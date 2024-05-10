Їх познайомив принц Гаррі: історія кохання Зари та Майка Тіндаллів

Зара та Майк Тіндалли у шлюбі вже тринадцять років. Вони одружилися 2011 року, але познайомилися вісьмома роками раніше. За ці минулі майже двадцять років у пари народилося троє дітей. Ми вирішили пригадати, як починалася історія кохання цієї осяйної королівської пари.

Хто така Зара Філліпс

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Зара – донька принцеси Анни та старша онука королеви Єлизавети II. На момент свого народження 15 травня 1981 року вона була на 6-му місці в лінії наслідування трону, а зараз перебуває на 21-му. Має старшого брата Пітера Філліпса.

Зара закінчила привілейовану приватну школу в Гордонстоні в Шотландії. У школі грала в хокей, займалася гімнастикою та легкою атлетикою. Після школи вона вступила до Ексетерського університету за спеціальністю "Фізіотерапія", обравши спеціалізацію "Фізіотерапія конів". Зара пішла стопами батьків і стала наїзницею. Разом зі своїм конем Тойтауном Зара здобула золоті медалі в особистій і командній першостяхі на чемпіонаті Європи з триборства 2005 року в Бленгеймі, а також золоту медаль в особистій і срібну – в командній першостях на чемпіонаті світу з триборства в Аахені.

Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

Зара брала участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, здобувши срібну медаль. Таким чином, вона стала другим членом британської королівської родини, яка брала участь в Іграх після своєї матері – принцеси Анни, яка брала участь в Олімпіаді в Монреалі 1976 року.

Хто такий Майкл Тіндалл

Майкл "Майк" Джеймс Тіндалл народився 18 жовтня 1978 року в госпіталі Ворфдейл у місті Отлі. Навчався у приватній гімназії імені королеви Єлизавети в Вейкфілді.

Майк – професійний англійський регбіст. За свою кар'єру він виступав за клуби "Бат" і "Глостер" у чемпіонаті Англії та став срібним призером чемпіонату Англії 2003/2004. А головним його досягненням стала перемога на чемпіонаті світу 2003 року.

Зара та Майк Тіндалли / Фото: Associated Press

Після завершення кар'єри Тіндалл зайнявся підприємницькою та благодійною діяльністю. А після одруження з членом королівської родини вони разом з дружиною стали патронами багатьох організацій.

Знайомство та весілля

Вони зустрілися 2003 року на Кубку світу з регбі в Австралії, познайомив їх двоюрідний брат Зари – принц Гаррі. Зустрічалися Зара та Майк сім років, перш ніж 21 грудня 2010 року Букінгемський палац оголосив про їхні заручини.

Зара та Майк Тіндалли / Фото: Associated Press

Весілля пари відбулося 30 липня 2011 року в церкві Кенонгейт у шотландському Единбургу. Зара після весілля вирішила залишити своє дівоче прізвище Філліпс (це рішення було пов'язане з професійною кар'єрою дівчини в кінному спорті). Прізвище чоловіка Тіндалл вона почала використовувати 2016 року.

Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

У шлюбі у пари народилося троє дітей – доньки Мія 2014 року, Лена 2018-го (у проміжку між цими пологами Зара перенесла два викидні), а 2021 року на світ з'явився їхній син Лукас, який народився в сімейному будинку пари у Глостерширі.

Зара Тіндалл із сином Лукасом / Фото: Getty Images

Мешкає сім'я у маєтку в Геткомб-парку, який є резиденцією матері Зари – принцеси Анни. Пара оголосила про намір переїхати до Геткомб-парку незадовго до весілля.

Зара та Майк Тіналли з доньками / Фото: Getty Images

Зара та Майк часто з'являються на сімейних заходах – чи то Різдво або великодня служба, чийсь ювілей або інші важливі заходи. Але офіційно вони не є членами родини, які працюють на корону та утримуються за рахунок британських платників податків.

Зара та Майк Тіндалли / Фото: Associated Press

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