Єлизавета II любила яскраві губи, а Летиція віддає перевагу натуральності: маленькі хитрощі королівських осіб

Публіка досі пам'ятає, як королева Єлизавета II завжди непомітно намагалася підфарбувати губи яскравою помадою, а її невістка Камілла тривалий час шукала ідеальний колір волосся. Про хитрощі королівських дам, які вони використовують для того, щоб сяяти і бути в центрі уваги, розповідаємо сьогодні.

Королева Єлизавета II та її рожева помада

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II за життя завжди любила мати яскравий вигляд. Вона пояснювала це просто – де б вона не була і що б не робила, її завжди має бути добре видно в натовпі. Крім яскравих суконь, пальт і капелюхів, монархиня ніколи не нехтувала макіяжем губ. Вона завжди носила в сумці помаду, підбирала її відтінок до тону вбрання і за потреби могла підфарбувати губи навіть без дзеркала, тихенько діставши помаду із сумочки.

Королева Маргрете та червоний манікюр

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Нинішня королева Данії Маргрете II так само, як і королева Великої Британії Єлизавета II, любить яскраво одягатися. І вона також віддає перевагу яскравим відтінкам помади для губ, і рожевий – один з її фаворитів. Але головною особливістю королівського образу є її фірмовий червоний манікюр. Де б не була Маргрете II і який би захід не відвідувала, її нігті завжди нафарбовані червоним лаком.

Королева Камілла та її фірмовий платиновий блонд

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Дружина короля Чарльза понад сорок років носить одну й ту саму зачіску – фірмовий бобкаре з м'яким чубком. Дебютувала з нею Її Величність ще в 70-х і відтоді змінювався лише колір її волосся. З часом королева змінила жовтуватий відтінок на платиновий блонд. Перукарка Камілли Джо Гансфорд якось розповіла, як їм вдалося досягти такого ідеального відтінку, який пасує королеві і з яким вона навряд чи колись уже розпрощається.

Королева Летиція – відсутність манікюру та каблучка на вказівному пальці

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Іспанії Летиція віддає перевагу натуральності. Кілька років дружина короля Філіпа VI відрощувала волосся і тепер не зафарбовує навіть кілька пасом сивини, зате може похизуватися блискучими локонами й довжиною. Також Її Величність ніколи не покриває нігті лаком. Чому вона нехтує манікюром – таємниця, адже раніше вона фарбувала нігті, хоч це й було давно. А ще родзинкою в її образі є улюблена золота каблучка від Coreterno. Прикраса з 18-каратного золота вартістю 975 євро – подарунок від коханого чоловіка та двох доньок.

Принцеса Уельська Кейт – увага на волосся

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Дружина принца Вільяма може похизуватися ідеальними укладаннями. Її густе від природи каштанове волосся – мрія кожної дівчини. Цієї осені Кетрін дебютувала з новою зачіскою – романтичними кучерями на довгому волоссі. Зачіска Кетрін захоплює і привертає увагу, а стилістка принцеси з волосся каже, що весь секрет – у доглядових засобах та укладанні. Ми пам'ятаємо Кейт із різною довжиною волосся, з чубками та без, і навіть тоді, коли вона ще не була членом королівської родини. Але саме зараз її зачіска має максимально ефектний вигляд.

Меган Маркл та її тонкі ноги

Образи Меган Маркл

Герцогиня Сассекська – щаслива власниця стрункої фігури. Навіть під час вагітностей дружина принца Гаррі мала елегантний вигляд і у своїх образах часто акцентувала увагу на тонких ногах. Для цього Меган носить сукні відповідної довжини міді або укорочені штани. Вона знає переваги своєї фігури і вміло користується ними.

Кронпринцеса Вікторія та її фірмовий пучок

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Майбутня королева Швеції відома тим, що майже завжди носить свій низький фірмовий пучок. Довге нефарбоване волосся Її Високість збирає в низьку зачіску, щоб обличчя мало відкритіший вигляд. Образи для публічних виходів Вікторія може доповнити обідками, різноманітними сережками і майже завжди нейтральним макіяжем. Але велику увагу шведська принцеса приділяє нігтям. Вони у неї завжди покриті лаком і мають ідеальний вигляд.

Королева Максима любить великі аксесуари

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Нідерландів сама собою дуже яскрава і життєрадісна жінка. Але багато своїх образів Максима полюбляє доповнювати або величезними капелюхами з широкими крисами, або яскравими деталями, як, наприклад, шарфом, рукавичками та клатчем. Любить королева і прикраси, різні й часто дуже великих розмірів. Вони є родзинкою багатьох її образів.

Читайте також: