Її не впізнати: який зараз має вигляд Сібіл Шеперд - зірка серіалу "Детективне агентство Місячне сяйво"

На піку своєї слави вона підкорила всіх своєю красою та грою. Зараз акторці вже 74 роки і вона рідкісний гість на заходах.

У 80-х та на початку 90-х з'явилося багато серіалів та ситкомів, які в результаті стали культовими та подарували світу безліч цікавих акторів. Одним із таких культових телешоу, яке стало улюбленим не тільки на американському телебаченні, а й українському, був детективний серіал з елементами комедії, пародії та гротеску — "Детективне агентство "Місячне сяйво".

Детективне агентство "Місячне світло" / Фото: Getty Images

Головною зіркою цього шоу про приватних детективів, окрім актора Брюса Вілліса, стала акторка Сібіл Шеперд. На момент знімань їй було 35 років і після виходу серіалу вона стала ще відомішою та популярною.

Паралельно з роботою в серіалі, в особистому житті Сібіл вирували свої пристрасті — вона була двічі заміжня і народила трьох дітей. Після "Детективного агенства "Місячне сяйво" вона продовжила акторську кар'єру і успішно знімалася протягом багатьох років. Востаннє в кіно її можна було побачити у фільмі "Як убити свого чоловіка", який вийшов 2023 року.

Сібіл Шеперд на заході / Фото: Getty Images

Нині акторці 74 роки і вона рідкісний гість на світських заходах чи вечірках. Однак іноді все ж таки виходить на червоні доріжки і навіть потрапляє під приціл папараці.

Сібіл Шеперд під прицілом папараці / Фото: Getty Images

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