Аргентинка на троні Нідерландів: королева Максима святкує 51-річчя

17 травня своє 51-річчя святкує найяскравіша королева-консорт сучасної монархії — дружина короля Нідерландів Віллема-Олександра, королева Максима.

Хто така Максима Соррег'єта?

Максима народилася в Аргентині, в Буенос-Айресі, 17 травня 1971 року. Ім'я отримала на честь прабабусі з батьківської лінії. Її батько, Хорхе Соррег'єта був міністром сільського господарства в уряді аргентинського диктатора Відели. У Максими є два рідних брати — Мартін і Хуан — і була одна рідна сестра Інес (страждала від депресії і вкоротила собі віку в 33 роки, вона була хрещеною матір'ю молодшої дочки Максими, принцеси Аріани) і три старших єдинокровних сестри (діти її батька від першої дружини).

1988 року майбутня королева Нідерландів закінчила школу Нортландс, а 1989 року, факультет економіки Аргентинського католицького університету (Universidad Católica Argentina). Працювати Максима почала ще під час навчання в університеті. Її пристрастю завжди була сфера фінансів. А ще Максима давала приватні уроки англійської та математики дітям і дорослим. Немає сумнівів, якби Максима не стала дружиною короля Віллема-Олександра, вона б зробила блискучу кар'єру, адже їй не було ще й 30, а вона вже займала посаду віцепрезидента в одному з нью-йоркських банків. Максима вільно говорить іспанською, голландською та англійською мовами, меншою мірою знає французьку.

Зустріч із майбутнім королем

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

На момент знайомства з принцом Оранським Віллемом-Олександром Максима працювала в Нью-Йорку. Їхня зустріч відбулася випадково, так вийшло, що обоє опинилися на приватній вечірці спільних друзів в Іспанії. Максима говорить, що навіть не знала, що перед нею стоїть нідерландський принц і майбутній (на той момент) спадкоємець корони. Втім, чоловік не став приховувати свого походження і розповів дівчині, що йому так сподобалася, про своє походження і титул, на що Максима просто розсміялася і не повірила. Вони обоє зацікавилися одне одним, і їхнім зустрічам, нехай і не дуже регулярним, не завадила навіть відстань, ми пам'ятаємо, що Максима тоді жила в Нью-Йорку, а значить пару розділяв океан. Але незабаром дівчина перевелася у робочих справах до Брюсселя, і зустрічі з Віллемом-Олександром стали відбуватися частіше. В такому темпі вони жили два роки, поки майбутній король не освідчився дівчині.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Шлюб, який міг не відбутися

Для того, щоб цей шлюб відбувся, принц Віллем-Олександр повинен був отримати дозвіл не тільки від своєї матері королеви Беатрікс, а й парламенту. Майже місяць йшли дебати, чи можна дати молодим дозвіл на шлюб, і багато парламентаріїв виступали проти шлюбу принца з дочкою військового злочинця. Шляхом довгих переговорів було ухвалено рішення на користь принца і його нареченої, і дозвіл на шлюб було отримано. Якби дозвіл не був отриманий, принц Віллем-Олександр міг одружитися всупереч відмові, але не міг би претендувати на трон (пригадується історія британського короля Едуарда VIII і Волліс Сімпсон, коли король відрікся від корони заради кохання), на щастя, принцу нідерландському не довелося цього робити.

Принц Віллем-Олександр і кронпринцеса Максима Соррегьета. 2002 год. Амстердам / Фото: Getty Images

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Про заручини оголосили королева Беатрікс і її чоловік принц-консорт Клаус, це сталося 31 березня 2001 року. Трохи менше, ніж через рік, 2 лютого 2002 року, Максима і Віллем-Олександр зіграли весілля. Цивільна церемонія відбулася в будівлі Старої біржі, а вінчання — в кальвіністській церкві XV Н'їве керк. Весільну сукню для Максими пошив дизайнер Валентіно Гаравані. Вона була виготовлена з шовку мікадо кольору слонової кістки з рукавами три чверті і відкритим коміром. Сукня була доповнена шлейфом довжиною п'ять метрів із шовкового мережива. Також Максима одягла діамантові сережки, браслет і діадему. Батьки нареченої — Хорхе і Марія, не були присутні на урочистості, незважаючи на дозвіл на шлюб, їхній візит до Нідерландів був під державною забороною. Точніше мати Максими могла бути присутньою, а батько, який був міністром диктаторського режиму, не міг. Дружина вирішила підтримати чоловіка і теж не поїхала. Згодом на коронації короля Віллема-Олександра батько Максими також не був присутнім. Однак пізніше він добре спілкувався з королівською родиною і відвідував заходи на честь святкування 50-річного ювілею свого зятя 2017 року. Того ж року батько королеви Максими помер від раку у віці 89 років.

Спадкоємці короля і королеви

Король Віллем-Олександр і королева Максима з дочками / Фото: Associated Press

У Максими і Віллема-Олександра народилося троє доньок. Старшій принцесі Катаріні-Амалії зараз 18 років, вона головна спадкоємиця трону і з'явилася на світ 2003 року в госпіталі Bronovo в Гаазі. Коли принцеса зійде на престол в Нідерландах, відновиться епоха правління королев. До початку правління її батька короля Віллема Олександра там правила її бабуся королева Беатрікс, а ще раніше прабабуся королева Юліана.

Королева Максима і король Віллем-Олександр з доньками / Фото: Associated Press

Середню дочку принцесу Алексію Максима народила 2005 року, а наймолодша принцеса Аріана народилася ще за два роки 2007-го. Сім'я у королівського подружжя велика і дружна, на особливих урочистих заходах завжди з'являється разом.

Стиль королеви

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима, без сумніву, дуже яскрава дама. Вона має прекрасне почуття стилю і вміє поєднувати дуже яскраві вбрання з цікавими аксесуарами. В її колекції є унікальні вінтажні прикраси, які королева вміло доповнює костюмами і сукнями сучасних модних брендів.

Королева Максима / Фото: Associated Press

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Любить королева-консорт не тільки яскраві відтінки, але і різні принти в образах, не боїться комбінувати навіть на перший погляд непоєднувані малюнки в одязі. А капелюхи та інші головні убори — практично візитівка королеви Максими.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Капелюхи у неї є на будь-який смак: маленькі таблетки стриманих відтінків, широкрисі і навіть кольорові, які Її Величність вміє бездоганно комбінувати з масивними прикрасами різних форм.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Словом трьом її донькам точно є з кого брати приклад. У свої 51 королева Максима сяє ще яскравіше, ніж раніше, в більш молодому віці, що безумовно багатьох надихає.

Королева Максима / Фото: Associated Press

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