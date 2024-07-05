Їм пророкували розлучення: проблемні королівські шлюби, про які всі говорять

Ці чотири королівські пари часто на вустах. Багатство та статус не є гарантією того, що шлюб буде довгим і щасливим. Наші герої неодноразово стикалися з тим, що їм пророкували розлучення. Але попри всі чутки, вони досі разом.

Княгиня Шарлін і князь Альбер

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / Фото: Getty Images

Коли Шарлін Віттсток лише йшла до вівтаря із князем Монако Альбером II, усі навколо стверджували, яка вона нещасна. Сльози нареченої після церемонії лише додали чуток про те, що Шарлін, схоже, виходить заміж не з великого кохання. Через багато років, напередодні 10-ї річниці весілля монакської пари, з'явилися чергові чутки про її передбачуване розлучення. Княгиня тоді саме перебувала у Південній Африці (в себе на батьківщині), де підхопила інфекцію вуха і змушена була перенести кілька операцій, що унеможливило її швидке повернення до Монако. Тут і з'явилися нові чутки, мовляв, Шарлін просто втекла від чоловіка, який її зраджував. Князю навіть довелося прокоментувати їх публічно. Альбер II тоді заявив:

"Вона не залишила Монако через те, що розлютилася. Вона полетіла не тому, що розізлилася на мене чи на когось ще. Вона поїхала до Південної Африки, щоб переглянути там роботу свого фонду та провести невелику відпустку з братом і друзями. Передбачалося, що це буде лише тиждень, щонайбільше 10 днів, і вона все ще там, бо мала цю інфекцію, всі ці медичні ускладнення виникли", – розповідав тоді Альбер журналістам.

В інтерв'ю південноафриканському каналу News24 принцеса Шарлін тоді також сказала, що у шлюбі вона "безтурботна та щаслива": "Я вважаю чутки про мій шлюб втомливими. Я просто не розумію, звідки вони беруться".

Пізніше Шарлін повернулася до Монако і продовжила виконувати свої королівські обов'язки. Минуло ще кілька років, а Шарлін та Альбер усе ще разом і на початку липня 2024 року навіть відсвяткували 13-ту річницю весілля.

Королева Мері і король Фредерік

Кажуть, Фредерік передчасно став королем Данії після зречення його матері королеви Маргрете II, яка дуже хотіла зберегти шлюб старшого сина та утримати любу невістку Мері в сім'ї.

Королева Мері і король Фредерік X / Фото: Getty Images

Вся річ у тім, що восени 2023 року в пресу просочилися чутки та фотографії кронпринца Фредеріка, який під час своєї відпустки в Іспанії провів час із мексиканською світською левицею. Їх бачили в ресторані, на виставці і, що важливо, нарізно виходячи з під'їзду, де живе жінка, що, вочевидь, було зроблено для того, щоб це не викликало жодних підозр. Незабаром після повернення Фредеріка додому вся данська преса рясніла заголовками про його зраду. А мати принца відреагувала блискавично, заявивши у своїй новорічній промові, що ухвалила рішення (за станом здоров'я) передати престол синові. Тепер Фредерік у ролі короля, а Мері в ролі королеви разом виконують свої обов'язки, проте експерти переконані, що всі усмішки та обійми на публіці – це лише "для галочки". У травні 2024 року пара, нагадаємо, відсвяткувала двадцяту річницю весілля.

Королева Летиція і король Філіп VI

Королева Летиція і король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король і королева Іспанії також цього року відсвяткували двадцяту річницю від дня свого весілля. Ніщо не віщувало лиха до виходу книжки журналіста Хайме Пеньяфьєля "Мовчання Летиції", який стверджує, що Летиція багато років мала роман зі своїм колишнім зятем Хайме дель Бурго, з яким королева зустрічалася ще до знайомства зі своїм чоловіком і який згодом одружився з сестрою королеви Тельмою, але їхній шлюб розпався через два роки. Іспанський королівський двір, звісно, відмовився коментувати ці чутки. Король і королева регулярно з'являються на публічних заходах, всіляко демонструючи, що чутки про їхнє ймовірне розлучення – це просто чутки. А іспанська преса вже підраховує збитки королівського двору в разі, якщо пара все ж колись розлучиться.

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Не без чуток про розлучення і у шведській королівській родині. Спадкова принцеса Вікторія та її чоловік Даніель, які у шлюбі 14 років, начебто намагалися врятувати свої стосунки, відвідуючи психолога. Що не так у цієї пари, шведським журналістам точно дізнатися не вдалося, але передбачалося, що Вікторія погано почувається і вкрай розчарована Даніелем, а близькі до принцеси джерела натякають, що її чоловік не був до неї добрим. Не виключає принцеса і можливого розлучення. До речі, батько кронпринцеси, король Карл Густав, усіляко підтримує доньку і ніколи не був на боці зятя. Ба більше, він мріяв видати її заміж за данського принца Фредеріка, нині вже короля.

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель з дітьми – принцесою Естель та принцом Оскаром / Фото: Getty Images

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