенного гранту, який формується з відсотка від використання державного майна корони. Взявши на себе офіційні обов'язки, члени королівської сім'ї позбавляються деяких прав. Вони не можуть голосувати, висловлювати особисту думку з політичних питань, претендувати на посади в уряді і вести комерційну діяльність. А ще їм заборонено давати інтерв'ю, не погодивши це з королевою, і робити будь-які офіційні заяви без відома монархині.

Читайте також:

Секрет довголіття: п'ять довгожителів у британській королівській сім'ї

Хто замінить Єлизавету II: 12 королівських спадкоємців, що претендують на трон

Вони увійшли в історію: королева Єлизавета II і ще три монархи, які правили найдовше

Королева Єлизавета II з родиною (10 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання