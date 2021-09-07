Ювелірна робота: п'ять зірок, які робили пластику і не зізнаються

Пластична хірургія відкрила шлях до успішної кар'єри багатьом голлівудським зіркам. Говорити про свою пластиці на кожному розі не прийнято, деякі навіть заперечують, що якісь втручання на їхніх обличчях мали місце бути. У нашій добірці — ті з зірок, чиї зміни в зовнішності були практично непомітні.

Дженіфер Еністон

Дженіфер Еністон / Associated Press

Напевно, немає жодної актриси, яка хоч трохи підкоригувала форму носа. Ще на самому початку своєї акторської кар'єри, коли Еністон ще тільки почала зніматися в культовому серіалі "Друзі", завдяки якому стала супервідомої, вона зверталася до пластичного хірурга. Дженніфер стверджувала, що зважилася на пластику не для того, щоб змінити зовнішність, а щоб виправити носову перегородку.

Дженіфер Еністон / Associated Press

Тобто операція на носі мала медичні показання, але ніс їй все-таки зробили трохи вужчим. До речі, з цієї ж причини під ніж хірурга лягала і королева Іспанії Летиція.

Кіра Найтлі

Британська актриса Кіра Найтлі якраз із тих, хто не біжить до пластичного хірурга з приводу. Широкій публіці відомо лише те, що Найтлі трохи змінювала форму носа — звужувала широке перенісся.

Кіра Найтлі / Associated Press

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У зірки також дуже маленькі груди, але вона не стала збільшувати розмір бюста за допомогою імплантів, що явно свідчить про те, що Кіра — прихильник натуральної краси. Зірку неодноразово запитували про її ставлення до пластичної хірургії, і Найтлі стверджує, що сама операцій не робила, але не засуджує жінок, які наважуються на цей крок для того, щоб почуватися впевненіше.

Кіра Найтлі / Associated Press

Дженіфер Лопес

Джей Ло 51 рік, знаменитість має просто чудовий вигляд. Актриса і співачка виступає за природну красу і натуральні форми. Дженніфер стверджує, що ніколи не робила пластичних операцій, а її підкачане тіло — це щоденна фізична праця. З генетикою Лопес дійсно пощастило — вікові зміни на обличчі практично не помітні.

Дженіфер Лопес / Associated Press

Зірка не нехтує регулярними процедурами для краси шкіри у косметолога, але, безсумнівно, на її обличчі бували і хірургічні втручання. Джей Ло звузила спинку носа і його кінчик, щоб отримати більш акуратні риси обличчя, а також робила мамопластику. Її груди до і після народження дітей мають однаковий вигляд, що практично неможливо, особливо з огляду на те, що у Лопес двоє дітей.

Дженіфер Лопес / Associated Press

Або співачка поставила невеликі імпланти, або змінювала форму за допомогою ліпофілінгу. Експерти впевнені, що зірка робила блефаропластику і підтяжку для того, щоб отримати омолоджувальний ефект.

Скарлетт Йоганссон

Скарлетт Йоганссон / Associated Press

Скарлетт Йоганссон 36 років, і на світанку своєї кар'єри дівчина говорила, що категорично не сприймає будь-які хірургічні втручання. Проте з віком зовнішність голлівудської діви стала ще більш привабливою, ніж раніше. Явні пластичні операції якщо і траплялися, то були зроблені ювелірно. Помітна лише трохи змінена форма носа, який в юному віці у Скарлетт був ширший, ніж зараз.

Скарлетт Йоганссон / Associated Press

Втім, Йоганссон все заперечувала, навіть подавала в суд на видання Us Weekly, яке першим написав про "новий" ніс зірки. Також кажуть, актриса змінювала форму вилиць за допомогою філерів і виправляла прикус у ортодонта. Чи справді це було або все це вигадки журналістів та експертів у сфері пластичної хірургії, загадка.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі / Associated Press

Натуральність губ голлівудської діви все ще багатьом її прихильникам не дає спокою. Втім, якщо пухкі губи Анджеліни можна побачити і на її дитячих і юнацьких фотографіях, то ніс актриса все-таки змінювала. Фахівці стверджують, що Джолі зменшила кінчик носа, а ще робила пластику підборіддя, яке раніше було більш широким, ніж зараз.

Анджеліна Джолі / Associated Press

Однак не виключено, що Джолі просто схудла: відомо, що з вагою у актриси були серйозні проблеми і через її здоров'я сильно переживав ексчоловік Бред Пітт. Про пластику грудей після проведеної мастектомії Анджеліна розповіла публічно, а залози видалила для того, щоб зменшити ризик захворіти на рак грудей, від якого померла її мати.

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