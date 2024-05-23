Єлизавета II любила коргі, а Грейс Келлі – пуделів: улюблені вихованці королівських осіб

Королева Єлизавета II любила коргі

Королева Єлизавета II з коргі / Фото: Getty Images

Британська королева була відома своєю любов'ю до собак породи коргі та доргі. Собак породи коргі принцеса любила змалку. Перший вихованець у неї з'явився, коли їй було 7 років, і від того часу вона була господаркою понад трьох десятків собак. Коргі жили з нею буквально до останніх днів, а коли весь світ прощався з Єлизаветою II, двох її собак також привели попрощатися з господинею. Тепер Міка та Сенді – так звати останніх коргі королеви – живуть у її сина принца Ендрю та Сари Йоркської. Цікавий факт: коргі українки було зображено біля першої статуї королеви Єлизавети II, яку відкрили в британському місті Окемі.

Королева Камілла та її джек-рассел-тер'єри

Королева Камілла / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Дружина короля Чарльза — Камілла — обожнює своїх двох собак — джек-рассел-тер'єрів Блубелл і Бет, яких вона взяла з притулку Battersea 2011-го і в 2012-го роках, і відтоді підтримує цю благодійну організацію для тварин, будучи їхньою покровителькою. Собаки Камілли позували разом із нею для ювілейних сімейних фото і навіть були вишиті на її коронаційній сукні.

Собаки королеви Камілли — Блубелл та Бет / Фото: Instagram clarencehouse

Кейт і Вільям шанувальники англійських спанієлів

Принцеса Кейт зі спанієлем Лупо / Фото: Getty Images

Брат Кейт Міддлтон – Джеймс – подарував сестрі на весілля цуценя кокер-спанієля на прізвисько Лупо. Ви могли бачити його на перших фотографіях сім'ї з новонародженим принцом Джорджем 2013 року. На жаль, пес Лупо помер у листопаді 2020 року, про що Уельські самі повідомили на своїй сторінці в Instagram. А згодом Джеймс подарував сестрі та її сім'ї ще одне маленьке цуценя, виведене від його собаки Луни, сестри Лупо. Він народився в сім'ї Кембриджів за кілька місяців до смерті Лупо.

Принц Гаррі та Меган Маркл – господарі лабрадора та бігля

У герцога і герцогині Сассекських два собаки — бігль Гай, якого Меган завела ще до знайомства з принцом Гаррі, коли жила в Торонто. А також лабрадор Пула (з нею Гаррі часто бачать на прогулянках пляжем у Монтесіто).

Собака Меган Маркл / Фото: Меган Маркл/Instagram

Пулу вони взяли незабаром після весілля 2018 року. У неї особлива окличка — Пула – так називається офіційна валюта Ботсвани, країни в Африці, куди Гаррі та Меган їздили у свою першу подорож, коли тільки починалися їхні стосунки.

Грейс Келлі любила пуделів

Грейс Келлі / Фото: Associated Press

Оскароносна американська акторка та монакська княгиня Грейс Келлі любила пуделів. Свого вихованця, французького пуделя Олівера, вона взяла з собою до Монако, коли переїхала туди з Нью-Йорка, щоб вийти заміж за князя Реньє III.

Це фото Грейс та її улюбленця було зроблено в Нью-Йорку 30 березня 1956 року, коли знаменитість саме готувалася до від'їзду до Монако та свого великого весілля.

Принцеса Анна та її улюблені англійські бультер'єри

Принцеса Анна зі своєю онукою Мією Тіндалл і бультер'єром / Фото: Getty Images

Дочка королеви Єлизавети II господиня двох англійських больтер'єрів, із якими її часто можна побачити на кінних випробуваннях у парку Геткомб. Принцеса прогулюється там із вихованцями та зі своїми онуками у перервах між кінними змаганнями. 2002 року один із собак Анни на прізвисько Дотті напав на двох дітей у Віндзорському парку.

Бультер'єри принцеси Анни / Фото: Getty Images

Тоді принцесу оштрафували на 500 фунтів стерлінгів, а Дотті відправили на спеціальну програму дресирування. А інший собака Анни одного разу напав на коргы королеви Єлизавети II. Це був пес на прізвисько Фарос, від отриманих травм коргі помер, що, звичайно, дуже засмутило королеву.

Королева Максима теж господиня пуделя

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

У королівської родини Нідерландів – королеви Максими та її чоловіка короля Віллема-Олександра, а також їх трьох дочок – є пес на прізвисько Мамбо – білий мініатюрний пудель. Публіка могла бачити його на численних сімейних фотографіях монархів, зокрема на зніманнях літньої фотосесії на пляжі в Зуйдерстранді, в Гаазі.

Кронпринцеса Метте-Маріт та її сім'я живуть з лабрадуделем

Кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Члени норвезької королівської родини вітали нове цуценя на ім'я Моллі Фіскеболль через кілька місяців після смерті їхнього лабрадуделя Мафінса, який помер від раку в липні 2021 року. Це також лабрадудль – метис, створений шляхом схрещування лабрадора-ретривера та пуделя. Собаку також можна часто побачити на сімейних фотографіях норвежців.

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