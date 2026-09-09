Єва Лонгорія розповіла про свою головну роль і секрет краси / © Associated Press

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Єва Лонгорія звикла бути під прицілом камер від часів «Відчайдушних домогосподарок» до сьогоднішніх гламурних виходів і дружби з Вікторією Бекхем. Однак за межами червоних хідників її найбільше щастя зовсім не пов’язане з голлівудським блиском. Видання Woman&Home розповіло, що найважливішу роль у своєму житті 51-річна акторка вже зіграла, і це роль мами.

«Мій син — центр мого всесвіту»

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва виховує восьмирічного сина Санті разом із чоловіком Хозе Бастоном, з яким вони одружені вже десять років. Саме материнство вона називає своїм найбільшим досягненням. Акторка зізнається, що особливо захоплюється тим, як її син поступово стає самостійною особистістю: навчається, досягає власних маленьких перемог і дедалі більше розуміє, ким хоче бути.

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Для Єви це дивовижний процес, спостерігати, як поєднуються природа та виховання, а дитина поступово знаходить власний характер. «Бути мамою — моя найкращя роль у житті» — говорить вона.

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Кулінарія — найкращий відпочинок

Єва Лонгорія / © Associated Press

Коли зірці випадає трохи часу лише для себе, вона не обов’язково вирушає на спа-процедури чи шопінг. Її ідеальний варіант відпочинку значно простіший — кухня. Єва обожнює готувати та називає кулінарію своєрідною терапією. У її домівках у Марбельї та Мексиці найчастіше звучить запит на мексиканську кухню, улюбленці родини — тако, страви з яловичиною та куркою.

Для акторки це не просто приготування їжі, а спосіб перемкнутися, сповільнитися та провести час із родиною.

Б’юті-секрет Єви

Єва Лонгорія / © Associated Press

Від гламурної зірки можна було б очікувати складного секрету краси, проте відповідь Єви напрочуд прозаїчна — сон. Вона переконана, що вісім годин якісного сну — її головний б’юті-секрет. Заради цього акторка навіть встановлює будильник на час відходу до сну, вимикає екрани, використовує білий шум та робить спальню прохолодною.

Також Єва приймає добавки й магній, але саме повноцінний відпочинок вважає своїм головним правилом. І це, мабуть, той рідкісний голлівудський секрет, який легко повторити вдома.

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Карʼєра

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва також поділилася порадою для тих, хто будує кар’єру та регулярно стикається з відмовами. На її думку, сприймати їх як поразку — неправильна стратегія. Замість цього акторка радить перетворювати відмову на паливо для руху вперед. Адже «ні» не завжди означає провал, іноді це просто знак, що потрібно шукати інший напрямок. Можливо, вам не підходить ця роль, проєкт чи можливість. Але це не означає, що попереду немає вашої ролі, сценарію чи фільму.

Історія Єви Лонгорії нагадує, що за бездоганною картинкою успішного життя часто стоять дуже прості речі — сім’я, домашня їжа, хороший сон і вміння не сприймати відмову як остаточний вирок. А іноді найкращий секрет краси справді не потребує жодної баночки. Достатньо просто вчасно вимкнути телефон і піти спати.

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