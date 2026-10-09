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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Зірки
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Їхнє життя обірвалося надто рано: історія сестер, пам’ять про яких увічнили у вітражі Тіффані

За вишуканим вітражем у старовинній англійській церкві ховається історія, від якої щемить серце.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Вітраж Тіффані присвячений сестрам / Фото: facebook.com/standrewskimbolton

Вітраж Тіффані присвячений сестрам / Фото: facebook.com/standrewskimbolton

У 1890-х роках сестер-близнючок, Мей та Еліс Монтегю, вважали одними з найвродливіших дебютанток лондонського вищого світу. Вони мали все, про що можна було мріяти у ті часи — аристократичне походження, розкішне життя та красу, яка захоплювала сучасників. Та за блиском і безтурботністю золотої доби ховалася історія, сповнена болю й утрат, про яку розповіла історикиня та авторка аккаунту @history_with_amy Емі Боїнгтон.

Дівчата народилися 1879 року в заможній родині, їхнє дитинство минуло в замку Комболтон. Сестри вирізнялися глибокими фіалковими очима та гострим розумом, а їхня врода й манери обіцяли їм блискуче майбутнє у вищому товаристві Лондона. Однак 1895 року родину спіткало нещастя — п’ятнадцятирічна Мей захворіла на туберкульоз і невдовзі померла в Римі.

Попри важку втрату, Еліс продовжила виходити у світ і виросла справжньою красунею. 1898 року вона вирушила провести зиму в Нью-Йорку, і ця подія не залишилася поза увагою преси. Американські газети захоплено описували молоду аристократку, називаючи її англійською красунею та однією з найчарівніших жінок попереднього світського сезону в Лондоні. В одному з видань її вроду змалювали особливо поетично:

«Її волосся має вишуканий золотисто-бронзовий відтінок і природні хвилі, що якнайкраще підкреслюють його мерехтливу красу. Очі — дивовижного фіалково-блакитного кольору. А ніжний колір обличчя, у якому гармонійно поєднуються рожеві й білі відтінки, не має собі рівних».

«Її губи досконалої форми мають яскравий природний карміновий відтінок. Вона сповнена чарівної жвавості, щиро радіє життю, а її привітність і невимушені манери підкорюють серця. Попри захоплення, яке викликає її врода, вона залишається природною та позбавленою найменшої манірності».

Та за газетними компліментами ховалася сумна реальність: леді Еліс також страждала на туберкульоз. Усього через п’ять років після смерті сестри ї її життя обірвалося. Дівчина померла у швейцарському санаторії, де намагалася відновити здоров’я. Їй був лише 21 рік. Для їхньої матері це стало нищівним ударом. Втративши обох доньок у такому юному віці, вона вирішила увічнити їхню пам’ять у незвичайний спосіб — замовила меморіальний вітраж у легендарного американського митця Луїса Комфорта Тіффані.

Вітраж прикрашає церкву Святого Андрія в селищі Кімболтон (графство Кембриджир, Велика Британія). Він має особливу історичну цінність, адже, за наявними відомостями, це єдиний меморіальний вітраж Тіффані в Англії. У центрі композиції — Христос, який простягає руки, благословляючи двох сестер.

Вітраж Тіффані присвячений сестрам / Фото: facebook.com/standrewskimbolton

Вітраж Тіффані присвячений сестрам / Фото: facebook.com/standrewskimbolton

Вітраж Тіффані присвячений сестрам / Фото: facebook.com/standrewskimbolton

Вітраж Тіффані присвячений сестрам / Фото: facebook.com/standrewskimbolton

Історія леді Мей та леді Еліс Монтегю — зворушливе нагадування про те, що навіть за найрозкішнішим життям і найяскравішою зовнішністю може ховатися трагедія. Адже ні багатство, ні аристократичне походження, ні захоплення всього світу не здатні захистити людину від крихкості життя.

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