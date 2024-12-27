Її не впізнати: який зараз має вигляд маленька дівчинка із фільму "Хроніки Нарнії"

2005 року на екрани вийшов добрий сімейний фільм під назвою "Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та чарівна шафа", який став екранізацією книжки британського письменника Клайва Льюїса.

Одну з головних ролей у фільмі – дівчинку на ім'я Люсі Певенсі – зіграла зовсім юна на той час акторка Джорджі Генлі. Коли вийшов фільм, дівчинці було лише 10 років.

Джорджі Генлі / Фото: Associated Press

Зараз Джорджі зовсім виросла і їй 29 років, вона мало знімається чи ходить на заходи, але продовжила кар'єру акторки.

Вона навчалася у школі для дівчаток Мурфілд, а потім у гімназії Бредфорда. Після школи вступила до Кембриджського університету, де вивчала англійську мову та виступала у спектаклях. Джорджі потім знімалася у кількох фільмах, серіалах, а також продовжує грати у театрі та пише вірші.

Джорджі Генлі / Фото: Associated Press

Однак не всі її колеги залишилися в акторській професії. Побачити на екранах зараз можна частіше Вільяма Моуслі, який у "Хроніках Нарнії" зіграв старшого брата. Йому зараз 37 років.

Інші двоє акторів-дітей Скандар Кейнс та Анна Попплуелл, попри колосальний успіх фільму, вирішили не продовжувати акторську кар'єру. Скандар є англійським політичним радником, а Анна на деякий час пішла з акторства, вийшла заміж і народила дитину. Все ж іноді вона з'являється у фільмах, зокрема, знялася у фільмі жахів "Черниця II".

Діти з фильму "Хроніки Нарнії" / Фото: Getty Images

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