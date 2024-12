Її не впізнати: який зараз має вигляд маленька дівчинка із фільму "Як Ґрінч вкрав Різдво"

2000 року на екрани вийшов сімейний фільм "Як Ґрінч вкрав Різдво", в якому головні ролі зіграли Джим Керрі та Тейлор Момсен, якій на той момент було лише 7 років.

Фільм "Як Ґрінч вкрав Різдво" / фото: скриншот з відео

Дівчинка, яка, до речі, має українське коріння, зіграла у цьому культовому сімейному різдвяному фільмі Сінді Лу Ху.

Вона запам'яталася милою зовнішністю, добрим характером, а також незвичайними зачісками. Також у сім років Момсен записала пісню Where Are You Christmas для фільму. Ця роль стала проривною для юної акторки та проклала їй шлях у світ кіно.

Фільм "Як Ґрінч вкрав Різдво" / фото: скриншот з відео

Тейлор Момсен / Фото: Associated Press

Потім Тейлор також з'явилася в одній із головних ролей у серіалі "Пліткарка", але надалі кинула кар'єру акторки заради сцени – вона вирішила професійно займатися співом. 2009 року Тейлор заснував рок-гурт The Pretty Reckless і кардинально змінив імідж.

Тейлор Момсен / Фото: Associated Press

Тепер вона носити лише готичні образи, косухи, а також завжди робить насичений макіяж чорними тінями.

Тейлор Момсен / Фото: Associated Press

Фільм "Як Ґрінч вкрав Різдво" — різдвяна класика, і його часто можна зустріти у добірках найкращих фільмів для сімейного перегляду.

